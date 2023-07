Devrions-nous vraiment croire que Keir Starmer déteste les écolos ?

C’est ce que le dirigeant travailliste aurait dit à son secrétaire fantôme au changement climatique et au net zéro, Ed Miliband, en réponse à une présentation faite par Miliband au cabinet fantôme.

Les affirmations de Keir Starmer qu’il « déteste » les étreintes d’arbres ne s’accumulent tout simplement pas

Le magnat de l’énergie verte Dale Vince a fait don de 1,5 million de livres sterling au parti travailliste – et il a également remis de l’argent à Just Stop Oil Crédit : AFP

Starmer, nous sommes amenés à le croire, a abattu son collègue en disant que les emplois et l’économie, et non les politiques vertes, seraient la priorité de son gouvernement.

Désolé, mais tout cela me semble un peu trop soigné, un peu trop comme le produit des spin-doctorants.

Les stratèges du Labour ont réalisé que les politiques vertes du parti pourraient le rendre extrêmement impopulaire auprès de nombreux électeurs, qui craignent d’être encombrés d’une grosse facture pour le zéro net.

Starmer veut que ces électeurs pensent qu’il est de leur côté et qu’ils n’auront rien à perdre en votant pour les travaillistes.

Mais si Starmer pensait vraiment que les politiques vertes du Labour étaient exagérées, il ferait sûrement quelque chose pour changer ces politiques, pas seulement en nous donnant une anecdote pour nous faire penser qu’il désavoue une grande partie de ce que représente Ed Miliband.

Qu’est-ce que Starmer a réellement fait pour édulcorer les politiques vertes ?

Le test décisif est avec l’expansion de la zone à très faibles émissions du maire de Londres Sadiq Khan pour couvrir l’ensemble de la capitale, qui doit entrer en vigueur le mois prochain.

La politique a été attaquée par de nombreuses personnes de tous les horizons politiques, y compris des députés travaillistes. Notamment en raison de sa nature hautement régressive.

Cela signifiera une charge quotidienne de 12,50 £ pour les propriétaires de voitures à essence de 15 ans, accompagnée d’amendes pour non-paiement – ​​tout en n’imposant aucune charge aux personnes fortunées qui se présentent chaque été pour faire tourner leurs supercars autour les rues de Kensington.

Tout le monde veut de l’air pur, mais Londres a aussi besoin d’infirmiers, de soignants, de commerçants et de travailleurs postés de toutes sortes, qui ne peuvent pas tous utiliser les transports en commun.

Le secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, David Lammy, a récemment montré le peu d’idée qu’il avait du fonctionnement du monde réel en suggérant que les plombiers pourraient éviter les frais en prenant le tube au travail.

A-t-il déjà regardé à l’intérieur de la camionnette d’un plombier et vu combien de kit il faut pour réparer une douche ou installer une nouvelle salle de bain ?

Tout ce que Starmer pourrait se résoudre à dire, c’est que Sadiq Khan n’a «d’autre choix que de prolonger ULEZ Crédit : Reuters

C’est Ed Miliband qui, il y a 15 ans, nous a donné la loi sur le changement climatique Crédit : PA

En tant que leader travailliste, Starmer a vraisemblablement une certaine influence sur Khan.

Il pourrait prendre le téléphone de la mairie et dire au maire : « Écoutez, ULEZ menace les moyens de subsistance de milliers de travailleurs à Londres et risque de nous faire perdre des sièges dans la capitale. Pouvez-vous simplement vous retenir ?

Mais c’est évidemment plus que ce que Starmer est prêt à faire.

Au contraire, interrogé sur l’expansion d’ULEZ par plusieurs appelants en colère à l’émission de Nick Ferrari sur LBC, tout ce que Starmer a pu se résoudre à dire, c’est que Khan n’a « pas d’autre choix » que d’étendre ULEZ.

Vraiment?

Qui sont les forces obscures pointant apparemment un pistolet sur la tempe du maire et le forçant à poursuivre sa politique irréfléchie ?

La chancelière fantôme Rachel Reeves a légèrement édulcoré sa promesse de dépenser 28 milliards de livres sterling par an pour des initiatives vertes au cours de la première année d’un gouvernement travailliste.

Elle dit désormais vouloir atteindre ce chiffre d’ici la fin de la prochaine législature.

Mais les travaillistes ont toujours pour politique de fermer toutes les centrales électriques au charbon et au gaz d’ici 2030 – sans pouvoir nous dire ce que nous ferons pour l’électricité lorsque le soleil ne brille pas ou que le vent ne souffle pas.

Peu importe que cela signifie que les ménages seront confrontés à des pannes de courant ou paieront par le nez pour de vastes installations de batteries ou d’autres formes de stockage d’énergie – Starmer semble déterminé à aller de l’avant.

Il nous dit qu’il « ne peut pas attendre » que Just Stop Oil mette fin à leurs pitreries.

Mais a-t-il rendu les 1,5 million de livres sterling donnés au Parti travailliste par le magnat de l’énergie verte Dale Vince, qui s’est également vanté d’avoir distribué de l’argent à Just Stop Oil ? A-t-il diable.

C’est Ed Miliband qui, il y a 15 ans, nous a donné la loi sur le changement climatique (même si c’est Theresa May, dans ses derniers jours en tant que Premier ministre, qui a changé l’objectif de réduire les émissions de carbone de 80 % d’ici 2050 à les éliminer complètement).

Depuis lors, le Parti travailliste – et la Grande-Bretagne – se sont mis dans un coin avec un objectif juridiquement contraignant qu’ils n’ont aucune idée de comment atteindre, ni ce qu’il en coûtera s’il peut être atteint.

Je suis sûr que Miliband croyait sincèrement qu’il allait inspirer le reste du monde à emboîter le pas.

Pourtant, les plus grands émetteurs du monde, la Chine et les États-Unis, ont clairement indiqué qu’ils n’allaient pas s’attacher à des objectifs juridiquement contraignants.

Au contraire, ils espèrent braconner nos emplois alors que les industries britanniques, du pétrole à la sidérurgie, sont contraintes de s’expatrier.

Si Starmer n’est pas prêt à revoir la promesse insensée de Miliband et à indiquer clairement que l’industrie britannique ne sera pas sacrifiée sur une cible arbitraire, alors ses commentaires rapportés sur la haine des écolos ne signifieront rien.

Comme les remarques rapportées de David Cameron sur la suppression de la «merde verte» des factures d’énergie, ce n’est qu’une façade pour nous faire croire qu’il a entendu des voix critiques de ses politiques, alors qu’en réalité il n’a guère l’intention d’en tenir compte.