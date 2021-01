Le président Donald Trump a présenté une gamme vertigineuse de comptabilité floue et de fausses déclarations dans un appel téléphonique extraordinaire au secrétaire d’État géorgien pour demander le renversement de sa défaite électorale, fabriquant une multitude de votes qui, selon lui, auraient dû être comptés en sa faveur.

Lors de la conversation d’une heure samedi avec le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, Trump a suggéré que le républicain «trouve» suffisamment de votes pour donner la victoire à Trump.

L’Associated Press a obtenu l’audio complet de la conversation de Trump avec des responsables géorgiens d’une personne à l’appel. L’AP a pour politique de ne pas amplifier la désinformation et les allégations non prouvées. L’AP affichera l’audio complet en annotant une transcription avec du matériel de vérification des faits.

Un regard sur les affirmations de Trump lors de l’appel et comment elles se comparent à la réalité:

TRUMP: «Si nous pouvons revoir certains des chiffres, je pense qu’il est assez clair que nous avons gagné, nous avons gagné très substantiellement en Géorgie.»

LES FAITS: Non, Trump a perdu la Géorgie lors d’une élection que l’État a certifiée pour le démocrate Joe Biden. Les responsables électoraux républicains ont affirmé que l’élection avait été menée et comptée équitablement.

Avec des bulletins comptés trois fois, y compris une fois à la main, les totaux certifiés de la Géorgie montrent que Trump a perdu contre Biden par 11779 voix sur près de 5 millions de votes. Raffensperger a certifié les totaux avec des responsables affirmant qu’ils n’avaient trouvé aucune preuve que Trump avait gagné.

Aucune allégation crédible de fraude ou d’erreur systémique n’a été retenue. Les juges ont rejeté les contestations judiciaires des résultats, même si au moins une est toujours pendante devant un tribunal d’État.

TRUMP: «Les gens devraient être heureux d’avoir un décompte précis … Nous avons d’autres États qui, je pense, nous reviendront sous peu.»

LES FAITS: Aucun renversement du résultat des élections n’est en vue, en Géorgie ou dans d’autres États.

Biden a battu Trump par quelque 7 millions de votes populaires dans tout le pays et par un total de 306-232 au collège électoral, remportant la victoire dans d’autres États clés tels que le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie et l’Arizona.

L’ancien procureur général de Trump, William Barr, n’a trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée. Les allégations de Trump de fraude électorale massive ont été rejetées par une succession de juges et réfutées par les responsables électoraux de l’État et une branche du département de la sécurité intérieure de sa propre administration.

Un groupe de républicains du Sénat, dirigé par les sénateurs Josh Hawley et Ted Cruz, a annoncé son intention de s’opposer aux résultats des élections lorsque le Congrès se réunira mercredi pour comptabiliser la victoire du Collège électoral de Biden sur Trump.

Les objections forceront les votes à la fois à la Chambre et au Sénat, mais aucun ne devrait l’emporter.

TRUMP: «L’autre chose, les morts. Les morts ont donc voté. Et je pense que le nombre est de – près de 5 000 personnes. Et ils sont allés aux nécrologies. Ils ont utilisé toutes sortes de méthodes pour trouver un chiffre précis. Et un minimum est d’environ 5 000 électeurs.

LES FAITS: Pas vrai. Les responsables géorgiens ont réfuté les affirmations précédentes de la campagne Trump en novembre selon lesquelles trois personnes en particulier avaient voté illégalement, constatant que d’autres personnes portant des noms similaires avaient voté. À l’époque, un procureur de district local avait annoncé une enquête pour savoir si un bulletin de vote avait été illégalement déposé au nom d’un homme du nord-ouest de la Géorgie décédé en 2015.

Samedi, Raffensperger a déclaré que deux votes illégaux au nom de personnes décédées avaient été confirmés, et non des milliers comme Trump l’a allégué. «Le nombre réel était de deux. Deux. Deux personnes mortes qui ont voté. Et donc c’est faux », a déclaré Raffensperger.

TRUMP: «Nous avons entre 250 (mille) et 300 000 bulletins de vote qui ont été mystérieusement déposés sur les listes, en grande partie à voir avec le comté de Fulton, qui n’a pas été vérifié.

LES FAITS: Il n’y a rien de mystérieux ou de suspect à ce sujet. Il décrit un processus de dépouillement légitime, et non une vague soudaine de malversations.

Trump semble faire référence à un grand nombre de votes qui ont été compilés aux petites heures du mercredi matin après le jour du scrutin et plus tard. L’arrivée de ces votes n’était pas mystérieuse, mais attendue, car bon nombre des 159 comtés de Géorgie disposaient de grandes piles de bulletins de vote postaux qui devaient être compilés après la clôture des bureaux de vote et le dépouillement des bulletins en personne.

En effet, les agences de presse et les responsables avaient averti dans les jours qui ont précédé les élections que les résultats arriveraient probablement comme ils l’ont fait: les votes en personne, qui ont tendance à être comptés plus rapidement, favoriseraient probablement le président, qui avait dépensé mois pour avertir ses partisans d’éviter le vote par correspondance et de voter en personne soit tôt soit le jour du scrutin.

Et les bulletins de vote par correspondance, qui prennent plus de temps à compter puisqu’ils doivent être retirés des enveloppes et vérifiés avant d’être comptés, favoriseraient Biden. Les États ont tendance à compter les bulletins de vote par correspondance à la fin du processus.

TRUMP: « Nous pensons … s’il y a un vrai contrôle des signatures remontant dans le comté de Fulton, vous trouverez au moins deux cent mille signatures contrefaites. »

LES FAITS: Cela n’a aucun fondement dans la réalité.

Il serait impossible pour quiconque d’avoir contrefait des centaines de milliers de signatures sur des bulletins de vote par correspondance dans le comté de Fulton, car il n’y avait qu’environ 147000 bulletins de vote par correspondance dans le comté le plus peuplé de Géorgie, dont environ 116000 à Biden.

TRUMP, affirmant que des milliers d’électeurs ont quitté la Géorgie, se sont enregistrés dans un autre État, puis ont incorrectement voté en Géorgie: «Ils sont revenus et ont voté. C’était un grand nombre.

LES FAITS: Non. Les partisans de Trump travaillent à partir d’une liste d’exactitude douteuse, selon Ryan Germany, l’avocat général du bureau de Raffensperger. Il a déclaré à Trump lors de l’appel que les allégations avaient fait l’objet d’une enquête et que dans de nombreux cas, les électeurs «sont revenus il y a des années. Ce n’est pas comme si c’était arrivé juste avant les élections. Il y a quelque chose dans ces données qui ne sont tout simplement pas exactes. »

TRUMP: « Cela ne passe pas le test d’odeur, parce que nous entendons qu’ils déchiquettent des milliers et des milliers de bulletins de vote et maintenant ce qu’ils disent (c’est) ‘Oh, nous ne faisons que nettoyer le bureau.' »

LES FAITS: Le déchiquetage en question avait lieu dans la banlieue du comté de Cobb, pas dans le comté de Fulton comme Trump l’a affirmé. Les responsables électoraux du comté de Cobb ont déclaré le 24 novembre qu’aucun des éléments déchiquetés par un entrepreneur n’était «pertinent pour l’élection ou le nouveau décompte» et qu’il s’agissait plutôt de vieilles étiquettes postales, d’autres papiers avec des informations sur les électeurs, d’anciens e-mails et des doublons d’absent. demandes de vote.

TRUMP, affirmant qu’un membre du personnel électoral du comté de Fulton a fait passer les bulletins de vote à travers une machine trois fois au lieu d’une seule, affirmant que sa campagne publierait une vidéo le prouvant: «Cela ne peut être contesté. Nous avons une version que vous n’avez pas vue, mais elle est amplifiée. C’est agrandi et vous pouvez tout voir. Pour une raison quelconque, ils l’ont présenté trois fois à chaque scrutin. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi trois fois et pas cinq fois, non? «

LES FAITS: Il n’y a pas eu de double ou triple comptage des bulletins de vote. Raffensperger a noté que les bulletins de vote en Géorgie ont été comptés puis recomptés deux fois de plus pour plus d’exactitude, y compris une fois à la main, et qu’aucune divergence n’a été constatée dans les bulletins de vote du comté de Fulton, comme cela aurait été le cas si quelqu’un comptait incorrectement les votes plusieurs fois. «Nous avons fait un audit de cela», a déclaré Raffensperger à Trump. «Il a été prouvé de manière concluante qu’ils n’avaient pas été scannés trois fois.»

TRUMP, attaquant un règlement juridique que la Géorgie a signé avec le Parti démocrate de l’État sur la manière dont les signatures sur les demandes de vote par correspondance et les votes par correspondance sont vérifiées. «Vous ne pouvez pas vérifier les signatures, vous ne pouvez pas faire cela … Vous êtes autorisé à faire la récolte, je suppose, dans cet accord. Cet accord est un désastre pour ce pays.

LES FAITS: Il n’y a rien dans le décret de consentement du 6 mars qui empêche les greffiers électoraux géorgiens de contrôler les signatures. Le règlement juridique répond aux accusations de manque de normes à l’échelle de l’État pour juger les signatures sur les enveloppes de vote des absents. Raffensperger a déclaré que non seulement il était tout à fait possible de faire correspondre les signatures, mais que l’État l’exigeait.

La récolte des bulletins de vote, la pratique consistant à collecter un nombre de bulletins de vote par correspondance et à les remettre aux responsables électoraux, reste illégale en Géorgie.

TRUMP, se référant à des enquêtes sur ses allégations sans fondement de fraude électorale: «Vous avez là votre avocat américain qui ne trompe jamais.»

LES FAITS: L’avocat américain à Atlanta est en fait une personne nommée par Trump. Byung J. «BJay» Pak est un républicain de longue date qui a également siégé à la Chambre des représentants de Géorgie de 2011 à 2017. Il a été nommé par Trump pour devenir l’avocat américain du district nord de la Géorgie en 2017. En annonçant sa nomination, le La Maison Blanche a déclaré que Pak et cinq autres candidats aux postes d’avocat américain «partagent la vision du président de« rendre l’Amérique à nouveau sûre ».» Pak avait auparavant également travaillé en tant qu’assistant avocat américain.

TRUMP, citant 18 000 votes «suspects»: «La bande qui a été diffusée dans le monde entier … ils ont dit très clairement qu’il y avait une rupture majeure de conduite d’eau. Tout le monde a fui la région et ensuite ils sont revenus … il n’y avait pas d’observateurs républicains … et il n’y avait pas d’application de la loi … C’était bourré de votes. Ils n’étaient pas dans une boîte électorale officielle, ils étaient dans ce qui semblait être dans des valises ou des malles. … Le nombre minimum que cela pouvait être … était de 18 000 bulletins, tous pour Biden.

LES FAITS: C’est une déformation grossière de ce qui s’est réellement passé.

Les responsables électoraux de l’État et du comté de Fulton affirment que la vidéo de surveillance à laquelle Trump se réfère ne montre aucun comportement inapproprié, mais que le traitement normal des bulletins de vote n’utilise pas des valises, mais des conteneurs de vote sur roues. Les responsables ont déclaré que l’intégralité de la vidéo montrait que les mêmes travailleurs avaient auparavant rempli les contenants de vote avec des bulletins de vote valides et non comptés.

Les républicains ont affirmé que leurs observateurs avaient été invités à quitter le centre de dépouillement du comté de Fulton, mais les responsables électoraux ont déclaré qu’ils étaient partis après la confusion qui s’était produite parce que les travailleurs électoraux pensaient que c’était fini pour la nuit.

Un observateur indépendant et un enquêteur ont en fait supervisé le décompte des voix, selon des responsables de l’État et du comté. Trump fait également référence à un faux aveu attribué par une femme prétendument impliquée dans l’incident qui a été publié sur les réseaux sociaux.

TRUMP: «Dans d’autres États, nous pensons avoir trouvé une énorme corruption avec les machines Dominion, mais nous devrons voir.»

LES FAITS: Aucune «corruption énorme» n’a été trouvée.

Il n’y a «aucune preuve qu’un système électoral ait supprimé ou perdu des votes, modifié des votes ou ait été compromis de quelque manière que ce soit», a déclaré l’agence fédérale qui supervise la sécurité électorale, dans un communiqué auquel se sont joints des responsables de l’État et de l’industrie électorale.

