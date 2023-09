Les affiches de la trilogie Star Wars Sequel rendent hommage à Drew Struzan

Guerres des étoiles les fans adorent discuter de chaque petit détail de la trilogie suite, mais il y a un endroit où nous pouvons tous être d’accord échoue : c’est affiches. Ôil y a 45 ans, George Lucas et son équipe embauchés des artistes tels que Drew StruzanGreg Hildebrandt, Roger Kastel et Kazuhiko Sano pour peindre des images inoubliables qui ont été gravées dans nos cerveaux. Cependant, les affiches théâtrales de la trilogie suivante ont été, de temps en temps, de grands collages d’images. Ils étaient d’accord mais loin d’être aussi emblématique que les originaux ou les préquelles.

« J’ai créé un fan club de Yoda »

Artiste Ethan Pro je voulais changer ça. Il a créé des affiches pour Star Wars : Le Réveil de la Force, Star Wars : Les Derniers Jediet Star Wars : L’Ascension de Skywalker qui reflète les affiches Struzan l’a fait pour Menace fantôme, Attaque des clones, et La revanche des Sith. Chaque affiche fonctionne de manière indépendante, nous montrant tous les personnages, navires et moments mémorables de chaque film. Mais une fois mis en place, vous pouvez également voir qu’il existe un plan et une vision globale. (Wow, cela ressemble à une leçon dont les films auraient également pu bénéficier, n’est-ce pas ?)

« Les affiches officielles de ces films ne semblaient pas être de véritables continuations du film classique. Guerres des étoiles affiches de films créées par l’artiste Drew Struzan », Pro a dit à io9 sur e-mail. « [So] avec ces Guerres des étoiles affiches, j’ai senti qu’il était vital pour moi de créer quelque chose de vraiment spécial.

Et c’est ce qu’il a fait. Découvrez les superbes fan art de Pro, dans leur intégralité, ici même.

Image: Ethan Pro

Image: Ethan Pro

Image: Ethan Pro

Et non, ce ne sont pas des photos. Ce sont des peintures. Laissez Pro vous expliquer. « Le processus de création de ces affiches était également très similaire à la méthode utilisée par Struzan », a-t-il déclaré. dit. « Cela commence par des croquis miniatures, puis une fois la composition numérique approuvée, je procède à la peinture à la main de l’affiche finale. C’est un troisprocessus en plusieurs étapes qui commence par un dessin sous-jacent sur une planche gessoée de 30″ x 40″. Une fois cette étape terminée, j’ajouterai de la couleur acrylique de manière transparente à l’aérographe. Enfin, j’utilise des crayons Prismacolor et de la peinture opaque pour faire ressortir les lumières.

Et bien sûr, il y a ceci : « Avec ces trois Guerres des étoiles affiches, je me suis vraiment efforcé de les faire fonctionner comme un triptyque lorsqu’elles sont accrochées côte à côte. J’étais particulièrement fier de cette réalisation.

Ouitu peux voir ça au-dessus de-bMais voici un autre aperçu, incluant Pro lui-même et les peintures elles-mêmes.

Image: Ethan Pro

Découvrez plus de travaux de Pro sur son site officiel ou Instagram.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.