De nombreux Afghans suivent les nouvelles d’un renversement des ouvertures d’écoles pour filles dans l’est de la province de Paktia pour savoir si les talibans assoupliront les restrictions sur l’éducation des filles après avoir renié leur promesse de rouvrir les lycées en mars.

Certaines écoles secondaires pour filles dans ce qui est considéré comme une partie conservatrice du pays ont rouvert discrètement ces dernières semaines, et les responsables locaux ont reconnu la semaine dernière que les cours avaient repris. Les nouvelles se sont rapidement propagées par le biais des bulletins d’information locaux et des médias sociaux.

Mais les autorités talibanes ont déclaré qu’il n’y avait pas eu d’approbation formelle pour une telle décision. Selon trois sources talibanes et certains habitants, les écoles ont de nouveau été fermées.

Les médias locaux ont diffusé des images de filles de Paktia protestant contre cette décision, un rare signe de dissidence dans un pays où l’accès des femmes à la vie publique a été sévèrement restreint depuis le retour au pouvoir du groupe islamiste radical en août 2021.

Certaines filles en dehors de Paktia ont exprimé leur inquiétude à Reuters face au dernier renversement, certaines dans des zones où les écoles sont ouvertes craignant que leurs écoles secondaires ne soient également fermées.

La fermeture freine l’espoir pour l’avenir

Au cours des 20 années qui se sont écoulées entre les administrations talibanes, des écoles de filles ont ouvert pour tous les âges et les femmes ont pu travailler plus librement, en particulier dans les zones urbaines.

“Lorsque nous avons été informés de la réouverture des écoles à Paktia, nous avons repris espoir… à nouveau”, a déclaré Muska, une élève qui devait entrer en dernière année d’école dans la province de Nangarhar, dans le nord-est du pays, où les lycées pour filles sont fermés.

“Mais la fermeture nous a rendus plus désespérés”, a déclaré Muska, qui n’a donné que son prénom pour parler librement d’un sujet sensible.

Les talibans ont déclaré respecter les droits de chacun dans leur interprétation de la loi islamique. Le groupe dit également qu’il travaille sur un plan pour l’enseignement secondaire des filles mais n’a pas donné de calendrier.

Interrogé sur les événements de Paktia et comment les Afghans les interprétaient, le porte-parole adjoint des talibans, Bilal Karimi, a déclaré que la procédure d’ouverture des écoles pour filles était en cours de révision.

“Nous espérons que tous les problèmes seront résolus dans notre pays”, a-t-il déclaré.

Opinions partagées parmi les talibans

Certains au sein des talibans ont déclaré qu’ils soutenaient l’éducation secondaire des filles. Les universités restent ouvertes aux étudiantes tant que les classes sont séparées par sexe, et les écoles primaires sont ouvertes à tous les enfants.

Le ministre de l’Éducation par intérim des talibans, Noorullah Munir, en réponse aux questions des médias locaux la semaine dernière sur l’ouverture d’écoles pour filles, a laissé entendre que certains Afghans ne voulaient pas que les filles en fin d’adolescence fréquentent l’école.

“Si vous allez dans une mosquée et demandez aux anciens si leurs filles de 16 et 17 ans vont à l’école, je suis sûr qu’il ne sera pas nécessaire de me poser la question. Vous trouverez la réponse, nous vivons en Afghanistan et nous connaissons bien les coutumes afghanes », a-t-il déclaré dans des images diffusées par Tolo News.

Mohammad Maroufi, un ancien de la tribu de la province méridionale de Kandahar, le berceau des talibans, a déclaré que certains anciens locaux avaient regardé les événements à Paktia et espéraient que les écoles ouvriraient bientôt.

“Nous voulons l’école pour les filles. Ce n’est pas ma demande, c’est la demande de la nation, l’éducation est islamique et un droit humain. Ce droit a été accordé par l’islam”, a-t-il déclaré à Reuters.

“Comme Paktia, les habitants de Kandahar défendront également l’éducation des filles… Nous demandons à l’Emirat islamique d’ouvrir des écoles pour filles”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’administration talibane.