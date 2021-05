Les aficionados espagnols reviennent pour assister à une corrida caritative organisée pour collecter des fonds pour les Matadors au milieu d’une pandémie

Porter des fleurs rouges et jaunes pour montrer que la corrida est un symbole de la culture espagnole, des milliers d’aficionados ont applaudi les matadors qui sont retournés aux arènes de Las Ventas à Madrid dimanche pour la première fois depuis le début de la pandémie COVID-19. Portant des masques faciaux obligatoires et assis dans des sièges fumigés séparés par des autocollants, les fans ont regardé des matadors affronter sept taureaux dans un concours caritatif pour collecter des fonds pour les toreros sans emploi et d’autres travailleurs du secteur.

Presque toutes les arènes espagnoles, ou places, sont restées fermées l’année dernière en raison des restrictions de verrouillage – plongeant le spectacle controversé et ses matadors dans la crise financière.

Un maximum de 6000 personnes ont été autorisées à assister à la corrida, soit l’équivalent de 40% de la capacité de l’arène, considérée comme l’arène la plus importante du monde.

Un line-up stellaire de toreros, dont Enrique Ponce, El Juli et Miguel Angel Perera, a diverti les quelques fans privilégiés qui ont réussi à obtenir des billets. Avant le concours, les bars étaient pleins à l’extérieur des célèbres arènes.

«Je pense qu’ils prendront toutes les mesures nécessaires pour que tout se passe facilement et en toute sécurité», a déclaré Rocío Cañete, 32 ans, une éducatrice madrilène.

Les Espagnols sont divisés sur le spectacle sanglant, certains le considérant comme une forme d’art, tandis que d’autres le trouvent cruel. Sa popularité a décliné ces dernières années, rencontrant l’opposition d’un mouvement de défense des animaux de plus en plus puissant et de certains conseils de gauche qui refusent de payer pour les festivals de taureaux.

La tauromachie, connue sous le nom de corrida dans le monde hispanique – a été amenée aux Amériques par les conquistadors espagnols au 16ème siècle et est depuis devenue extrêmement populaire au Pérou de toutes les classes sociales. Le festival annuel Senor de los Milagros (seigneur des miracles) aux arènes Acho de Lima, qui a généralement lieu en octobre ou novembre, a été annulé cette année en raison des restrictions de Covid-19. Le Pérou a plus d’arènes de tauromachie que de stades de football.

En février, la plus haute cour du Pérou a rejeté une action en justice intentée par des militants des droits des animaux dans l’espoir d’interdire la corrida et la corrida au motif qu’ils étaient inconstitutionnels. Plus de 5 000 personnes avaient signé une pétition, soumise en 2018, demandant que «tous les spectacles cruels utilisant des animaux» soient interdits. Mais la Cour constitutionnelle a statué qu ‘«il n’y a pas de déclaration universelle des droits des animaux qui a été adoptée par l’ONU ou l’UNESCO . «

