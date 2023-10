Les Afghans espèrent toujours trouver des survivants du séisme qui a tué plus de 2 000 personnes dans la province occidentale d’Herat

ZINDA JAN, Afghanistan (AP) — S’accrochant à l’espoir qu’il était encore possible de retrouver des survivants, les sauveteurs et les villageois afghans ont continué à fouiller les décombres mardi dans la province occidentale d’Herat, trois jours après l’un des tremblements de terre les plus meurtriers de la région qui a fait plus de 2 000 morts.

Ailleurs à Herat, les habitants creusaient les tombes de leurs proches tués lors du séisme de magnitude 6,3 de samedi. Sur un champ stérile du district de Zinda Jan, un bulldozer a enlevé des monticules de terre pour libérer de l’espace pour une longue rangée de tombes.

L’épicentre se trouvait à environ 40 kilomètres (25 miles) au nord-ouest de la ville d’Herat, la capitale provinciale, a indiqué l’US Geological Survey. Plusieurs répliques ont été violentes, dont celle de lundi qui a encore une fois poussé les habitants de la ville à sortir précipitamment de leurs maisons.

« Il est très difficile de retrouver un membre de la famille dans une maison détruite et de l’enterrer quelques minutes plus tard dans une tombe proche, toujours sous terre », a déclaré Mir Agha, de la ville d’Herat, qui s’est joint à des centaines de volontaires. pour aider les habitants de Zinda Jan.

Janan Sayiq, porte-parole de l’autorité nationale chargée des catastrophes du gouvernement taliban afghan, a déclaré que le séisme avait tué et blessé des milliers de personnes, mais qu’il ne pouvait pas fournir le bilan des victimes. Plus tôt, des responsables talibans avaient déclaré que plus de 2 000 personnes étaient mortes à Herat.

Les Nations Unies ont déclaré que le district de Zinda Jan était la zone la plus touchée, avec 1 294 morts et 1 688 blessés. En outre, 485 personnes — 191 hommes et 294 femmes — sont portées disparues. Six écoles auraient également été détruites dans le district, a indiqué l’ONU.

Près de 2 000 maisons dans 20 villages ont été détruites, ont indiqué les talibans. La zone touchée par le séisme ne compte qu’un seul hôpital public.

Le vice-Premier ministre chargé des affaires économiques nommé par les talibans, Abdul Ghani Baradar, et son équipe se sont rendus lundi dans la région touchée par le séisme pour fournir « une aide de secours immédiate » et assurer « une distribution équitable et précise de l’aide », ont indiqué les autorités.

De hauts responsables de l’ONU en Afghanistan se sont également rendus à Zinda Jan pour évaluer l’étendue des dégâts. Au Pakistan voisin, le gouvernement a organisé une session spéciale pour examiner l’aide à l’Afghanistan, y compris les équipes de secours, la nourriture, les médicaments, les tentes et les couvertures.

Le chef suprême des talibans n’a fait aucun commentaire public sur le séisme.

Plus de 35 équipes militaires et d’organisations à but non lucratif sont impliquées dans les efforts de sauvetage, a déclaré Sayiq, de l’autorité chargée des catastrophes.

L’hiver qui approche à grands pas, combiné à la nouvelle catastrophe, est susceptible d’exacerber les défis existants de l’Afghanistan et de rendre encore plus difficile pour la population de répondre à ses besoins fondamentaux, comme un abri adéquat, de la nourriture et des médicaments, ont prévenu les groupes humanitaires.

Des infrastructures vitales, notamment des ponts, ont été détruites et des équipes d’intervention d’urgence ont été déployées pour fournir une aide humanitaire, a indiqué l’International Rescue Committee.

La réponse mondiale au séisme a été lente, une grande partie du monde hésitant à traiter directement avec le gouvernement dirigé par les talibans et se concentrant sur l’escalade meurtrière entre Israël et les Palestiniens à la suite de l’attaque surprise des militants de Gaza samedi.

Le ministère de la Justice des talibans a exhorté les fondations caritatives nationales et internationales, les hommes d’affaires et les Afghans à se mobiliser et à rassembler une aide humanitaire pour les personnes dans le besoin dans la province.

« En raison de l’ampleur des dégâts et des victimes causés par cet incident, un grand nombre de nos compatriotes de la province d’Herat ont besoin d’une aide humanitaire urgente », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les Afghans sont encore sous le choc d’autres catastrophes récentes, notamment le séisme de magnitude 6,5 en mars qui a frappé une grande partie de l’ouest du Pakistan et de l’est de l’Afghanistan, et le tremblement de terre qui a frappé l’est de l’Afghanistan en juin 2022, détruisant les maisons en pierre et en briques crues et tuant au moins 1 000 personnes. .

___

Faiez a rapporté d’Islamabad.

Omid Haqjo et Rahim Faiez, Associated Press