Al-Bashir a mené une campagne contre la terre brûlée contre les rebelles au Darfour au début des années 2000. Environ 300 000 personnes sont mortes et 2,7 millions de personnes ont été déplacées de force. La Cour pénale internationale a par la suite accusé el-Béchir et d’autres de génocide et de crimes contre l’humanité.