Les Afghans se précipitent à l’aéroport de Kaboul au milieu des rumeurs de vols d’aide à la Turquie

Commentez cette histoire Commentaire

KABOUL – Dans un écho saisissant des scènes chaotiques qui ont suivi la prise de contrôle des talibans il y a 18 mois, plusieurs milliers d’Afghans se sont précipités vers l’aéroport de la capitale mercredi soir après que des rumeurs se soient répandues selon lesquelles des avions emmenaient des volontaires en Turquie pour aider à soulager le tremblement de terre. La bousculade a éclaté spontanément et des vidéos ont montré des essaims d’hommes – tous en tenue de ville et sans bagages d’aucune sorte – criant et bousculant dans le noir alors qu’ils couraient le long du boulevard bordé de salles de mariage élaborées qui mènent à l’aéroport. Ils ont été arrêtés par les forces de sécurité de l’aéroport, qui ont tiré en l’air et auraient fait plusieurs blessés.

La ruée vers l’aéroport semble refléter le désespoir croissant de la vie quotidienne en Afghanistan où une grave crise économique a laissé les gens chercher à partir par tous les moyens possibles – même des vols d’aide vers les zones sinistrées.

Vers 22 heures, un porte-parole du gouvernement, Zabihullah Mujahid, a tweeté que toutes les rumeurs concernant des vols spéciaux vers la Turquie pour “les personnes sans papiers officiels” étaient fausses. “Personne ne devrait se rendre à l’aéroport avec une telle intention et personne ne devrait troubler la discipline dans l’aéroport”, a-t-il déclaré.

L’épisode semble avoir été déclenché par l’annonce par le régime taliban qu’il ferait un don de 165 000 dollars pour aider les efforts de sauvetage du tremblement de terre en Turquie et en Syrie, un geste diplomatique très inhabituel du gouvernement islamiste à court d’argent qui a été ostracisé par une grande partie du monde et fait face à de lourdes sanctions financières.

Le froid grandissant du deuxième hiver taliban en Afghanistan

Dans un communiqué officiel mardi, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l’aide était envoyée en solidarité avec les “frères musulmans” d’Afghanistan dans les deux pays. Il a également déclaré que “les équipes d’intervention d’urgence et de santé” d’Afghanistan “se tiennent prêtes à participer aux opérations de sauvetage” en Turquie et en Syrie si on leur demande. Aucun autre détail n’a été fourni.

Mais à la maison, le message magnanime de l’annonce a été perdu, et à la place, cela a déclenché une rumeur de bouche à oreille selon laquelle des avions arrivaient à Kaboul depuis la Turquie, offrant aux Afghans une chance de sortir. Il n’y avait aucune vérité dans les rumeurs, mais au fur et à mesure qu’elles se répandaient, des hommes à travers la capitale se levèrent simplement et coururent vers l’aéroport.

Des centaines de Ppl se sont précipités à travers l’aéroport de Kaboul après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles des volontaires étaient transportés par avion en Turquie. Cela montre la vulnérabilité et le désespoir de ceux qui tentent de fuir le régime taliban. Des personnes ont été battues et renvoyées chez elles après avoir reçu des balles. pic.twitter.com/lX84bk6Bch – Khalid Amiri (@ KhalidAmiri01) 8 février 2023

“Nous étions en route pour une fête de mariage quand j’ai vu des gens courir vers l’aéroport. En un instant, nous avons entendu des coups de feu et les gens ont dit que les talibans ne permettaient pas aux gens d’entrer », a déclaré un témoin cité dans un tweet d’un journaliste afghan, Mohammad Farshad. « Les gens disaient qu’ils emmenaient des gens en Turquie. Mon frère et moi voulions aussi aller tenter notre chance.

Bien qu’elle ait été rapidement annulée et plongée dans l’obscurité, la tentative soudaine et massive de fuir a évoqué la panique beaucoup plus grande et plus visible qui s’est emparée de la capitale lorsque les forces talibanes sont entrées à Kaboul en août 2021. Dans des scènes effrayantes montrées dans le monde entier, des personnes ont été battues et piétinées en essayant pour entrer dans l’aéroport, et plusieurs sont morts en s’accrochant aux avions alors qu’ils décollaient pleins de passagers plus chanceux.

Depuis lors, les habitants de Kaboul se sont adaptés au régime taliban, la capitale est sous haute sécurité et le gouvernement est devenu plus professionnel. Mais la soudaine impulsion à fuir, basée sur une rumeur sans fondement et contre toute probabilité de succès, reflétait les conditions désastreuses dans lesquelles vivent de nombreux Afghans aujourd’hui.

Des millions de personnes sont sans emploi, obligées de mendier, d’emprunter ou de récupérer pour survivre. Les groupes d’aide internationale estiment que près de la moitié de la population de 40 millions de personnes souffre de la faim cet hiver, et que 6 millions d’entre eux sont confrontés à une “insécurité alimentaire de niveau d’urgence”.

Une série de mesures répressives prises par les talibans au cours des derniers mois ont également contribué aux craintes du public pour l’avenir. Le régime a interdit aux femmes d’aller au lycée ou à l’université et de travailler pour des organisations caritatives étrangères. Il a également rétabli des châtiments corporels sévères pour le vol, l’adultère et d’autres délits.