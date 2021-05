Les Afghans se félicitent d’un cessez-le-feu ténu, mais beaucoup expriment leur frustration de voir qu’une paix permanente semble hors de portée

Alors que les combattants talibans ont avancé ces dernières semaines, les zones contrôlées par le gouvernement autour des capitales provinciales et des villes se sont rétrécies. À Kunduz, Hedayat a déclaré que les coups de feu étaient presque constants, audibles presque partout dans la ville chaque jour et nuit, malgré le cessez-le-feu. Et l’atmosphère est tellement tendue, dit-il, qu’il ne quitte pas son domicile à moins que ce ne soit absolument nécessaire.