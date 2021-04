Le méga-lobby des grandes entreprises, la Chambre de commerce, s’efforce de bloquer un projet de loi majeur en faveur de la syndicalisation – déployant une campagne effrayante similaire aux tristement célèbres publicités orwelliennes contre les « fausses nouvelles » diffusées sur les chaînes Sinclair en 2018.

Le lobby des entreprises a déployé un ensemble d’annonces, présentées sous forme d’interview, avec des scripts presque identiques dans les filiales de NBC et d’ABC dans plusieurs États, avertissant les téléspectateurs que l’adoption du PRO Act «pourrait avoir un impact sur chaque famille américaine et communauté américaine» avec à peine un des voyants lancés par les travailleurs sur lesquels ces syndicats, vraisemblablement ignobles, espéraient s’attaquer.

ACTUALITÉS: La semaine dernière, les filiales locales de NBC et ABC ont diffusé de faux segments d ‘ »interview » qui ressemblent à des nouvelles, mais qui sont en fait de la propagande d’entreprise payée par le plus grand lobby commercial américain, la Chambre de commerce américaine. Nous n’en croyons pas nos yeux. Nous sommes donc allés creuser. pic.twitter.com/jgAk2yi07v – Union plus parfaite (@MorePerfectUS) 14 avril 2021

Le média pro-syndical More Perfect Union a exploré en quoi consistait exactement la campagne et qui la dirigeait, découvrant que la Chambre de commerce avait été très occupée à renforcer le sentiment antisyndical en Arizona, en Géorgie et en Virginie.

Si elle est adoptée, la loi PRO serait la première loi américaine à étendre la protection des travailleurs depuis 1935, non seulement en facilitant la syndicalisation des employés, mais en leur donnant davantage de pouvoirs légaux pour le faire également. Intitulée intégralement la loi sur la protection du droit syndical, la législation sera votée avant la fête des présidents – près d’un an dans le futur, indiquant à quel point son échec est important pour la Chambre.

« En vertu de la loi PRO, les dirigeants syndicaux pourraient venir chez vous et vous forcer à signer une carte sur-le-champ et ensuite», A averti la présidente de la Chambre, Suzanne Clark, évoquant des figures de travailleurs syndiqués qui ont transformé la police secrète en assiégeant des familles américaines innocentes.





De nombreux écrits condamnant la législation de la Chambre de commerce et de ses alliés décrivent la loi PRO comme un «réécriture en profondeur du droit du travail américain, « Dans lequel ceux qui ne travaillent pas déjà pour un syndicat seraient forcés de rejoindre un tel groupe »en supprimant le droit au scrutin secret», Selon un communiqué de presse inquiétant sur le site Web du groupe de lobbying.

En effet, a suggéré le lobby, toute la configuration était conçue pour intimider ceux qui ne voulaient pas se syndiquer en révélant leur statut antisyndical pour… des raisons inconnues.

Certaines des publicités étaient vraiment exagérées en termes de propagande. KGUN9, affilié d’Arizona ABC, n’a craché qu’un chyron de quatre secondes pour l’ensemble du segment, rappelant au public qu’il regardait un scénario filmé par des lobbyistes rémunérés, à la suite de la conversation guindée avec des questions gotcha comme « Que peuvent faire les spectateurs pour aider à mettre fin à cette législation qui nuira aux travailleurs locaux?»Faisant référence à la disparition du scrutin secret, la Chambre a laissé entendre que les patrons des syndicats se souviendraient de qui avait voté contre le syndicat et le garderaient sur les employés à une date ultérieure.

Les publicités ont également laissé entendre que le travailleur américain n’était pas assez averti pour comprendre ce que le projet de loi signifiait par lui-même, bien qu’il se soit arrêté avant de le dire, suppliant plutôt les Américains de ne pas se fatiguer la cervelle et de laisser la Chambre traduire le texte des projets de loi. Plus poussé à ce sujet par More Perfect Union, cependant, le directeur général de KGUN a esquivé la question de savoir s’il le ferait.dénoncer volontairement des inexactitudes factuelles. »

« Trop peu de gens ont pu comprendre«Le projet de loi pivot en question, a souligné le fonctionnaire.

Sur la filiale WXIA d’Atlanta NBC @ 11Vivant, le segment a été diffusé sans une seule mention du fait qu’il s’agissait d’un contenu payant jusqu’à sa fin. L’ancre de WXIA a remercié le PDG de la Chambre de «nous avoir éclairés» et a fait écho à ses points de discussion sur la complexité et le mystérieux supposés du projet de loi. pic.twitter.com/XlxFJHpcVO – Union plus parfaite (@MorePerfectUS) 14 avril 2021

Mais la chambre de commerce n’a pas été émerveillée par le refus de la publication syndicale. En ce qui concerne l’affilié de NBC WXIA à Atlanta, les dirigeants de la Chambre ont reconnu que même s’il n’y avait pas d’indicateur manifeste que le public regardait une publicité, le bloc de programmation dans lequel elle était diffusée était un « payer pour jouer« Segment du matin intitulé »Le mélange du matin», Dans lequel les annonceurs ont eu un accès très convoité aux Américains qui se préparaient ou partaient pour leur trajet du matin.

Si les gens comprenaient ce que contenait ce projet de loi, Clark a averti: «ils prendraient les armes pour appeler leurs sénateurs. »

Plus de quelques Américains qui regardaient le segment ont eu des flashbacks sur le tristement célèbre clip de Sinclair Broadcasting qui a été diffusé à travers les avoirs de cette société en 2018 excoriant « fausses nouvelles. »

La Chambre de commerce des États-Unis est la plus grande organisation de lobbying en Amérique, représentant les entreprises et utilisant son poids et son influence dans les salles du Congrès pour obtenir des résultats.

