Les Afghans enterrent l’art dans la peur. Voici d’autres fois où l’art est devenu clandestin, littéralement.

À l’aide de voitures, de charrettes, de canoës et même de caisses de fruits, des groupes de bibliothécaires, des collectionneurs de livres et des familles locales ont transporté les textes dans des boîtes en métal vers des maisons privées et d’autres endroits sûrs autour de Tombouctou, a rapporté la BBC. Ils ont sauvé le patrimoine de leur ville morceau par morceau, le transportant d’abord dans des véhicules, puis plus tard par bateau, selon National Geographic.