Les affirmations douteuses de Tucker Carlson sur la NSA lisant ses e-mails, expliquées

Tucker Carlson a fait à plusieurs reprises une allégation explosive dans son émission de Fox News cette semaine : que la National Security Agency (NSA) l’espionne dans le cadre d’un complot de l’administration Biden pour faire annuler son émission.

Les observateurs de longue date de Carlson ne seront probablement pas surpris d’apprendre que les preuves de cette affirmation font défaut, et mardi, la NSA a pris la mesure inhabituelle de publier une déclaration soigneusement formulée le niant.

Le bilan de la NSA en matière de libertés civiles est loin d’être impeccable. Mais Carlson n’a offert aucune preuve pour étayer son affirmation plus insidieuse selon laquelle l’agence prévoyait de « fuir [his communications] pour tenter de retirer ce spectacle de l’air. Pourtant, les plus fervents partisans de Trump au sein du caucus républicain de la Chambre se sont emparés d’un récit sans faits sur l’abus de ses pouvoirs par l’administration Biden.

Lors d’une audience du comité judiciaire de la Chambre mercredi, les représentants Matt Gaetz (R-FL) et Jim Jordan (R-OH) ont tenté de donner un coup de pouce à la dernière théorie du complot sauvage de Carlson en suggérant que la déclaration de la NSA niant qu’elle soit en fait une preuve de sa vérité.

« Étonnamment, la NSA a publié une déclaration qui est tellement formulée qu’elle est fonctionnellement un aveu », a déclaré Gaetz, qui est allé jusqu’à demander une enquête sur les allégations de Carlson.

Pendant ce temps, The Daily Caller – un média populaire de droite fondé par Carlson – a créé une fracas à partir d’une déclaration anodine de l’attachée de presse Jen Psaki, qui avait refusé de s’engager longuement avec une question sur les affirmations de Carlson lors d’une conférence de presse mardi. :

La situation s’est encore aggravée mercredi, lorsque le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a publié une déclaration appelant Devin Nunes, membre du classement du comité du renseignement, qui s’est distingué pendant les années Trump en travaillant avec la Maison Blanche dans un effort désespéré et infructueux pour rassembler des preuves qu’alors -Le président Barack Obama a espionné la campagne Trump – pour enquêter sur les affirmations de Carlson.

« Il existe un rapport public selon lequel la NSA a lu les e-mails de l’animateur de Fox News Tucker Carlson », a déclaré McCarthy, se référant apparemment aux commentaires que Carlson a faits sur son émission. « Bien que la NSA ait publiquement nié avoir ciblé Carlson, j’ai de sérieuses questions à ce sujet auxquelles il faut répondre… la NSA ne peut pas être utilisée comme un instrument politique. »

Notamment, McCarthy appelle à une enquête du Congrès sur les allégations fragiles de Carlson tout en s’opposant vigoureusement à toute enquête du Congrès sur l’insurrection du 6 janvier.

Les affirmations douteuses de Carlson qui s’infiltrent si rapidement de Fox News aux médias de droite jusqu’à la bouche des membres du Congrès aux dirigeants républicains incarnent comment la droite fabrique – puis amplifie – des controverses qui servent leurs fins politiques et attisent la colère des partisans. Il illustre également un dispositif rhétorique que Carlson maîtrise : faire des inférences farfelues et farfelues basées sur rien de plus qu’un lambeau de rumeur, une seule source supposée anonyme et des insinuations.

L’histoire de Carlson rend la télévision convaincante, mais il n’a encore fourni aucune preuve

Carlson a affirmé lundi avoir appris l’espionnage présumé de son émission grâce à « un dénonciateur au sein du gouvernement américain qui nous a averti que la NSA, la National Security Agency, surveille nos communications électroniques et envisage de les divulguer dans un tenter de retirer ce spectacle de l’air.

Pour étayer cela, Carlson a déclaré que le dénonciateur « nous a répété des informations sur une histoire sur laquelle nous travaillons et qui ne pouvait provenir que de mes textes et de mes e-mails ».

« L’administration Biden nous espionne. Nous l’avons confirmé », a-t-il ajouté.

Avant d’aborder ces revendications elles-mêmes, il convient de rappeler les antécédents de Carlson. Qu’il suffise de dire qu’il serait plus facile de prendre des choses comme ça au sérieux s’il n’avait pas une longue histoire d’inventer des trucs.

Considérez les allégations de Carlson fin octobre dernier selon lesquelles il était en possession de « documents directement liés à la campagne présidentielle dans six jours à peine » qui incrimineraient les Bidens – des documents qu’il a d’abord suggérés avaient été intentionnellement égarés par le service postal dans le cadre d’un complot théorie pour protéger Biden, mais qu’il n’a jamais fini par couvrir son émission même après leur découverte. Ou des accusations qu’il a faites récemment au sujet du plus grand expert américain en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, étant impliqué dans une dissimulation criminelle des origines de Covid-19 qu’il a discrètement abandonnée après qu’un examen des e-mails en question a indiqué que Fauci n’était impliqué dans aucune de ces chose. Il y a à peine deux semaines, Carlson a poussé une théorie du complot sur l’insurrection du 6 janvier qui n’a pas pu résister à une enquête superficielle.

Il y a donc un modèle où Carlson dit des choses qui font la une des journaux, puis passe simplement à la chose suivante alors que les gens découvrent qu’il en a plein. De plus, dans ce cas, le côté actualités de Fox News, qui couvre régulièrement les commentaires que Carlson fait sur son émission comme s’il s’agissait d’actualités, a complètement ignoré son allégation selon laquelle le gouvernement l’espionne – ce qui en dit probablement long sur sa crédibilité. (Fox News n’a pas immédiatement renvoyé une demande de Vox pour savoir si le réseau soutenait les affirmations de Carlson.)

Néanmoins, juste au début de l’émission de Carlson mardi, la NSA elle-même a jugé bon de réfuter les allégations dans un tweet qu’elle a publié « concernant des allégations récentes ». Ça dit:

Le 28 juin 2021, Tucker Carlson a allégué que la National Security Agency « surveillait nos communications électroniques et prévoyait de les divulguer pour tenter de retirer cette émission des ondes ». Cette allégation est fausse. Tucker Carlson n’a jamais été une cible de renseignement de l’Agence et la NSA n’a jamais eu l’intention d’essayer de retirer son programme de l’antenne. La NSA a une mission de renseignement étranger. Nous ciblons les puissances étrangères pour générer des informations sur les activités étrangères qui pourraient nuire aux États-Unis. À quelques exceptions près (par exemple en cas d’urgence), la NSA ne peut pas cibler un citoyen américain sans une ordonnance du tribunal autorisant explicitement le ciblage.

Comme mentionné précédemment, la formulation prudente de la déclaration de la NSA a incité les Matt Gaetz et Jim Jordans du monde à proclamer qu’elle confirme en fait la théorie du complot de Carlson. Mais en réalité, étant donné la nature du travail de renseignement étranger effectué par la NSA, l’agence a dû analyser les mots.

On ne peut exclure que la NSA ait collecté des données sur Carlson alors qu’il était en contact avec un ressortissant étranger qui était sous surveillance. En fait, comme Philip Bump l’a détaillé pour le Washington Post, il y a déjà eu quelques occasions cette année où il est possible qu’une telle chose se soit produite.

Plus tôt cette année, [Carlson] s’est rendu au Salvador pour interviewer le président de ce pays. Il est presque certain qu’un dirigeant étranger et ses collaborateurs seraient sous surveillance. Ou, peut-être, Carlson a été en contact avec des personnes dans d’autres pays – comme, disons, l’Ukraine – dans le cadre de ses reportages.

Mais ce genre de collecte accessoire est licite. Bump a un bon aperçu de ce qui est dans le domaine du possible – y compris les dépassements illégaux potentiels de la NSA – et ce qui ne l’est pas.

Il convient de mentionner que la NSA n’a pas nécessairement la réputation la plus solide de dire la vérité non plus. Le mandat de James Clapper en tant que directeur du renseignement national d’Obama a été entaché par une déclaration qu’il a faite lors d’une audition au Congrès en 2013 selon laquelle la NSA ne collecte pas volontairement de données sur des millions d’Américains – une déclaration qui a été rapidement réfutée par les révélations d’Edward Snowden. Donc rien de tout cela ne veut dire que la parole de la NSA doit être considérée comme un évangile.

Mais Carlson ne prétend pas seulement que la NSA collecte incidemment trop de données sur les Américains, ou qu’elle fournit ces données au FBI dans le cadre de perquisitions sans mandat, ou que des agents individuels espionnent de manière inappropriée certaines personnes – en d’autres termes, revendications qui pourraient suivre avec l’histoire. Il prétend que la NSA l’espionne pour servir un objectif partisan.

Compte tenu des antécédents de Carlson et de son manque de preuves, il est probable que ses allégations de la NSA ne soient que le dernier exemple de lui disant des choses incendiaires pour attirer l’attention – et obtenir un coup de pouce de républicains comme Gaetz et Jordan qui sont tout aussi désireux de dépeindre l’administration Biden comme obtenir des partisans de Trump.

Comme on pouvait s’y attendre, lors de son émission de jeudi, Carlson a fait écho à la ligne utilisée par Jordan et Gaetz plus tôt dans la journée et a faussement affirmé que la déclaration de la NSA « a effectivement concédé » que l’agence lisait ses e-mails.

Tucker Carlson ment en disant que la NSA « a effectivement concédé, oui, ils ont lu nos e-mails ». En fait, la NSA a déclaré mardi dans un communiqué qu’il était « faux » d’avoir surveillé les communications électroniques de Tucker. pic.twitter.com/hasbcBeH8J – Aaron Rupar (@atrupar) 1 juillet 2021

Pendant ce temps, les alliés de Carlson tels que Glenn Greenwald filé des médias comme le Washington Post, qui vérifient les faits, affirment que la NSA de Carlson est la preuve que « les médias d’entreprise prennent le parti de l’État de sécurité américain hautement secret et pernicieux dans une controverse publique ». Mais jusqu’à ce que Carlson confirme les allégations spécifiques qu’il fait, il n’y a aucune raison de croire que cette occasion est différente des nombreuses autres où Carlson a déformé la vérité pour le bien de la bonne télévision.

Même Fox News a reconnu que Carlson ne devrait pas être pris au sérieux

Comme c’est toujours le cas lorsque quelque chose que Tucker Carlson dit est dans les nouvelles, il convient de garder à l’esprit que même l’employeur de Carlson pense qu’il en est plus ou moins plein.

Considérez un avis rédigé en septembre 2020 par la juge de district américaine nommée par Trump, Mary Kay Vyskocil, rejetant une affaire de diffamation intentée par Karen McDougal, une femme qui a reçu un paiement secret pendant la campagne présidentielle de 2016 en échange du silence sur une prétendue liaison avec Trump, qui Carlson accusé de s’être engagé dans « un cas classique d’extorsion ».

Le « tenor général » de l’émission devrait alors informer un téléspectateur que [Carlson] n »’énonce pas de faits réels » sur les sujets qu’il aborde et s’engage à la place dans ‘l’exagération’ et dans des ‘commentaires non littéraux’ », a écrit Vyskocil, faisant référence aux arguments avancés par les avocats de Fox News. « Fox fait valoir de manière convaincante qu’étant donné la réputation de M. Carlson, tout spectateur raisonnable » arrive[s] avec une quantité appropriée de scepticisme » au sujet de la déclaration qu’il fait. »

Ainsi, les avocats de Fox News ont reconnu que l’émission de Carlson est pleine d' »exagérations » et de « commentaires non littéraux ». Ce genre de chose peut entraîner des notes, mais en évaluant son affirmation selon laquelle l’administration Biden abuse de son pouvoir pour faire annuler son émission, en utilisant « une quantité appropriée de scepticisme » suggère que cet épisode est un théâtre politique au lieu de quelque chose que le Congrès devrait passer du temps à enquêter.