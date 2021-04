Les Afghans sont solidaires de l’Inde alors que la vague Covid-19 du pays fait rage

Alors que la deuxième vague de coronavirus continue de frapper l’Inde, les internautes du monde entier ont fait preuve de solidarité avec leurs homologues indiens. Comme nous l’avons vu, Internet s’est regroupé pour essayer d’aider autant de patients que possible et les aider dans leur lutte pour trouver des médicaments, de l’oxygène et des lits d’hôpital et être simplement là les uns pour les autres, même virtuellement. Il y a quelques jours, des internautes pakistanais ont également contacté leurs homologues indiens en leur offrant des prières et de bons vœux pour sortir du coup fou de la deuxième vague de Covid-19. Et maintenant, de la même manière, ceux d’Afghanistan se sont également joints à une campagne pour montrer leur soutien aux Indiens et exprimer leurs inquiétudes pour les victimes assiégées de la maladie.

Dans une vidéo qui est maintenant devenue virale sur de nombreuses plateformes de médias sociaux, beaucoup d’Afghanistan, y compris des militants, des étudiants, des médecins et des gens ordinaires du pays, sont vus afficher des pancartes avec des messages de soutien écrits dessus pour les Indiens qui disent: « Vous êtes dans nos cœurs »,« Vous êtes dans nos prières »et« votre force brillera ». La vidéo a été taguée avec le hashtag #WeAreWithYouIndia.

La vidéo a été largement appréciée par les Indiens sur les réseaux sociaux qui ont été submergés par l’effusion d’amour et de soutien en ces temps de contrainte.

C’est tellement beau. Tellement touchant. Merci – Sanjukta Basu (@sanjukta) 29 avril 2021

Merci à tous de garder dans vos pensées. Quel beau message de solidarité et de fraternité. – Amar Sinha, IN (@SenseandC_sense) 29 avril 2021

Merci mes amis. Des larmes chaudes en regardant ça. Nous en sortirons forts. Le petit virus et la grande conception diabolique ne peuvent pas vaincre l’humanité. N’oublierai jamais vos aimables paroles❤️— Sunil Totade (@TotadeSunil) 30 avril 2021

Merci l’Afghanistan. – Surya Pratap Singh IAS Rtd. (@suryapsingh_IAS) 29 avril 2021

La semaine dernière, la Fondation pakistanaise Edhi a écrit au Premier ministre Narendra Modi pour offrir son assistance pendant la crise. La Fondation Edhi, créée par le défunt humanitaire pakistanais et vénéré philanthrope Abdul Sattar Edhi, a écrit au Premier ministre Modi et a offert une flotte de 50 ambulances à l’Inde pour aider à surmonter la crise.

En outre, les internautes pakistanais ont utilisé le hashtag #PakistanstandswithIndia ‘et se sont rassemblés pour prier pour les Indiens souffrant du coronavirus. Ils ont également appelé leurs autorités à apporter leur aide de toutes les manières possibles.

