Les affirmations de la GRC de Surrey qui ne sont pas responsables localement sont “sans fondement” et “risibles”, a déclaré Edwards au conseil

Le conseil municipal de Surrey a demandé au personnel municipal, comme l’a dit la mairesse Brenda Locke, de faire un virage à « 180 » degrés sur la transition des services de police vers le service de police de Surrey à partir de la GRC de Surrey.

Les conseillers Mandeep Nagra, Doug Elford et Linda Annis ont voté contre l’approbation d’un cadre pour le maintien de la GRC en tant que police de juridiction de Surrey et ont demandé au personnel de présenter un plan final à cette fin, qui sera voté par le conseil lors de sa réunion du 12 décembre.

Le meilleur gendarme de Surrey, Brian Edwards, a présenté devant le conseil municipal lundi soir un «cadre pour maintenir la GRC en tant que police de compétence à Surrey».

Les affirmations selon lesquelles la GRC de Surrey n’est pas responsable localement sont “sans fondement” et “risibles”, a-t-il déclaré au conseil. Il a invité les agents du Service de police de Surrey à se joindre à la GRC de Surrey.

“Nous sommes localement responsables, il n’y a pas d’autre moyen de le dire.”

Cherchant à «dissiper un mythe», a-t-il dit, les agents actuels du SPS qui se joignent à la GRC peuvent passer toute leur carrière à travailler à Surrey, avec la GRC.

« Je veux commencer par clarifier certaines choses », a-t-il déclaré au conseil. « J’ai respecté le processus et l’autorité tout au long de cette transition, que cette décision soit de remplacer la GRC ou de maintenir la GRC. J’ai toujours été extrêmement mesuré dans mes commentaires. Cela a parfois été difficile. Souvent, j’éclatais pour remettre les pendules à l’heure ou plaider pour le maintien de la GRC. Mais mon travail consiste à diriger le maintien de l’ordre pour cette ville – c’est le travail des autres de décider qui assure la police de la ville. Malheureusement, d’autres n’ont pas été aussi limités dans les commentaires publics. Les porte-parole ont critiqué les programmes en cours de la GRC, affirmant que d’autres programmes seront meilleurs. Des programmes qui n’existent pas.

Edwards a déclaré que « plusieurs commentaires inexacts » ont été faits. “La liste se rallonge de plus en plus. L’intention semble claire – créer de l’inquiétude et de la peur.

«Ces commentaires visent à établir que la GRC ne peut pas surveiller efficacement Surrey. Je vais vous montrer ce soir que nous avons, nous faisons et nous le ferons.

Com. Doug Elford s’est dit “déçu” qu’un représentant du SPS n’ait pas été présent pour apporter “l’équilibre”.

“Je pense que c’est une perte de temps et d’argent”, a déclaré Elford, ajoutant que la transition de Surrey vers sa propre force de police municipale est “l’opportunité d’une vie”.

“Toute l’Amérique du Nord regarde”, a-t-il déclaré.

Le Conseil débat d’un rapport d’entreprise, du même nom, demandant aux politiciens d’approuver un cadre proposé contenant les «priorités, buts et objectifs de Surrey en matière de maintien de l’ordre en 2023» et de demander au personnel de présenter un «plan final» pour maintenir la GRC de Surrey en tant que service de police de la ville pour l’approbation du conseil lors de sa réunion du 12 décembre.

«Ce rapport fournit un cadre permettant à la Ville de maintenir la GRC en tant que police de juridiction à Surrey», indique le rapport de l’entreprise. « Ce cadre guidera l’élaboration du plan final visant à maintenir la GRC en tant que police de compétence à Surrey, qui sera présenté au Conseil pour approbation le 12 décembre 2022, si le Conseil approuve les recommandations de ce rapport.

Le rapport d’entreprise de lundi – rédigé par le directeur des services communautaires de Surrey, Terry Waterhouse, le directeur des finances Kam Grewal et le directeur des services d’entreprise Rob Costanzo – indique qu’une «équipe de projet» supervisera l’élaboration du plan final qui, s’il est approuvé par le conseil le 1er décembre. 12, sera soumis au ministre de la Sécurité publique et solliciteur général Mike Farnworth pour examen d’ici le 15 décembre.

Lors de la dernière réunion du conseil le 14 novembre, la majorité de Surrey Connect de la mairesse Brenda Locke sur un vote de 5 contre 4 a demandé au personnel municipal de préparer un plan à cette fin.

L’équipe du projet est composée d’Edwards, de Waterhouse, des consultants Tonia Enger et du Dr Peter German – qui a occupé des postes élevés, notamment celui de directeur général national de la criminalité financière de la GRC et de président du Centre international pour la réforme du droit pénal – avec des membres supérieurs de la GRC et le personnel de la ville fournissant un « soutien stratégique et administratif ».

“Le plan, s’il est approuvé, fournira une mise à jour complète sur l’état de la transition à ce jour et mettra en évidence la quantité importante de travail encore nécessaire”, indique le rapport devant le conseil lundi. Il note également que l’exigence contractuelle selon laquelle la GRC doit continuer d’être la police de compétence de la ville est « déjà en place ».

Depuis que le conseil a rejeté sa motion du 14 novembre pour un référendum, le conseil. Linda Annis a déclaré que la ville doit produire un rapport « aussi juste, transparent, impartial et factuel que possible.

«Bien que j’aie toute confiance en M. German et Mme Enger, un troisième membre de l’équipe, quelqu’un qui n’est pas associé à la GRC, devrait également aider à rédiger le rapport afin de donner aux résidents de Surrey et à la province la confiance que Surrey a été à la fois juste et précis dans ce que nous trouvons et ce qui est proposé pour l’avenir », a déclaré Annis. “Nous n’avons jamais eu ce genre de transparence avec Doug McCallum, mais maintenant nous pouvons faire les choses mieux et différemment.”

Annis a demandé au conseil d’inclure un “comptable indépendant” dans l’équipe “pour assurer la surveillance financière”. Bose a déclaré que cela “accréditerait” le processus d’avoir un comptable non affilié à la GRC ou au SPS.

Com. Rob Stutt a demandé à Annis si elle pensait que le processus était biaisé. “Ce n’est pas ce que je dis,” répondit-elle. La majorité de Surrey Connect a rejeté la motion d’Annis.

Le rapport de l’entreprise note que le nombre de gendarmes affectés à la GRC de Surrey “n’a pas été réduit et reste” à 843, dont 58 affectés aux équipes intégrées du district du Lower Mainland et “non situés” au sein du détachement de la GRC de Surrey.

« En tant que tel, l’effectif du détachement de Surrey est considéré comme 785 membres, bien que 51 de ces postes ne soient pas actuellement financés », indique le rapport de l’entreprise. Il ajoute qu’« à ce jour », 168 agents du service de police de Surrey « fournissent des services de police aux résidents de Surrey » sous le commandement de la GRC.

Alors que “quelques discussions préliminaires” sur les accords juridiques ont eu lieu, “les détails de fond n’ont pas été élaborés, ni les accords rédigés”, note le rapport de l’entreprise. « De tels accords peuvent nécessiter l’approbation de toutes les parties et probablement l’approbation du Cabinet aux niveaux fédéral et provincial. Sur la base de l’expérience des négociations précédentes, il est raisonnable de supposer que les négociations de ces accords juridiques prendront 6 à 9 mois.

Entre-temps, le budget et «les implications pratiques d’un schéma d’attente sur le déploiement et la démobilisation pendant que ces accords juridiques sont préparés et signés sont importants et obligeront la ville à continuer de financer pendant la majeure partie de 2023 un complément d’agents de police SPS non déployés loin au-delà de la capacité de payer de la Ville », poursuit-il.

Les priorités, les buts et les objectifs des services de police à Surrey en 2023 comprennent l’élaboration d’un plan de dotation pour fournir des emplois, « dans la mesure du possible », aux agents civils et assermentés du SPS qui sont intégrés à la GRC de Surrey « pour permettre des opportunités de développement de carrière continues et améliorées ». “, ainsi que développer et mettre en œuvre un plan d’infrastructure qui verra les systèmes d’information et les équipements actuels achetés au nom du SPS, réutilisés par d’autres entités de la ville de Surrey.”

L’objectif pour 2023 est de maintenir un niveau de service minimum de 734 agents de la GRC «dès que possible pour assurer des services de police adéquats et efficaces en 2023 et au-delà» et «d’élaborer et de mettre en œuvre un plan pour que le SPS fournisse des agents affectés pour soutenir» le fonctionnement de l’unité de police municipale », car la GRC « dotation en personnel jusqu’à l’effectif entièrement financé conformément à un plan de dotation convenu ».

Et puis il y a les considérations financières. Le budget des opérations policières de la ville pour 2023 comprendra le financement du contrat de la GRC, des services de soutien de la police municipale et du SPS. Le plan financier qu’il a adopté pour 2022-2026 alloue un budget combiné de 202,4 millions de dollars pour l’exercice 2023 aux opérations de police, les budgets proposés devant être présentés au conseil “probablement au début de 2023”.

“Pour finaliser les exigences budgétaires pour 2023”, note le rapport de l’entreprise, Surrey “exige l’approbation” de Farnworth de son intention de rester avec la GRC.

« Cela permettra au personnel de déterminer une date de début proposée pour la mise en œuvre du plan. Un travail de collaboration avec la GRC et le SPS aura ensuite lieu pour déterminer la cadence de la montée en puissance de la GRC et du ralentissement du SPS et confirmer les allocations budgétaires correspondantes requises.

Surrey “envisage” une décision de Farnworth dans la décision de janvier 2023 “et une montée en puissance de la GRC et une réduction du SPS à partir de mars

2023. »

Entre-temps, la prochaine réunion de la Commission de police de Surrey est prévue pour le mercredi 30 novembre. L’ordre du jour de cette réunion sera disponible ce jour-là.

