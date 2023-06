Les affrontements reprennent au Soudan alors que le cessez-le-feu expire, les forces militaires et paramilitaires s’engagent dans une bataille acharnée

Les affrontements ont repris entre l’armée soudanaise et une puissante force paramilitaire après l’expiration d’un cessez-le-feu de trois jours mercredi matin, ont rapporté un groupe de protestation et des habitants.

Le Soudan est tombé dans le conflit à la mi-avril après des mois d’aggravation des tensions qui ont explosé en combats ouverts entre des généraux rivaux cherchant à contrôler la nation africaine. La guerre oppose l’armée, dirigée par le général Abdel-Fattah Burhan, aux Forces de soutien rapide, une milice devenue force paramilitaire commandée par le général Mohammed Hamdan Dagalo.

Le cessez-le-feu, négocié par les États-Unis et l’Arabie saoudite, a expiré mercredi à 6 heures du matin, heure locale. La trêve a ramené un calme relatif dans la capitale soudanaise, Khartoum, depuis son entrée en vigueur, mais de violents combats ont été signalés à partir de mardi soir dans certaines parties de la ville.

Les habitants ont déclaré que les affrontements étaient centrés autour d’un quartier général du renseignement près de l’aéroport international de Khartoum. Il y a eu des affrontements sporadiques ailleurs dans la capitale, selon trois personnes qui vivent dans la capitale.

« Les combats se sont intensifiés », a déclaré Khalid Abdel-Rahman qui vit dans le centre-ville de Khartoum. « Des bruits de coups de feu ont résonné dans toute la zone. »

De violents affrontements ont également été signalés autour d’une installation militaire dans la ville voisine d’Omdurman, selon des comités de résistance de la région qui font partie d’un groupe plus large qui a mené des manifestations pro-démocratie au cours des dernières années.

La reprise des combats indique que les efforts américains et saoudiens pour prolonger la trêve ont échoué. Washington et Riyad ont tous deux joué un rôle de médiateur entre les factions belligérantes pour mettre fin aux affrontements.

Le conflit a été centré en grande partie dans la capitale et la région du Darfour, dans l’ouest du Soudan, qui ont été le théâtre d’attaques à motivation ethnique contre des communautés non arabes par les Forces de soutien rapide et les milices alliées, selon des responsables de l’ONU.

Les combats ont tué des milliers de personnes et contraint plus de 2,5 millions de personnes à fuir leur foyer vers des zones plus sûres au Soudan et dans les pays voisins, selon l’agence des Nations Unies pour les migrations.