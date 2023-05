Les affirmations de Meghan Markle selon lesquelles elle a été objectivée sont fermées par le patron de « Deal or No Deal »

La société de production basée au Royaume-Uni derrière « Deal or No Deal » met fin aux affirmations de Meghan Markle selon lesquelles elle a été « objectivée » pendant son passage dans le jeu télévisé.

Le responsable du contenu de la société de production, Lucas Green, a été interrogé par Variety s’il était d’accord avec les commentaires de Markle selon lesquels les modèles de porte-documents de l’émission étaient des « bimbos objectivés ».

Green a déclaré au point de vente: « Non, mais nous évoluons constamment le format afin que ce ne soit pas le même spectacle qu’il y a plus de 15 ans. »

Green a poursuivi : « Beaucoup de travail est consacré à la modernisation de nos formats pour s’assurer qu’ils représentent nos valeurs en tant qu’entreprise et société au sens large. La version britannique, par exemple, continuera d’utiliser des membres du public de tous horizons pour ouvrir les boîtes. [instead of models]. »

En octobre, Markle a discuté de son temps en tant que modèle de mallette sur « Deal or No Deal » sur son podcast « Archetypes » avec l’invitée Paris Hilton. La duchesse de Sussex a déclaré qu’elle avait quitté le jeu télévisé après un an parce qu’elle était « objectivée ».

WHOOPI GOLDBERG ET « RHOA » ALUM CLAUDIA JORDAN QUESTIONNENT LES RÉCLAMATIONS « DEAL OR NO DEAL » DE MEGHAN MARKLE

« J’étais tellement plus que ce qui était objectivé sur scène », a déclaré Markle. « Je n’aimais pas me sentir obligé d’être tout en apparence et peu de substance. »

Elle a affirmé que les femmes présentées comme mannequins dans l’émission se feraient bronzer et appliqueraient de faux cils avant de monter sur scène. « Il y avait une idée très précise de ce à quoi nous devrions ressembler », a expliqué Markle.

« Il s’agissait uniquement de beauté, et pas nécessairement de cerveaux », a-t-elle poursuivi à l’époque. « J’étais entouré de femmes intelligentes sur cette scène avec moi, mais ce n’était pas la raison pour laquelle nous étions là et je finirais par partir avec ce trou dans l’estomac. Comme je l’ai dit, j’étais reconnaissant pour le travail mais pas pour ce que ça m’a fait ressentir, ce qui n’était pas intelligent. »

L’épisode du podcast s’intitulait « Breaking Down the Bimbo ».

Markle est apparu sur la version américaine de « Deal or No Deal » de 2006-2007. L’émission était animée par Howie Mandel. Markle était l’une des nombreuses femmes qui portaient des tenues glamour alors qu’elles ouvraient des mallettes pour révéler les prix des concurrents.

Le podcast de Markle a déclenché des réactions négatives de la part d’anciens mannequins du jeu télévisé populaire, dont beaucoup ont critiqué la duchesse de Sussex pour avoir affirmé qu’ils étaient traités comme des « bimbos » au travail.

« Tout le monde dans la série connaissait son rôle, connaissait l’image, a auditionné, s’est porté volontaire et a accepté le poste. Je ne partage pas du tout son expérience. Je ne me suis jamais sentie objectivée », a déclaré l’ancienne mannequin de « Deal or No Deal » Patricia Kara à Fox News Digital. en octobre.

Markle a révélé sur son podcast qu’il y avait eu différentes stations de beauté pour se préparer au jeu télévisé – y compris une section où vous pouviez ajouter « un rembourrage dans votre soutien-gorge ».

« Il n’y a aucune vérité dans la station de rembourrage. Pendant toutes les années où j’ai travaillé sur l’émission, cela n’a jamais existé », a contesté Kara à Fox News Digital.

Un autre ancien mannequin « Deal or No Deal » s’est rangé du côté de Kara et a déclaré qu’elle n’avait pas du tout été « traitée comme une bimbo ».

« Au lieu de me sentir comme une bimbo, je savais que… travailler aux côtés de personnes aussi merveilleuses que Howie Mandel ne mènerait qu’à des choses plus grandes et meilleures pour moi », a déclaré Donna Feldman à Fox News Digital à l’époque.

Feldman a continué à dire que ce n’était pas seulement son « apparence » qui lui avait valu le poste, mais sa « nature positive », sa personnalité et son « éthique de travail globale ».

« Bien sûr, il y a certains aspects, comme devoir rester debout en talons hauts pendant de nombreuses heures… mais cela faisait partie du travail pour lequel je me suis inscrit… Cependant, il est important de noter que chacun a sa propre expérience, et je ne peux que parle du mien », a ajouté Feldman.