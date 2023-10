KARACHI, Pakistan, 31 octobre (Reuters) – Alors que le temps presse avant la date limite du 1er novembre fixée par le Pakistan pour que les migrants sans papiers quittent le pays, Muhammad Rahim est monté à bord d’un bus reliant Karachi à la frontière afghane.

“Nous vivrions ici toute notre vie s’ils ne nous renvoyaient pas”, a déclaré cet Afghan de 35 ans, né au Pakistan, marié à une Pakistanaise et élevé ses enfants nés au Pakistan dans la ville portuaire. – mais n’a pas de papiers d’identité pakistanais.

Le gouvernement taliban en Afghanistan a déclaré que quelque 60 000 Afghans étaient rentrés du Pakistan entre le 23 septembre et le 22 octobre, qui a annoncé le 4 octobre qu’il expulserait les migrants sans papiers qui ne partiraient pas.

Et les chiffres quotidiens récents des rapatriés sont trois fois plus élevés que la normale, a déclaré le porte-parole du ministère taliban des réfugiés, Abdul Mutaleb Haqqani, à Reuters le 26 octobre.

Près du quartier Sohrab Goth de Karachi, qui abrite l’une des plus grandes colonies afghanes du Pakistan, un opérateur de services de bus nommé Azizullah a déclaré qu’il avait mis en place des services supplémentaires pour faire face à l’exode. À proximité, des lignes se sont formées avant que les services de bus concurrents ne se dirigent vers l’Afghanistan.

“Avant, je gérais un bus par semaine, maintenant nous en avons quatre à cinq par semaine”, a déclaré Azizullah, qui – comme tous les migrants afghans interrogés par Reuters – s’est exprimé à condition qu’il ne soit identifié que par un seul nom en raison de la sensibilité de son pays. la question.

Reuters a interrogé sept familles de réfugiés à Sohrab Goth, ainsi que quatre responsables talibans et pakistanais, dirigeants communautaires, travailleurs humanitaires et défenseurs, qui ont déclaré que la menace d’Islamabad – et l’augmentation ultérieure du harcèlement soutenu par l’État – avait déchiré les familles et poussé même les Afghans à se battre. papiers valides pour partir.

Le ministère pakistanais de l’Intérieur n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mumtaz Zahra Baloch, a déclaré dans un communiqué que le plan d’expulsion était conforme aux normes et principes internationaux : « Notre bilan des quarante dernières années en matière d’accueil de millions de nos frères et sœurs afghans parle de lui-même ».

Le Pakistan abrite plus de 4 millions de migrants et de réfugiés afghans, dont environ 1,7 million sont sans papiers, selon Islamabad. Les Afghans constituent la plus grande partie des migrants – beaucoup sont arrivés après la reprise de l’Afghanistan par les talibans en 2021, mais un grand nombre sont présents depuis l’invasion soviétique de 1979.

La menace d’expulsion est intervenue après des attentats suicides de cette année qui, selon le gouvernement – sans fournir de preuves – impliquaient des Afghans. Islamabad les a également accusés de contrebande et d’autres attaques militantes.

Le Pakistan, à court d’argent, confronté à une inflation record et à un programme de sauvetage rigoureux du Fonds monétaire international, a également déclaré que les migrants sans papiers avaient épuisé ses ressources pendant des décennies.

Malgré les défis auxquels sont confrontés les migrants, le Pakistan est le seul pays que beaucoup d’entre eux connaissent et un sanctuaire contre le dénuement économique et le conservatisme social extrême auquel l’Afghanistan est aux prises, a déclaré Samar Abbas du Réseau des défenseurs des droits humains du Sindh, qui aide 200 Afghans cherchant à rester.

HAUSSE DES RENDEMENTS

Début septembre, 300 personnes en moyenne franchissaient quotidiennement la frontière afghane, selon les organisations internationales travaillant sur les questions migratoires, qui ont fourni des données sous condition de ne pas être identifiées en raison du caractère sensible du sujet. Après qu’Islamabad a annoncé la date limite de novembre, le nombre de passages a bondi à environ 4 000, ont indiqué les organisations.

Ces chiffres sont faibles par rapport au nombre de personnes qui seront touchées dans les prochains jours. Le ministre de l’Information de la province du Baloutchistan, frontalière avec l’Afghanistan, a déclaré à Reuters qu’il ouvrait trois postes frontaliers supplémentaires.

Depuis des semaines, la télévision publique lance un compte à rebours jusqu’au 1er novembre sur ses écrans.

Le ministre fédéral de l’Intérieur, Sarfaraz Bugti, a averti que les forces de l’ordre commenceraient à expulser “les immigrants illégaux qui n’ont… aucune justification” d’être au Pakistan à partir de mardi.

Ils seront traités dans des « centres de rétention » puis expulsés, a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant que les femmes, les enfants et les personnes âgées seraient traités « avec respect ». Reuters n’a pas pu déterminer combien de temps ils pourraient être détenus dans ces centres.

Les citoyens pakistanais qui aident les migrants sans papiers à obtenir une fausse identité ou un emploi s’exposeront à des poursuites judiciaires, a prévenu Bugti.

“L’après-novembre sera très chaotique et il y aura du chaos dans les camps de réfugiés afghans”, a déclaré Abbas, le défenseur.

PEUR ET DÉSPERATION

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ont déclaré que les projets du Pakistan créaient de « sérieux risques en matière de protection » pour les femmes et les filles contraintes de partir. Les restrictions imposées en Afghanistan, notamment à l’encontre des travailleuses des ONG, ont conduit à une diminution des opportunités d’emploi pour les femmes.

Même si le Pakistan déclare qu’il ne ciblera pas les Afghans ayant un statut légal, beaucoup d’entre eux possédant des papiers en règle se retrouvent également visés, selon les défenseurs des migrants.

Les données du HCR montrent que 14 700 Afghans en situation régulière ont quitté le Pakistan au 18 octobre 2023, soit plus du double des 6 039 enregistrés pour l’ensemble de l’année dernière.

L’agence a déclaré dans un communiqué que 78 pour cent des Afghans récemment rentrés avec lesquels elle s’est entretenue ont cité la peur d’être arrêtés au Pakistan comme raison de leur départ.

Il y a plus de 2,2 millions de migrants afghans au Pakistan possédant une forme de document reconnu par le gouvernement qui leur confère un droit de résidence temporaire.

Environ 1,4 million d’entre eux détiennent une carte de preuve d’enregistrement (PoR) qui a expiré le 30 juin, ce qui les rend vulnérables. Islamabad a déclaré qu’il ne prendrait aucune mesure contre les personnes possédant des cartes invalides, mais Abbas a déclaré à Reuters que le harcèlement policier s’était intensifié depuis les menaces d’expulsion.

Plus d’une douzaine de migrants avec lesquels Reuters s’est entretenu ont corroboré cette affirmation, qui a également été répétée par des diplomates talibans au Pakistan.

Le commissaire de police de Karachi Est, Uzair Ahmed, a déclaré à Reuters que même s’il pouvait y avoir « un ou deux » cas de harcèlement, il n’était pas systémique et les contrevenants feraient l’objet d’une enquête.

De nombreux Afghans ayant un statut légal ont déclaré à Reuters qu’ils se sentaient obligés de partir par crainte d’être séparés des membres de leur famille sans papiers.

Hajira, une veuve de 42 ans vivant à Sohrab Goth, a déclaré à Reuters qu’elle avait le droit de rester au Pakistan, tout comme deux de ses quatre fils. Les deux autres non.

Craignant d’être séparée de ses enfants, elle envisage de partir avec ses fils et leurs familles avant l’expiration du délai.

Majida, 31 ans, née au Pakistan, vit avec son mari et leurs six enfants dans un complexe d’appartements à Sohrab Goth, une banlieue sordide dont les rues étroites sont remplies de tas d’ordures.

Elle a déclaré que sa famille possède des cartes PoR mais qu’elle est toujours victime de harcèlement : un beau-frère et un neveu ont été détenus par les autorités locales pendant plusieurs heures avant d’être libérés. Reuters n’a pas pu vérifier son récit de manière indépendante.

Lorsque Majida est tombée malade au début du mois d’octobre, son mari a refusé de l’aider à aller chercher ses médicaments dans une pharmacie voisine, par crainte d’être arrêté.

“Nous n’avons ni maison ni travail (en Afghanistan)”, a-t-elle déclaré. “Bien sûr, nous considérons le Pakistan comme notre pays, nous vivons ici depuis si longtemps.”

PRESSION EN AFGHANISTAN

En Afghanistan, l’afflux de migrants et de réfugiés de retour a exercé une pression sur des ressources déjà limitées, mises à rude épreuve par les sanctions internationales sur le secteur bancaire et les réductions de l’aide étrangère après la prise de pouvoir des talibans.

Le ministère afghan des Réfugiés a annoncé son intention d’enregistrer les rapatriés puis de les héberger dans des camps temporaires. L’administration talibane a déclaré qu’elle s’efforcerait de trouver du travail aux rapatriés.

Le taux de chômage a plus que doublé entre la période précédant immédiatement la prise de pouvoir des talibans et juin 2023, selon la Banque mondiale. Les agences des Nations Unies affirment qu’environ les deux tiers de la population ont besoin d’une aide humanitaire.

“Nous avions notre propre magasin de barbecue et notre boucherie ici. Nous avions… tout. Nous étions des invités ici”, a déclaré Muhammad, 18 ans, juste avant de monter à bord du bus d’Azizullah pour l’Afghanistan.

“Il faut penser aux choses de cette façon : le pays expulse ses hôtes.”

Reportage d’Ariba Shahid à Karachi et de Charlotte Greenfield à Islamabad ; Reportages supplémentaires de Mohammad Yunus Yawar à Kaboul et Saleem Shahid à Quetta ; Montage par Katerina Ang

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.