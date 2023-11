Les affrontements émotionnels autour d’Israël tourmentent les démocrates de la Chambre des représentants : “C’est l’enfer”

Le débat très animé sur la politique américaine en Israël a mis en lumière des frictions de longue date entre les démocrates de la Chambre des représentants, opposant les alliés les plus fidèles d’Israël aux libéraux pro-palestiniens et posant un défi de taille aux dirigeants des partis qui se précipitent pour apaiser les tensions.

Les divisions sont apparues le mois dernier, lorsque 15 démocrates ont refusé de soutenir une résolution déclarant la solidarité des États-Unis avec Israël à la suite des attaques terroristes meurtrières du Hamas plusieurs semaines plus tôt. Ils ont de nouveau bouillonné la semaine dernière à propos d’une législation prévoyant une aide militaire américaine à Tel Aviv. Et ils ont été à nouveau mis sous les projecteurs mardi, lorsque 22 démocrates ont voté pour censurer la représentante Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan) pour ses critiques sévères de la réponse militaire israélienne à Gaza.

Les affrontements émotionnels ont refroidi les relations de longue date entre des législateurs autrefois amis, déclenché une contestation potentielle d’au moins un poste de direction et suscité des discussions sur une tentative d’expulsion de Tlaib, selon plusieurs législateurs familiers des discussions privées.

Certains vétérans de Capitol Hill ont déclaré qu’ils n’avaient jamais vu une rancœur aussi élevée au sein du caucus.

“C’est l’enfer”, a déclaré un député démocrate, qui s’est exprimé anonymement pour discuter d’un sujet sensible. “Je suis vraiment inquiet de la haine que je vois partout.”

Le représentant Steve Cohen (Démocrate du Tennessee), un libéral juif qui a voté pour censurer Tlaib, a fait écho à cette préoccupation, affirmant qu’il était désormais ostracisé par ses collègues progressistes proches d’elle.

“Ce n’est pas sain, ce n’est pas mature, ce n’est pas sage”, a déclaré Cohen. Il a refusé de discuter des détails.

Un troisième démocrate, qui s’est également exprimé anonymement pour discuter de conversations privées, a déclaré que le vote de censure avait eu pour effet immédiat de « refroidir la collégialité », même entre anciens alliés.

« Je n’ai pas vu les choses aussi mal en général, en termes d’apports que nous recevons de l’extérieur. Et je n’ai certainement pas vu nos propres différences au sein de notre caucus mises à nu et aussi crues – si crues, émotionnelles et personnelles », a déclaré le législateur, qui s’est opposé à la censure de Tlaib.

« J’ai des relations de longue date avec certains des membres les plus pro-israéliens, et je ressens simplement une distance. C’est palpable. La chaleur, le niveau d’engagement n’est tout simplement pas là.

Les attaques brutales du Hamas contre des civils – et la réponse féroce d’Israël, qui a entraîné encore plus de morts parmi les civils à Gaza – ont alimenté un débat houleux sur les réseaux sociaux, dans les rues des villes et sur les campus universitaires à travers le pays. Et le Caucus démocrate a été un microcosme de ce conflit, avec tous ses pièges émotionnels.

“Je ne peux pas penser à un problème où j’ai vu des émotions aussi fortes que celle-ci”, a déclaré le représentant Marc Veasey (Démocrate du Texas).

Les tensions ont été attisées par les législateurs des deux côtés de cette question explosive.

Le mois dernier, la représentante Debbie Wasserman Schultz (Floride), une éminente démocrate juive, a suscité la controverse lorsqu’elle a déclaré à CNN que quiconque ne soutenait pas la résolution pro-israélienne « n’avait pas d’âme » – un commentaire qui a indigné le 15 démocrates qui ont refusé leur soutien pour protester contre l’absence de langage soutenant les civils palestiniens.

Le représentant Josh Gottheimer (DN.J.), un autre législateur juif, a encore attisé la situation lorsqu’il a caractérisé ces 15 démocrates comme des membres « méprisables » qui « ne parlent pas au nom de notre parti ».

Plus récemment, Tlaib, le seul membre palestino-américain du Congrès, a publié ce week-end une vidéo accusant le président Biden d’encourager le génocide à Gaza.

Ce message, publié sur X, contenait également des extraits de manifestants scandant « du fleuve à la mer » – un slogan explosif, adopté par le Hamas, suggérant que l’État d’Israël devrait être détruit.

La vidéo de Tlaib a été rapidement suivie cette semaine par l’examen de deux résolutions de censure républicaines, dont l’une a été couronnée de succès. Au sein du caucus démocrate, ses propos étaient presque aussi controversés.

“Les commentaires de Debbie et Josh sur les propos ‘ignobles’ et ‘sans âme’ ont mis le feu au kérosène”, a déclaré le premier législateur démocrate. “Et ce week-end c’était juste… je veux dire, les gens voulaient expulser [Tlaib].»

Les conséquences de ce combat qui a duré des semaines ont été encore plus importantes, a déclaré le législateur.

« Les 22 personnes qui ont voté [for censure]le [progressives] je ne veux rien avoir à faire avec eux. Il y a des gens qui veulent se débarrasser de Debbie [the Steering and Policy Committee]. Debbie veut en avoir plus [pro-Israel] les gens au leadership. Il y a beaucoup de conversations », a déclaré le législateur.

Wasserman Schultz, pour sa part, minimise les divisions, soulignant que les démocrates sont unis sur la grande majorité des questions et que la plupart des membres du caucus continuent d’apporter leur soutien à Israël.

« D’après moi, nous avons un petit nombre de membres qui sont en désaccord avec l’écrasante majorité du caucus sur la relation entre les États-Unis et Israël », a-t-elle déclaré.

Pourtant, elle semble également reconnaître que le caractère public de la lutte contre Israël n’a pas aidé le parti politiquement.

« Honnêtement, ce sont toutes des conversations qui, à mon avis, ne sont pas nécessaires dans la presse », a-t-elle déclaré. « Comme dans toute discussion familiale, lorsque certains se sentent en désaccord avec la majorité, vous savez, vous résolvez ces problèmes. Mais vous ne le faites pas en public.

Les législateurs comptent sur les dirigeants pour diriger ces conversations et apaiser les tensions.

“Hakeem et Katherine vont devoir nous rassembler”, a déclaré le premier législateur. “Ils vont devoir nous aider à nous guérir.”

Le représentant Hakeem Jeffries (DN.Y.), leader de la minorité parlementaire, a refusé cette semaine de discuter des divisions internes du parti, notant seulement que les démocrates ont obtenu de bons résultats lors des élections de mardi dans l’Ohio, en Virginie et dans plusieurs autres États. Mais il a travaillé avec acharnement en coulisses pour apaiser les groupes rivaux, selon plusieurs sources proches de ces efforts.

Jeffries a voté avec la plupart des démocrates contre la censure de Tlaib, invoquant son droit à la liberté d’expression. Mais il a également publié une déclaration soulignant le soutien des États-Unis à Israël et condamnant le langage « du fleuve à la mer » en termes durs, bien que sans mentionner le nom de Tlaib.

Cet équilibre, ainsi que son soutien clair à l’aide humanitaire à la Palestine, lui ont valu les éloges des législateurs des deux côtés du débat.

« Ses déclarations, avec une clarté morale absolue, expliquaient pourquoi Israël est notre allié, pourquoi nous partageons des intérêts et pourquoi Israël a le droit de se défendre », a déclaré le représentant Brad Schneider (Illinois), un démocrate juif et fervent défenseur d’Israël. Supporter. « Mais il parle également de répondre aux besoins des civils, qui sont toujours ceux qui sont pris au milieu d’une guerre. Et il continue de travailler avec tous les membres du caucus.

Une grande partie de cet effort a consisté à organiser des pourparlers directs avec les groupes clés.

« Il veut parler à la Squad, il veut parler au Progressive Caucus. Il parle aux membres du Jewish Caucus. Il parle à tout le monde », a déclaré le représentant Jamaal Bowman (DN.Y.), proche allié de Tlaib et membre de l’escouade d’extrême gauche.

Bowman a déclaré que Jeffries, en tant qu’homme de foi noir représentant un quartier très diversifié de Brooklyn, est la figure idéale pour diriger le processus thérapeutique. Mais il a également souligné les difficultés liées à la recherche d’un consensus sur une question aussi tendue que le conflit israélo-palestinien.

“Il essaie de faciliter les conversations [between groups]. Mais cela rend les choses plus difficiles lorsque vous traitez quelqu’un de « méprisable » ou de « sans âme » ou quelque chose comme ça », a déclaré Bowman.

« Je comprends qu’il y a beaucoup d’émotions là-bas, donc je ne dirais jamais que je ne travaillerai jamais avec quelqu’un. Mais c’est blessant. C’est blessant et je suis sûr que d’autres le sont aussi.

La question va certainement refaire surface dans les semaines et les mois à venir, alors que la guerre entre Israël et le Hamas fait rage – avec des pertes civiles augmentant chaque jour – et que les dirigeants du Congrès s’engagent toujours à adopter une législation fournissant des milliards de dollars d’aide à Israël, peut-être combinée. avec une aide humanitaire pour Gaza.

Les deux débats mettront en lumière les profondes divisions entre les défenseurs les plus véhéments d’Israël et les critiques résolus – et créeront des maux de tête continus pour les dirigeants démocrates en lice pour démontrer un front uni.

“Cela permet de mieux comprendre pourquoi il s’agit d’une question si insoluble”, a déclaré le deuxième législateur anonyme. « Lorsque des élus réfléchis et responsables au Congrès américain ne peuvent pas surmonter leur propre colère, leurs émotions, leur ressentiment, leur peur, pour avoir une conversation civile, comment pouvons-nous espérer que les gens qui sont bombardés aient ce genre de choses ? conversation?”

Mychael Schnell a contribué à ce rapport.