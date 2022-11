Les affirmations autoproclamées d’un voyageur temporel à propos d’Elon Musk vous laisseront stupéfait

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a fait sensation sur les réseaux sociaux après que sa prise de contrôle de Twitter, dont on parle beaucoup, s’est concrétisée. Après de nombreux développements controversés depuis qu’il a exprimé pour la première fois son intérêt à reprendre Twitter plus tôt cette année, Musk a finalement acquis la plateforme de micro-blogging le 27 octobre.

Après être devenu PDG de Twitter, l’homme de 51 ans a levé la suspension de l’ancien président américain Donald Trump. Cependant, savez-vous qu’un utilisateur de TikTok, qui prétend voyager dans le temps, avait prédit le déménagement de Musk avant même d’acquérir la plateforme de médias sociaux ?

L’utilisateur de TikTok, nommé “Time Traveler 3000”, a affirmé que sa prédiction selon laquelle Elon Musk achèterait Twitter, des mois avant que cela ne se produise, prouve qu’il vient du futur. “Pour prouver que je suis un voyageur temporel, je vais vous dire ce qui arrive à Elon Musk”, a déclaré l’utilisateur dans une vidéo partagée avec ses 12 000 followers.

L’utilisateur a en outre ajouté: “Comme je l’avais prédit il y a des mois, Elon achèterait Twitter, puis annulerait l’interdiction de Donald Trump. Cela va bouleverser beaucoup de gens, alors Elon quittera ses fonctions de PDG de Tesla, puis deviendra PDG de Twitter.

Peu de temps après la diffusion de sa vidéo sur Internet, les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à bombarder le TikToker de questions. Un utilisateur a demandé : « Si vous reveniez de l’an 3000, comment sauriez-vous quelque chose d’aussi insignifiant qui s’est passé il y a 1000 ans ? Un autre a fait remarquer: “Au moment où quelque chose peut ou ne peut pas arriver, vous seriez oublié depuis longtemps.”

Elon Musk a procédé à une élimination massive mondiale d’employés de Twitter quelques jours seulement après son rachat. On estime que 3 700 employés dans le monde, soit la moitié de la main-d’œuvre de Twitter, auraient perdu leur emploi, la majorité recevant la notification par e-mail. Des dirigeants syndicaux furieux ont maintenant exhorté le gouvernement à démontrer à Musk, l’homme le plus riche du monde, que “personne n’est au-dessus de la loi”. Prospect, un syndicat de travailleurs de la technologie, l’a comparé aux licenciements massifs de P&O plus tôt cette année. son peuple de façon épouvantable », a déclaré le secrétaire général Mike Clancy. Il a qualifié l’entreprise de “P&O numérique” et a déclaré que les “barons de la Big Tech” doivent toujours respecter les lois du travail.

