Les affrontements entre rebelles reprennent dans le nord-ouest de la Syrie après l’effondrement de la trêve

Les groupes rebelles syriens en Syrie ont repris les affrontements un jour après qu’une trêve fragile a mis fin à cinq jours de combats.

Le principal groupe rebelle djihadiste, Hayat Tahrir al Sham (HTS), répertorié comme terroriste par les États-Unis, la Turquie et d’autres, a forcé samedi des factions de l’Armée nationale d’opposition soutenue par la Turquie à accepter un accord de paix qui a élargi son emprise.

Les deux parties ont échangé des accusations selon lesquelles elles avaient renié les dispositions de l’accord négocié par la Turquie, qui ramène les combattants d’Afrin et d’autres villes sur leurs lignes de front respectives et ouvre la voie à une administration civile unifiée.

Des groupes rebelles syriens rivaux dans le nord-ouest de la Syrie ont repris de violents affrontements un jour après qu’une trêve fragile a mis fin à cinq jours de combats sanglants dans la dernière enclave de l’opposition, ont déclaré lundi des habitants et des rebelles.

Le principal groupe rebelle djihadiste, Hayat Tahrir al Sham (HTS), répertorié comme terroriste par les États-Unis, la Turquie et d’autres, a forcé samedi des factions de l’Armée nationale d’opposition soutenue par la Turquie à accepter un accord de paix qui a élargi son emprise.

Les deux parties ont échangé des accusations selon lesquelles elles avaient renié les dispositions de l’accord négocié par la Turquie, qui ramène les combattants d’Afrin et d’autres villes sur leurs lignes de front respectives et ouvre la voie à une administration civile unifiée.

Des combats intenses ont fait rage près d’un terrain accidenté autour du village de Kafr Jana, dans le nord d’Alep, où les deux parties ont envoyé des renforts. Les habitants craignent que le groupe djihadiste ne cherche à s’emparer de la ville frontalière stratégique d’Azaz, le centre administratif du gouvernement d’opposition soutenu par la Turquie.

Un commandant d’une faction dominante qui reste à l’écart et qui a requis l’anonymat a déclaré que le groupe djihadiste s’approchait du principal poste frontière de Bab al Salamah avec la Turquie, au nord-ouest d’Azaz.

Les luttes intestines ont affaibli l’opposition syrienne depuis le début du soulèvement contre le président Bachar al-Assad en 2011. Leurs guerres de territoire ont aidé Assad et ses alliés à récupérer un terrain important.

Des sources de renseignement occidentales et des rebelles affirment que HTS cherche depuis longtemps à jouer un rôle économique et sécuritaire plus large dans les régions du nord de la Syrie au-delà de son fief dans la ville très peuplée d’Idlib.

Ils disent que l’objectif du chef du HTS Mohammad al Golani était d’étendre à d’autres régions l’administration civile qui gère désormais efficacement les services publics de la région d’Idlib dans le but de se débarrasser de l’image militante du groupe, une ancienne ramification de la branche syrienne d’Al-Qaïda.

“Nous travaillons pour un projet qui sert tout le monde et les objectifs de la révolution qui unit les zones libérées en une seule armée et une administration commune à laquelle tout le monde participe, civils et zones”, a déclaré à Reuters une source de Hayat Tahrir al Sham.