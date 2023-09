Les affrontements entre factions palestiniennes reprennent dans le camp d’Ein el-Hilweh au Liban | Actualités sur les conflits

Les affrontements entre factions rivales ont repris dans le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban, avec des tirs nourris et des bombardements blessant au moins 20 personnes et incitant les habitants du camp et des environs à fuir.

Vendredi, à l’extérieur du camp d’Ein el-Hilweh, Zeina Khodr d’Al Jazeera a déclaré que des dizaines de familles avaient échappé aux combats de la nuit entre les membres du mouvement Fatah et les groupes extrémistes et dormaient désormais dans la cour d’une mosquée.

« Des enfants nous disent qu’ils ont réussi à s’enfuir à bord d’une ambulance, mais que celle-ci a essuyé des tirs », a-t-elle déclaré. « Les mères disent que leurs enfants criaient. »

Khodr a déclaré que les combats dans le camp, qui s’étend sur environ un kilomètre carré et abrite plus de 63 000 réfugiés enregistrés, font partie d’une lutte de plusieurs décennies pour le pouvoir et le contrôle entre le Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et les groupes armés, qui se font appeler le Jeunesse musulmane.

Il y avait déjà eu plusieurs jours de combats de rue dans le camp d’Ein el-Hilweh entre les factions après que le Fatah ait accusé les groupes d’avoir abattu l’un de leurs généraux militaires le 30 juillet.

Ces combats de rue ont fait au moins 13 morts et des dizaines de blessés, et contraint des centaines de personnes à fuir leurs foyers.

Une trêve difficile est en vigueur depuis le 3 août, mais les affrontements devraient reprendre car les groupes n’ont pas remis les assassins accusés du général du Fatah, Mohammad « Abu Ashraf » al-Armoushi, à la justice libanaise, comme l’exigeait un comité. des factions palestiniennes au début du mois.

Un comité de factions palestiniennes à Ein el-Hilweh a annoncé mardi que leurs forces de sécurité conjointes lanceraient des raids à la recherche des assassins accusés.

Khodr a déclaré que les habitants vivaient dans la peur « parce que pour eux, la question n’était pas de savoir si mais quand il y aurait un nouvel accès de violence ».

Maher Shabaita, chef du Fatah dans la région de Saïda, a déclaré à l’agence de presse Associated Press que les groupes avaient lancé une attaque jeudi soir pour tenter de contrecarrer les plans des forces palestiniennes visant à chasser les combattants armés des écoles qu’ils occupaient dans le camp.

Vendredi en fin de matinée, les combats s’étaient au moins temporairement apaisés.

L’agence de presse nationale libanaise a rapporté que 20 personnes avaient été blessées, dont un homme âgé, et transportées vers des hôpitaux pendant la nuit. Shabaita a déclaré que parmi les blessés figuraient trois volontaires de la défense civile qui ont été bombardés alors qu’ils travaillaient à éteindre les incendies.

Aucun décès n’a été signalé dans l’immédiat. L’Université publique libanaise a annoncé qu’elle fermerait ses succursales dans la ville de Sidon, adjacente au camp, et reporterait les examens prévus à la lumière des combats.

Ein al-Hilweh, créé pour les Palestiniens déplacés de force par les paramilitaires sionistes à l’approche de la création d’Israël en 1948, est aujourd’hui un quartier surpeuplé de Sidon.

Des milliers de Palestiniens qui cherchaient refuge pour fuir la guerre en Syrie voisine ont également rejoint le camp ces dernières années.

Selon une convention de longue date, l’armée n’entre pas dans les camps de réfugiés palestiniens – des quartiers urbains désormais animés mais pauvres – laissant aux factions elles-mêmes le soin de gérer la sécurité.

Les responsables de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, n’ont pas pu donner dans l’immédiat d’informations sur le nombre de victimes ou de personnes déplacées.

L’UNRWA a lancé la semaine dernière un appel de 15,5 millions de dollars pour réparer les infrastructures endommagées lors des derniers affrontements dans le camp, fournir des lieux d’enseignement alternatifs aux enfants dont les écoles ont été endommagées ou occupées par des combattants et fournir une aide en espèces aux personnes déplacées de leurs foyers.