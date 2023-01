Les affrontements les plus mémorables de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Note de la rédaction : Cet article a été publié pour la première fois le 24 avril 2020 et a depuis été mis à jour.

Bien qu’ils jouent désormais leur football de club sur différents continents, les anciens ennemis Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s’affronteront à nouveau jeudi lorsque le Paris Saint-Germain se rendra en Arabie saoudite pour un match d’exhibition.

Le match amical, officiellement connu sous le nom de Riyadh Season Cup, se déroulera dans la capitale saoudienne et opposera le PSG à une équipe composée de joueurs d’Al Nassr de Ronaldo et des champions en titre de la Saudi Pro League, Al Hilal.

L’entraîneur d’Al Nassr, Rudi Garcia, a confirmé que Ronaldo devrait faire sa première apparition à Riyad contre le PSG après que le capitaine du Portugal ait été contraint de rater ses deux premiers matchs nationaux pour son nouveau club en raison d’une suspension reportée de son passage à Manchester United. Par conséquent, ce match sera le premier joué par Ronaldo depuis qu’il a fait ses débuts avec un premier match en championnat qui devrait suivre contre Ettifaq le 22 janvier.

Messi et Ronaldo ont partagé un terrain pour la dernière fois en décembre 2020, depuis quand Ronaldo a changé de club deux fois et Messi a remporté la Coupe du monde. Il n’est donc pas étonnant que des sources aient déclaré à ESPN qu’il y avait plus de 2 millions de demandes en ligne de billets pour le match au stade international King Fahd d’une capacité de 68 000 places.

Si les deux superstars se rendent sur le terrain à Riyad, ce sera la première fois qu’elles se retrouveront face à face depuis plus de deux ans (772 jours pour être précis), les deux joueurs ayant évolué depuis leur dernière rencontre.

En effet, Al Nassr sera le quatrième club différent que Ronaldo a représenté au cours de 36 rencontres entre les deux depuis leur premier affrontement en avril 2008, tandis que Messi fait maintenant partie de sa deuxième équipe après avoir quitté Barcelone pour rejoindre le PSG à l’été 2021. .

Tête à tête

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont rencontrés pour la première fois sur le terrain en 2008 alors qu’ils jouaient respectivement pour Barcelone et Manchester United. Getty

Messi et Ronaldo se sont emmêlés 36 fois au total pour le club et le pays. Pendant toute la durée de la carrière senior de Ronaldo, le seul joueur qu’il a affronté aussi souvent est Andres Iniesta (36 fois). D’autre part, Messi a affronté trois autres adversaires à plusieurs reprises au cours de sa carrière : Sergio Ramos, Diego Godin et Karim Benzema.

La toute première rencontre Messi-Ronaldo a eu lieu le 23 avril 2008, lorsqu’un Messi de 20 ans s’est retrouvé face à un Ronaldo de 23 ans alors que Barcelone et Manchester United jouaient un match nul et vierge lors du match aller des Champions. Demi-finales de championnat. L’occasion la plus récente a été lorsque Ronaldo a marqué deux fois sur penalty lors d’une victoire 3-0 de la Juventus contre Barcelone en phase de groupes de la Ligue des champions.

Messi mène le record face à face avec 16 victoires en matchs de compétition contre les 11 de Ronaldo, alors qu’il y a eu neuf nuls lors de matchs impliquant la paire. Messi a également un but de plus à son actif lors de leurs rencontres, après avoir marqué 22 contre 21 pour Ronaldo, mais c’est sur le décompte des passes décisives qu’il prend tout son sens avec 11 buts créés contre un seul de son rival.

Le duo s’est affronté cinq fois en phase à élimination directe de la Ligue des champions : les deux matches des demi-finales 2007-08 (Barca vs Manchester United) et 2010-11 (Barca vs Real Madrid), ainsi que la 2008-09 finale à Rome au cours de laquelle Messi a marqué pour le Barça lors d’une victoire 2-0 contre Manchester United de Ronaldo.

Ronaldo est peut-être le meilleur buteur de tous les temps de la Ligue des champions avec 140 buts au total, mais sa série de tirs au but contre le Barça lors de la phase de groupes 2020-21 était la première (et jusqu’à présent la seule) fois qu’il marquait dans la compétition tout en partageant le terrain avec Messi, qui a marqué trois fois lors d’affrontements européens contre des équipes avec Ronaldo.

Fondamentalement, Messi joue toujours en Ligue des champions, bien que ses 129 buts dans la compétition signifient qu’il devra presque certainement être à nouveau dans la meilleure compétition européenne la saison prochaine s’il veut dépasser Ronaldo en tête du classement des buteurs.

Le Ballon d’Or a été remporté par Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi chaque année entre 2008 et 2017. Le crédit photo doit se lire BEN STANSALL/AFP via Getty Images

Les affrontements les plus mémorables

Il y a eu des rencontres vraiment mémorables parmi les 36 occasions où Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont affrontés. Voici six des meilleurs.

Barcelone a remporté sa troisième Coupe d’Europe #OTD en 2009! 🏆 Que retenez-vous le plus de cette finale ?#UCL #UCLfinal pic.twitter.com/LsLsf823KQ — Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 27 mai 2021

La finale de 2009 à Rome a été médiatisée comme un affrontement de gladiateurs entre les deux meilleurs joueurs du monde, et cette fois Messi est sorti vainqueur. Le Barça a réussi à garder United à distance à Rome pour gagner 2-0 – avec Messi marquant une tête rare pour le deuxième but de son équipe – et assurer leur tout premier triplé en championnat, coupe et Coupe d’Europe.

🔙 #OTD 2010

5️⃣-0️⃣

🔥10 ans depuis l’exposition 🆚 R. Madrid au Camp Nou ! 😍 pic.twitter.com/8MF77o0Eaw — FC Barcelone (@FCBarcelona) 29 novembre 2020

Le match qui était considéré comme une sorte de terrain d’essai pour Messi et Ronaldo (qui étaient tous deux vainqueurs du Ballon d’Or à ce stade) a dévié du scénario alors que le Camp Nou a été témoin d’une humiliation historique du Real et de son entraîneur, Jose Mourinho. Messi n’a pas marqué, mais il a marqué deux buts alors qu’il jouait un rôle central dans le Barca en attaquant ses ennemis, qui avaient commencé le match en tête de la Liga et invaincus en sept matches. Le score lourd a été immortalisé par les cinq doigts de Gerard Pique “Manita” (“Little Hand”) salut au monde qui regarde.

🏆💫 👑 Il y a neuf ans aujourd’hui, nous remportions notre 18e Copa del Rey !

⏳ Le 20 avril 2011, nous avons manqué 0-1 gagnants contre @FC Barcelona dans une spectaculaire victoire en prolongation à Mestalla !#RMHistory | #RMFansEnCasa pic.twitter.com/ROTmQPygFZ — Real Madrid CF 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 20 avril 2020

Ronaldo a finalement triomphé du Barça en tant que joueur du Real à la cinquième demande. L’attaquant madrilène a été le seul buteur alors que sa tête imposante à la 103e minute a vu Los Blancos arracher la Copa del Rey sous le nez du Barça. Cependant, cette finale à Mestalla s’est déroulée au milieu d’une série intense de quatre Classiques en trois semaines, qui a abouti à ce que le Barça atteigne la finale de la Ligue des champions aux dépens de ses rivaux amers.

Ronaldo a de nouveau prévalu lorsque les anciens adversaires se sont rencontrés au Camp Nou vers la fin de la campagne de championnat 2011-12. Le Barça a renoncé à ses espoirs de défendre son titre de champion en tant que vainqueur de Ronaldo mis Los Blancos sept points d’avance en tête du classement avec quatre matches à jouer. Le but de Ronaldo – qu’il a marqué de manière inhabituellement discrète en faisant des gestes de “calme” alors que ses coéquipiers le célébraient – ​​a également vu le Real battre le record de buts de la ligue espagnole avec le but n ° 109 de la saison, et ils ont décroché le titre peu de temps après.

Ronaldo a de nouveau infligé le chagrin de la Copa del Rey à la Catalogne lorsque le Real a réalisé une performance de star pour envoyer Barcelone faire ses valises. Après la fin du match aller 1-1 au Bernabeu, l’attaquant portugais a marqué deux fois – via un penalty qu’il a lui-même remporté après avoir été victime d’une faute de Pique, puis une tête imposante – et a presque à lui seul conclu un 3- 1 victoire au Camp Nou lors du match retour pour sceller la place du Real en finale.

Messi a de nouveau fait la une des journaux après qu’un vainqueur à la 92e minute du talisman argentin a remporté une victoire très tardive au Bernabeu et a maintenu en vie les aspirations au titre du Barca. Ayant déjà marqué en première mi-temps, Messi a gardé son sang-froid pour ramener à la maison un vainqueur du temps additionnel dans une atmosphère hostile, puis célébrer en rappelant ostensiblement son nom aux supporters du Real.

S’il y a une statistique ou un fait pour résumer la grandeur de la rivalité entre Messi et Ronaldo, c’est celle-ci : pendant toute la période de neuf ans qu’ils ont passés ensemble en Espagne, il n’y a jamais eu de match nul et vierge. Classique.

Billetterie garantie.