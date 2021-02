Il n’est peut-être pas aussi franc que Jose Mourinho ou aussi extérieurement passionné que Jurgen Klopp.

Mais il ne fait aucun doute que Pep Guardiola aime toujours s’impliquer dans la guerre psychologique qui vient de temps en temps en tant que manager de football.

Le manager de Manchester City a certainement ajouté un peu de piquant à l’affrontement de ce week-end avec Liverpool en répondant à l’affirmation de Klopp selon laquelle son équipe avait un avantage dans la course au titre en raison de leur petite pause à la suite de Covid-19 le mois dernier.

« Il a fait une erreur », a déclaré Guardiola. « Jurgen doit revoir le calendrier. Nous avons eu Covid, une semaine de congé et joué avec quatorze joueurs à Stamford Bridge.

«Demain, quand je verrai Jurgen, je lui dirai combien de jours nous avons de congé. Je suis surpris, je ne m’attendais pas à ça de Jurgen. Je pensais que Jurgen n’était pas ce type de manager.

C’était une réponse intrigante, et qui me rappelle d’autres occasions où Guardiola a tenté de prendre le dessus sur le terrain.

Voici un aperçu de quelques autres …

La rivalité entre Klopp et Guardiola se construit depuis un certain nombre d’années et ils se sont affrontés pour la première fois en 2013, lorsqu’ils étaient respectivement à Dortmund et au Bayern Munich.