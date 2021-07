Les affaires Trump sont factuellement et juridiquement fragiles

Lorsque les avocats de l’ancien président Donald Trump vont au tribunal ces jours-ci, ils ne s’inquiètent pas tant de gagner leur cause que de perdre leur licence d’avocat alors qu’ils cherchent désespérément un moyen de satisfaire les exigences juridiquement absurdes de leur client sans violer les règles de éthique juridique. Ce n’est pas une corde raide facile à marcher. Demandez à Rudy Giuliani. Malheureusement, le nouvel avocat de Trump en Floride, Matthew Baldwin, semble reprendre là où Giuliani s’est arrêté.

Trump a déposé mercredi des poursuites contre YouTube, Twitter et Facebook, chacune prétendant être un recours collectif. Chacun a affirmé que le défendeur avait violé le premier amendement et chacun a affirmé que la bête noire de Trump, l’article 230 de la Communications Decency Act, était inconstitutionnelle.

Même un examen superficiel de ces poursuites révèle de gros problèmes. La plainte dans le procès Facebook affirme que le 5 mai, le représentant Adam Schiff, président du House Intelligence Committee, a tweeté en référence à Donald Trump que « Facebook doit l’interdire ». C’est vrai. Schiff a tweeté cela.

Tweets de Doctored Schiff

Voici le tweet en entier: « Il n’y a aucune protection constitutionnelle pour l’utilisation des médias sociaux pour inciter à l’insurrection. Trump est prêt à tout pour lui-même, quel que soit le danger pour notre pays. Ses gros mensonges ont coûté cher à l’Amérique. Et jusqu’à ce qu’il arrête, Facebook doit l’interdire. C’est-à-dire pour toujours.

Mais dans le procès contre Twitter, le même tweet est cité comme disant : « Il n’y a aucune protection constitutionnelle pour l’utilisation des médias sociaux pour inciter à une insurrection. Trump est prêt à tout pour lui-même, quel que soit le danger pour notre pays. Ses gros mensonges ont coûté cher à l’Amérique. Et jusqu’à ce qu’il s’arrête, Twitter doit l’interdire. C’est-à-dire pour toujours. (Je souligne.)

Dans le procès YouTube, le tweet a encore une fois été falsifié pour faire référence à YouTube.

Mentir dans une plainte est évidemment une très mauvaise chose et vous fera sanctionner en vertu de la règle 11 d’un tribunal fédéral. Et il est difficile de transformer un tweet accessible au public – pas une mais deux fois, dans deux poursuites différentes déposées par le même avocat le même jour – comme autre chose que conscient et intentionnel.

Pire encore que contraire à l’éthique et au professionnalisme, c’est une chose incroyablement stupide à faire, en particulier dans des poursuites judiciaires très médiatisées comme celles-ci. L’équipe juridique de Trump pensait-elle vraiment que personne ne le remarquerait ?

Les choses se dégradent à partir de là. La question n’est pas de savoir si ce procès est gagnant (ce n’est pas le cas) mais si le juge utilisera le mot f – frivole – pour le rejeter.

Bulletin d’opinion d’USA TODAY : Recevez les meilleures informations et analyses dans votre boîte de réception.

Trump fait deux déclarations. Premièrement, que Twitter, Facebook et YouTube sont chacun un « acteur étatique » et, par conséquent, sont liés par le premier amendement. Deuxièmement, que l’article 230 de la Communications Decency Act est inconstitutionnel. C’est la loi qui empêche les sociétés de médias sociaux comme Twitter d’être traitées comme des « éditeurs » et d’être entraînées dans des poursuites en diffamation comme celle intentée par le représentant Devin Nunes, R-Calif., contre sa, euh, vache. Cela leur permet également de modérer leurs utilisateurs sans être poursuivis tant qu’ils agissent de bonne foi.

La première affirmation est presque certainement fausse. L’argument est que Twitter et les autres sont des acteurs étatiques parce qu’ils ont été « soumis à des pressions » par des politiciens démocrates et menacés de réglementation à moins qu’ils ne « censurent » Trump, une affirmation qui est à la fois juridiquement et factuellement douteuse. Les démocrates ne contrôlaient ni le Sénat ni la présidence à l’époque et n’étaient pas en mesure de réglementer quoi que ce soit, même s’ils l’avaient voulu.

Nous craignions pour nos vies : L’embuscade de Trump Train a donné un aperçu de l’attaque du Capitole. Nous poursuivons pour arrêter la violence.

De plus, il y avait beaucoup plus de pression dans l’autre sens. En fait, Trump lui-même a signé un décret visant à réglementer Twitter et d’autres sociétés de médias sociaux parce que Twitter « censurait » le président en signalant certains de ses tweets. Néanmoins, il existe un argument possible basé sur l’extension du précédent de la Cour suprême selon lequel la pression et les menaces manifestes du gouvernement peuvent transformer des entreprises privées en acteurs publics, même en l’absence de législation réelle. Bien que n’étant pas un gagnant, je ne dirais pas que cet argument est frivole.

Gagner au tribunal n’est pas l’objectif de Trump

Mais le deuxième argument, que l’article 230 est inconstitutionnel, est à la fois logique et juridique dingue. Il s’appuie sur des déclarations telles que « les défendeurs n’auraient pas déformé le demandeur ou les membres du groupe putatif dans une situation similaire sans l’immunité prétendument offerte par l’article 230 ».

Cela ne pouvait pas être moins vrai. Et, en fait, cela souligne la bêtise de l’obsession de Trump d’éliminer l’article 230 dans l’espoir erroné de restaurer ses comptes de médias sociaux. La seule raison pour laquelle Trump a été autorisé à faire ce qu’il a fait aussi longtemps qu’il l’a fait était à cause de l’immunité prévue par l’article 230. Si Twitter n’avait pas été à l’abri de la responsabilité des déclarations de Trump – en d’autres termes, si Twitter avait été traité comme l’éditeur des tweets de Trump – Twitter aurait supprimé le compte de Trump en 2015.

Démocrate Joe Trippi :Je rejoins le Lincoln Project pour m’assurer que les républicains ne remportent pas le Congrès en 2022

En réalité, l’article 230 permet aux plateformes Internet d’héberger des débats sans entraves. Si les sociétés Internet étaient potentiellement responsables de tout ce que leurs utilisateurs publient, tout ce qui est plus controversé que les photos de chiots et de chatons serait impitoyablement supprimé. Si elles voulaient rester en affaires, les sociétés Internet n’auraient pas le choix.

Donc, si ces poursuites sont si fragiles sur le plan factuel et juridique, pourquoi Trump les a-t-il déposées ? Bonne question. Sauf, peut-être, pour amasser de l’argent, ces poursuites n’atteindront aucun des objectifs de Trump. Et puis, peut-être qu’ils l’ont déjà fait. On reparle de lui, n’est-ce pas ?

Le républicain Chris Truax, avocat d’appel à San Diego, est conseiller juridique pour le projet Guardrails of Democracy, PDG de CertifiedVoter.com, conseiller juridique et porte-parole de Republicans for the Rule of Law, et membre du conseil des contributeurs d’USA TODAY. .