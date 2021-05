Les affrontements à Jérusalem s’élargissent à travers Israël, les combats s’intensifient

Les responsables militaires ont déclaré que plus de 300 roquettes avaient été lancées depuis Gaza mardi matin, bien que plus d’un tiers d’entre elles n’aient pas réussi à pénétrer en Israël et aient explosé, atterrissant à l’intérieur même de l’enclave. Le vaste réseau de défense antimissile de l’armée, connu sous le nom de Iron Dome, a détruit plus de 90% des roquettes qui ont atteint l’espace aérien israélien, a déclaré l’armée.