Les affrontements se poursuivent entre factions dans un camp palestinien au Liban alors que le nombre de morts grimpe à 9

SIDON, Liban (AP) – Le nombre de morts est passé à neuf lundi en trois jours d’affrontements entre factions palestiniennes dans un camp de réfugiés au Liban qui ont opposé des membres du parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas à des groupes islamistes.

Un législateur libanais a annoncé un accord de cessez-le-feu lundi soir, mais des coups de feu se sont poursuivis par la suite, et les efforts antérieurs pour négocier un cessez-le-feu n’avaient pas réussi à arrêter les tirs et les bombardements dans les rues étroites du camp d’Ein el-Hilweh au sud du Liban.

Les violences ont commencé samedi lorsqu’un tireur inconnu a tenté de tuer le militant palestinien Mahmoud Khalil mais a plutôt tué par balle son compagnon. Des affrontements à grande échelle ont éclaté dimanche lorsque des militants islamiques ont tiré et tué un général militaire palestinien du groupe Fatah, Abu Ashraf al Armoushi, et trois escortes alors qu’ils traversaient un parking, selon un responsable palestinien. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Lundi après-midi, après une rencontre entre des responsables et des forces de sécurité libanais et des factions palestiniennes, le législateur libanais Oussama Saad, qui représente la région de Sidon où se trouve le camp, a annoncé un nouvel accord de cessez-le-feu.

Saad a déclaré plus tôt à l’Associated Press que les responsables « font des efforts extraordinaires pour trouver des solutions sérieuses, efficaces, durables et stables à la situation à l’intérieur du camp ».

Au sol, l’intensité des combats a diminué suite à l’annonce, mais des tirs sporadiques se sont poursuivis.

Un porte-parole de l’armée libanaise a confirmé lundi qu’au moins neuf personnes avaient été tuées au camp d’Ein el-Hilweh. Deux soldats stationnés à l’extérieur du camp ont été légèrement blessés, a déclaré le colonel Fadi Abou Eid.

L’armée libanaise tient un poste de contrôle à l’extérieur et n’entre généralement pas dans le camp, qui est sous le contrôle des factions palestiniennes. Certains responsables libanais ont appelé l’armée à prendre le contrôle des camps à la suite des affrontements.

Le législateur Samy Gemayel, chef du parti Kataeb, qui pendant la guerre civile libanaise s’est allié à Israël contre l’Organisation de libération de la Palestine, a rencontré lundi l’ambassadrice américaine au Liban Dorothy Shea et a appelé au « désarmement des camps et à leur mise en détention ». de l’armée libanaise », a rapporté l’agence de presse nationale.

Dimanche, les factions palestiniennes ont déclaré dans un communiqué conjoint qu’elles avaient accepté un cessez-le-feu lors d’une réunion de médiation organisée par le mouvement chiite libanais Amal et le groupe militant du Hezbollah dans la ville de Sidon. Mais le cessez-le-feu n’a pas tenu.

Certains habitants des quartiers de Sidon, proches du camp, ont fui leurs maisons après que des balles perdues ont touché des bâtiments et brisé des fenêtres et des devantures de magasins. L’hôpital général public de Sidon a évacué son personnel et ses patients.

Un communiqué du Fatah a condamné le meurtre de son responsable de la sécurité, affirmant que l’attaque faisait partie d’un « plan sanglant qui vise la sécurité et la stabilité de nos camps ». Il s’est engagé à tenir les « auteurs responsables ».

La faction rivale du Hamas a publié lundi sa propre déclaration condamnant les combats et appelant au dialogue pour « épargner le sang de notre peuple et préserver la paix civile ». Il a appelé à la formation d’une commission d’enquête pour déterminer qui était responsable des affrontements.

Le Premier ministre libanais par intérim Najib Mikati et Abbas ont tous deux publié dimanche des déclarations dénonçant la violence.

Il y a près de 500 000 réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l’UNRWA au Liban, bien que le nombre réel dans le pays soit estimé à environ 200 000, car beaucoup ont émigré mais restent sur la liste de l’UNRWA.

Les Palestiniens au Liban sont limités dans leurs droits au travail et à la propriété, et la grande majorité d’entre eux vivent dans la pauvreté.

Sewell a rapporté de Beyrouth.

Abby Sewell et Fadi Tawil, Associated Press