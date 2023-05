Les Afghans laissés dans l’incertitude en Grèce exhortent Ottawa à accélérer le processus de réinstallation

En 2021, Parwin Hamkar et sa famille ont fui l’Afghanistan pour la Grèce dans ce qui devait être une escale temporaire jusqu’à ce qu’ils puissent commencer une nouvelle vie au Canada.

Près de deux ans plus tard, ce qui devait être une simple étape s’est transformé en une interminable attente.

« Même si nous avons encore de l’espoir, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Chaque jour est de plus en plus difficile. Psychologiquement, je ne vais pas bien mais nous n’avons pas d’autres options », a déclaré Hamkar, à travers les larmes.

Ancienne procureure de Kaboul, elle a été évacuée vers la Grèce avec des centaines de femmes afghanes à des postes d’autorité et leurs familles peu après l’arrivée au pouvoir des talibans en août 2021.

La Grèce leur avait offert un abri temporaire jusqu’à ce qu’ils trouvent refuge dans un autre pays. Mais elle, son mari et ses deux enfants mineurs attendent toujours une décision finale d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

« Nous ne savons pas si nous partons ou non. Chaque fois que nous essayons de contacter l’IRCC, c’est difficile, ils ne répondent pas facilement. Quand ils répondent, ils disent que vous êtes dans le processus, donc vous devez attendre . Mais pour combien de temps ? » dit Hamkar.

Ottawa a s’est engagé à accueillir au moins 40 000 Afghans dans le pays après la prise du pouvoir par les talibans. Mais près de deux ans plus tard, seulement 31 000 sont arrivés au Canada . Ottawa a fait face critiques généralisées depuis des mois sur la lenteur du processus.

REGARDER : Des milliers de réfugiés afghans attendent toujours :

30 000 réfugiés afghans maintenant au Canada, mais des milliers attendent dans la peur Le Canada a accueilli 30 000 réfugiés afghans, dont la majorité ont aidé les Forces armées canadiennes, depuis que les talibans ont pris le contrôle en 2021, mais des milliers attendent toujours dans la peur pour leur vie.

Hamkar a déclaré qu’elle ne pouvait plus supporter la situation. Mais surtout, elle a du mal à comprendre pourquoi d’autres Afghans évacués en même temps que sa famille, ou même une fille aînée qui a envoyé une demande séparée, ont déjà pu s’installer au Canada.

« C’est inacceptable parce que nous sommes venus sur le même vol, le même groupe du même pays. Comment est-ce possible ? … C’est injuste. C’est une sorte de torture pour nous. »

Les 21 derniers mois en Grèce n’ont pas été faciles, dit-elle, entre le traumatisme de son départ précipité et maintenant, l’attente.

« Tous les matins quand mon fils se réveille, il me demande si je peux consulter mes mails, il dit peut-être qu’aujourd’hui nous aurons de bonnes nouvelles. Quand je dis non, il n’y a rien, il pleure. Nous sommes frustrés, nous voulons abandonner , nous ne savons pas quoi faire. Nous supplions le Canada de faire quelque chose.

Des centaines de femmes afghanes qui étaient politiciennes, militantes, juges ou occupaient d’autres postes au pouvoir, ont fui l’Afghanistan pour la Grèce lorsque les talibans ont pris le pouvoir du pays le 15 août 2021. (Loulou D’Aki/Getty Images)

Un long voyage

Homa Ahmadi a une histoire similaire.

En tant que membre du parlement afghan, elle dit avoir réalisé que sa vie était en danger lorsque les talibans ont pris le pouvoir en 2021.

« Quand j’ai entendu qu’ils venaient au parlement, je suis immédiatement parti et j’ai essayé de rentrer chez moi. Mais c’était trop tard, les talibans avaient déjà attaqué chez moi. Je n’avais donc pas d’autre choix que de me cacher chez un ami, « , a déclaré Ahmadi.

Alors qu’elle tentait de s’enfuir à l’aéroport de Kaboul le 26 août 2021, un kamikaze a tué près de 200 personnes. Elle se souvient très bien du carnage qui l’entourait.

« C’était horrible. »

Des Afghans se rassemblent sur le bord d’une route près de la partie militaire de l’aéroport de Kaboul le 20 août 2021, dans l’espoir de fuir le pays après la prise de contrôle par les talibans. (Wakil Kohsar/AFP/Getty Images)

Après s’être cachée pendant un mois, elle a finalement pu rejoindre la Grèce avec sa famille, après un long voyage à travers l’Iran, l’Irak et la Géorgie. Comme d’autres, ils pensaient que ce ne serait qu’un court arrêt vers le Canada.

Mais après 20 mois en Grèce, elle dit se sentir abandonnée par le Canada. La famille a envoyé sa demande à IRCC en novembre 2021 et attend toujours la décision finale.

« Pourquoi nous gardent-ils ici sans aucune raison ni explication ? Mon mari et moi nous sentons malades et une de mes filles est très anxieuse. Elle a perdu plus de 10 kilos [22 pounds] », a expliqué Ahmadi, agrippant son téléphone portable, où elle vérifie régulièrement l’état de leur candidature en ligne.

Ahmadi a déclaré qu’elle était particulièrement inquiète pour sa fille de 14 ans, qui n’était pas allée à l’école depuis deux ans en Afghanistan en raison des restrictions liées au COVID, et n’est toujours pas allée à l’école depuis leur déménagement.

« C’est déprimant. En tant que mère, c’est difficile de la regarder et de la voir souffrir. »

Homa Ahmadi, une ancienne députée afghane, vérifie son téléphone pour voir s’il y a des mises à jour concernant sa demande auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, à Athènes mercredi. (Romain Chauvet/Radio-Canada)

Plusieurs membres de sa famille, dont un de ses fils, ont déjà été approuvés et ont déménagé au Canada.

En plus de l’attente, elle dit qu’elle se sent toujours traquée par les talibans. L’un des dirigeants a récemment publié sur les réseaux sociaux une liste de femmes à exécuter, a-t-elle déclaré. Elle est l’une d’entre elles.

« Ils disent que même si ces femmes sont à l’étranger, elles doivent être détruites, retirées du monde où qu’elles se trouvent. Chaque jour, je me vois en danger », a déclaré Ahmadi, tremblant.

Pas un cas isolé

Ahmadi et Hamkar ne sont pas des cas isolés, selon Nadina Christopoulou, co-fondatrice de Melissa Network, une ONG grecque impliquée dans les efforts d’évacuation des Afghans vers la Grèce.

Christopoulou a déclaré qu’une douzaine de familles attendent toujours de savoir si leurs demandes auprès de l’IRCC ont été approuvées, près de deux ans après leur arrivée en Grèce.

« Lorsqu’ils ont postulé au programme canadien, ils sont entrés dans un espace symbolique de promesses. C’est très difficile pour eux de comprendre pourquoi le temps passe et ils ne peuvent pas avancer avec leurs enfants. C’est comme l’agonie », a déclaré Christopoulou.

L’organisme, qui offre du soutien et des activités, demande également à Ottawa d’accélérer le processus de réinstallation.

« Plus tôt ils y arriveront, plus vite ils seront à nouveau actifs, reprendront confiance et commenceront une nouvelle vie. J’espère vraiment que ça ira plus vite parce que je ne veux pas les voir bloqués pour la prochaine rentrée. » ajoute Christopoulou.

Dans une déclaration par courriel, IRCC a déclaré qu’il traitait les demandes le plus rapidement possible, ajoutant que « IRCC a mobilisé le personnel existant et embauché des ressources supplémentaires pour soutenir les programmes spéciaux d’immigration du Canada ».

IRCC a également expliqué que chaque demande est différente et que certaines peuvent nécessiter des délais plus longs que d’autres, mais ils sont toujours convaincus qu’ils réinstalleront « au moins 40 000 Afghans vulnérables d’ici la fin de 2023 ».

Shagufa Noorzai, députée de Helmand, en Afghanistan, prend la parole lors d’une réunion au Melissa Network le 24 février 2022 à Athènes. (Loulou D’Aki/Getty Images)

Pour des raisons de sécurité, les autorités canadiennes ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas divulguer combien de cas d’Afghans en Grèce sont toujours en cours de traitement.

Mais en attendant, Hamkar prend des cours pour améliorer son anglais et rêve des paysages enneigés du Canada.

Ahmadi rêve de voir le rêve de sa fille se réaliser.

« Elle veut aller dans l’espace, elle veut être astronaute. J’espère qu’elle pourra le faire un jour et devenir la première à y mettre le drapeau afghan. »