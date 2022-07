Les affrontements télévisés devraient s’avérer un excellent niveleur dans la course pour devenir le prochain Premier ministre

Mise à niveau

Les confrontations télévisées à partir de ce soir devraient prouver le grand niveleur dans la course pour devenir PM.

Après tous les discours scénarisés, il est temps de tester les candidats sous le feu.

Rishi Sunak est en tête du peloton pour le moment, mais peut-il montrer qu’il peut se connecter avec les électeurs ordinaires ?

Pour mesurer la profondeur de leurs croyances, leur pouvoir de débat, leur éloquence, leur capacité à penser sur leurs pieds.

La poussée de Penny Mordaunt pour devenir la favorite a été la grande histoire jusqu’à présent.

Mais elle est toujours obsédée par des questions – notamment sur la façon dont elle s’est réveillée au gouvernement et sur ce qu’elle croit vraiment maintenant. Cela doit être taquiné.

Les batailles télévisées peuvent aider Kemi Badenoch.

Elle est une bonne débatteuse avec les idées les plus fraîches et plus nous la voyons, plus elle dynamise le concours.

À en juger par les abus insensés qu’elle a reçus hier de la part d’un député de Starmer, elle fait vraiment peur aux travaillistes.

L’approbation de Liz Truss par le gourou du Brexit, Lord Frost, est de bon augure pour son soutien parmi la droite conservatrice, malgré son soutien bruyant à Remain en 2016.

Quant à Tom Tugendhat, il a fait une belle course mais c’est sûrement fini.

Pour le reste, tout reste à jouer.

État criminel

LORSQUE les Russes ont envahi l’Ukraine, les preuves d’un possible crime de guerre étaient d’actualité. Maintenant, 22 000 sont sondés.

La boucherie génocidaire de Poutine rend le concept dénué de sens.

Ses hordes racistes et soumises au lavage de cerveau assassinent des familles ukrainiennes pour le sport. Ils violent et torturent les enfants. Hier, ils ont tué 21 autres civils en bombardant des maisons à Vinnytsia.

Un jour, une poignée de ces nazis du XXIe siècle pourraient être jugés à La Haye. Mais pas beaucoup. Et leur dirigeant impérialiste ne sera pas parmi eux.

Ceux qui soutiennent encore que nous devons convaincre l’Ukraine de faire des compromis avec ce monstre pour soulager nos difficultés économiques devraient avoir honte. Il n’y a pas d’issue facile.

Poutine admet qu’il construit un nouvel empire russe par la conquête. S’il prend l’Ukraine, il ne s’arrêtera pas là.

Nous ne pouvons que continuer à armer le président Zelensky – et espérer épuiser les ressources et le peuple russes.

Tony bla

POURTANT, nous sommes encore une fois stupéfaits par le cou en laiton de Tony Blair, qualifiant cette fois la politique des migrants rwandais d'”impraticable”.

Qui pourrait en être responsable ? Avancez T Blair, anciennement du 10 Downing Street, dont la loi sur les droits de l’homme nous a enchaînés à la Convention européenne des droits de l’homme.

Ce qui signifiait que le premier vol expulsant des migrants illégaux pouvait être bloqué par un juge anonyme de Strasbourg annulant nos plus hautes juridictions.

Plus vite cette insulte à notre souveraineté sera corrigée par une déclaration des droits, mieux ce sera.