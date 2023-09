Les affrontements reprennent dans le plus grand camp de réfugiés palestiniens au Liban, faisant 3 morts et 10 blessés

BEYROUTH (AP) — Les affrontements ont repris samedi matin dans le plus grand camp de réfugiés du Liban entre le groupe Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et des groupes militants islamistes, tuant trois personnes et en blessant 10 autres.

Le Premier ministre par intérim du Liban, Najib Mikati, a discuté avec le président palestinien Mahmoud Abbas de la situation instable dans le but de mettre fin aux combats.

Mikati a appelé à la fin des combats, affirmant que ce qui se passe à Ein el-Hilweh « ne sert pas la cause palestinienne et est préjudiciable à l’État libanais ».

Des bruits de coups de feu et d’explosions ont été entendus dans le camp de réfugiés d’Ein el-Hilweh et dans les zones voisines, à la limite de la ville portuaire méridionale de Sidon.

Les combats ont repris vendredi, après un mois de calme créateur, obligeant des centaines de personnes à fuir pour se mettre en sécurité dans les zones voisines.

Le Fatah avait accusé les groupes militants islamistes d’avoir abattu l’un de leurs hauts responsables militaires le 30 juillet.

Au moins 20 personnes ont été blessées vendredi.

L’armée libanaise a déclaré dans un communiqué qu’elle prenait des mesures, notamment en contactant plusieurs parties, pour œuvrer à mettre fin aux affrontements. Il a également appelé la population à éviter de s’approcher des zones de combat.

Un responsable de la sécurité libanaise a déclaré que parmi les trois personnes tuées samedi figuraient deux Palestiniens à l’intérieur du camp et un Libanais qui a été touché par une balle perdue alors qu’il conduisait à l’extérieur d’Ein el-Hilweh. Le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat conformément à la réglementation, a déclaré que 10 autres personnes avaient été blessées.

Lorsqu’il a été contacté par l’Associated Press, un haut responsable du Fatah, le général de division Munir Makdah, a refusé de discuter de la situation à l’intérieur du camp, mais a déclaré que les responsables du Fatah au Liban et dans les territoires palestiniens étaient favorables à un cessez-le-feu et ont accusé les groupes militants de ne pas le respecter. il.

« Il y a un chaos permanent. Il n’y a pas de bataille mais le chaos et les tirs à longue distance », a déclaré Makdah depuis l’intérieur du camp.

Ein el-Hilweh est connue pour son anarchie et la violence n’est pas rare dans le camp. Les Nations Unies affirment qu’environ 55 000 personnes vivent dans le camp, créé en 1948 pour héberger les Palestiniens déplacés lors de la création d’Israël.

Plus tôt cet été, plusieurs jours de combats de rue ont eu lieu dans le camp d’Ein el-Hilweh entre le Fatah et des membres du groupe extrémiste Jund al-Sham, qui ont fait 13 morts et des dizaines de blessés.

Une trêve difficile était en place depuis le 3 août, mais les affrontements devraient reprendre car les groupes islamistes n’ont pas remis à la justice libanaise les personnes accusées du meurtre du général du Fatah, comme l’avait exigé un comité de factions palestiniennes le mois dernier.

Le Liban abrite des dizaines de milliers de réfugiés palestiniens et leurs descendants. Beaucoup vivent dans les 12 camps de réfugiés disséminés dans ce petit pays méditerranéen.

Bassem Mroué, Associated Press