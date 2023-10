Les affirmations de Kangana Ranaut sur le manque de véritables amitiés à Bollywood sont-elles vraies ? Asha Parekh révèle la vérité

Asha Parekh a récemment partagé ses réflexions sur les affirmations de Kangana Ranaut concernant l’absence de véritables amitiés à Bollywood. S’exprimant lors d’un événement News18 India, Asha Parekh a exprimé son désaccord avec les remarques de Kangana. Elle a souligné qu’elle entretenait des amitiés solides et durables avec ses contemporaines Waheeda Rehman et Helen.

Lorsqu’on lui a demandé si des amitiés aussi fortes existaient encore à Bollywood aujourd’hui, Asha Parekh a encouragé le public à se demander pourquoi Kangana pense que les véritables amitiés font défaut dans l’industrie. L’actrice chevronnée a souligné que c’est un choix personnel pour les individus de savoir s’ils souhaitent ou non nouer des liens étroits. Elle a mentionné sa propre expérience positive avec Kangana, déclarant qu’elle avait toujours été gentille et solidaire envers elle. L’actrice chevronnée prend souvent des vacances et organise des rencontres avec ses collègues actrices de l’industrie, ce qui en dit long sur leur lien, même si elles sont contemporaines et en compétition à un moment donné.

Kangana, d’autre part, a eu une expérience douce-amère avec les autres Bollywoodwallahs, qu’ils soient acteurs, actrices ou cinéastes. Elle a été très ouverte pour exprimer ses opinions et s’en prendre aux gens, dénonçant souvent les préjugés et le favoritisme à Bollywood. La nature sans vergogne et sans excuse de Kangana est également quelque chose qui peut être une raison pour laquelle les gens de l’industrie entretiennent une relation cordiale avec elle au lieu d’un lien plus profond. Quoi qu’il en soit, il est formidable de voir Kangana ne pas céder à la pression de ne faire qu’un avec la junte et se défendre dans l’une des industries les plus compétitives.

Côté professionnel, Kangana Ranaut attend avec impatience la sortie de son prochain film, Téjas. Prévu en salles le 27 octobre prochain. Téjas est un film écrit et réalisé par Sarvesh Mewara, dans lequel Kangana incarne le personnage d’un pilote de l’Air Force.