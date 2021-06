Les affichages décevants de Kylian Mbappe à l’Euro 2020 le pousseront à s’améliorer

Dans le vestiaire français de l’Arène nationale roumaine à Bucarest, il était tôt mardi matin, lorsque Kylian Mbappe s’est levé.

Quelques minutes plus tôt, le joueur de 22 ans avait raté un penalty pour condamner Les Bleus à une sortie des 16 derniers de l’Euro 2020 qui semblait impossible alors qu’ils détenaient une avance de 3-1 contre la Suisse au début des 10 dernières minutes du match, pour laisser échapper l’avantage de deux buts.

Mbappe était le cinquième tireur français au but, mais lorsque le gardien Yann Sommer a sauvé son tir, le tournoi des champions du monde était terminé. Désormais, devant l’entraîneur Didier Deschamps, le reste du staff et ses coéquipiers, Mbappe s’est excusé. Il y avait de la tristesse dans sa voix, il était bouleversé. C’était loin de l’image arrogante qu’il peut parfois véhiculer.

Sur son téléphone se trouvaient des dizaines de messages. De son père, bien sûr, qui était dans les tribunes et s’est disputé avec la mère d’Adrien Rabiot, lorsqu’elle a estimé que Mbappé junior était arrogant. Il y en avait d’autres : un couple du président français Emmanuel Macron, qui voulait consoler l’attaquant, et d’Arsène Wenger, du président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi et de son coéquipier Neymar.

Mbappe s’est également excusé sur les réseaux sociaux, via un message envoyé vers 3 heures du matin. Sa famille a été autorisée à visiter l’hôtel de l’équipe de France et d’autres joueurs ont également eu des visiteurs, mais l’ambiance était morose. Tout ce talent et un tournoi gâché. Deschamps a essayé de rester positif en disant: « Respectez-vous. N’oubliez jamais ce que vous avez accompli auparavant », mais cela signifiait peu pour ses stars blessées.

C’était censé être le tournoi de Mbappe et il le voulait vraiment. Il a tellement grandi depuis le prodige prometteur, qui a illuminé la finale de la Coupe du monde 2018 avec deux buts, et voulait montrer qu’il pouvait posséder une compétition entière, mais la ligne de statistiques – aucun but et une passe décisive en quatre matchs, avec La France ne gagne qu’une seule fois et sort tôt, ce n’est pas flatteur.

Mais si les chiffres ne mentent pas, ils ne reflètent pas l’ensemble du tableau. Mbappe a été très bon contre l’Allemagne, a offert la plus grande chance du match à Karim Benzema contre la Hongrie et a connu de bons moments contre le Portugal, notamment en remportant un penalty.

Il a été impliqué dans les deux premiers buts de la France contre la Suisse, avec une passe décisive sur le premier et un superbe talon arrière à jouer à Antoine Griezmann pour s’allonger sur le second. On attendait beaucoup plus, cependant, et il aurait dû faire mieux. Il va, par exemple, penser longtemps à la chance qu’il avait dans les prolongations, quand il a tiré du pied gauche de manière inattendue et que l’effort est passé à côté.

Kylian Mbappe sera une star pendant de nombreuses années, mais fait sans doute face à l’adversité pour la première fois en tant que professionnel. Getty

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? était Mbappé trop confiant? Probablement, mais c’est sa force. S’est-il mis trop de pression ? Il savoure les grands moments et les voulait à ce tournoi. Il voulait être la star. Il voulait être celui qui tirait le penalty décisif.

N’avait-il pas la bonne attitude ? Il était frustré par les commentaires d’Olivier Giroud avant le tournoi, lorsque l’attaquant vétéran a laissé entendre que Mbappe ne lui passait pas le ballon, et a parlé aux médias lors d’une conférence de presse pour exprimer ses sentiments.

Le départ sur blessure de son meilleur ami de l’équipe, Ousmane Dembele, a été un autre revers et des sources ont déclaré à ESPN que Mbappe était parfois seul, légèrement en dehors du groupe. Son partenariat dans le jeu avec Karim Benzema était le meilleur atout de la France, mais peut-être que leur relation en dehors du terrain était trop forte et qu’ils se sont isolés du reste de l’équipe.

Était-il fatigué ? Il se sentait las contre le Portugal et avait l’air épuisé à la fin du temps réglementaire contre la Suisse, mais il n’était peut-être pas le seul ; Deschamps examine déjà ce qui n’a pas fonctionné et le gros travail de remise en forme effectué avant le début du tournoi est sous examen.

L’incertitude sur l’avenir de son club a-t-elle joué dans son esprit? Au cours des prochaines semaines, Mbappe choisira de rester au PSG – et de prolonger le contrat qui expire après la saison prochaine – ou de partir. Il prendra son temps pour décider et discute directement de la situation avec Al-Khelaifi, mais ce qui est sûr, c’est que s’il y avait eu une résolution plus tôt, cela aurait été une distraction possible de moins.

Mbappe prendra cette expérience comme un échec et, non seulement il déteste échouer, mais il n’a pas l’habitude de le faire. Depuis ses débuts à l’âge de 16 ans à Monaco, il a réussi à peu près tout, mais pas cette fois. En cela, cependant, il était loin d’être seul ; La France avait d’autres problèmes.

Mbappe ne peut pas être le seul responsable de la sortie précoce et embarrassante, même s’il a raté le penalty final. Pourtant, les critiques qui lui sont adressées font partie du processus pour un joueur de haut niveau. Après tout, il rêvait d’un grand tournoi, avec des buts et des performances pour mettre son nom en tête des candidats au Ballon d’Or, et on en attendait beaucoup.

Son avion privé était prêt pour que lui et sa famille partent en vacances. Il a besoin de repos après une saison épuisante qui a effectivement commencé le même jour que la précédente s’est terminée. Il y a des questions auxquelles il faut répondre, mais pour l’instant, Mbappe va faire une vraie pause et essayer d’oublier le football et l’Euro 2020.