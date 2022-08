Les affaires tranquillement brillantes de Napoli dans la fenêtre de transfert d’été

Napoli, comme les autres équipes de Serie A, a mis en place une série de mouvements solides dans la fenêtre de transfert estivale. Cependant, contrairement à ses rivaux italiens, Napoli a dû faire face à la perte d’icônes du club. Qu’il s’agisse de stars vieillissantes ou de joueurs importants du moment, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, et son équipe ont fait des merveilles pour créer une équipe compétitive malgré les départs.

Bien qu’il soit tôt, Napoli se trouve au sommet du tableau de Serie A avec deux victoires dominantes en deux matchs. Les nouveaux arrivants et les joueurs titulaires marquent pour le plaisir, car Napoli a neuf buts combinés lors de ces deux matchs. Voici comment Laurentiis et Luciano Spalletti ont réuni une autre équipe compétitive dans une saison de Serie A criblée de parité.

Joueurs sortants

Lorenzo Insigne et Dries Mertens sont des légendes pour Naples. La paire est les deux premiers noms du tableau des scores de tous les temps de Naples. De plus, ils se classent dans le top cinq pour les apparitions de tous les temps avec le club. À l’été 2022, les deux sont partis en transferts gratuits. Mertens est resté en Europe, déménageant à Galatasaray en Turquie. Insigne était l’une des grandes recrues de la MLS, optant pour le Toronto FC.

Ces deux joueurs ont peut-être dépassé leur apogée à l’âge de 31 ans pour Insigne et 35 ans pour Mertens. Deux joueurs à leur apogée ont également quitté Naples. Kalidou Koulibaly, l’un des noms les plus recherchés du football mondial ces dernières années, a finalement déménagé en Angleterre avec Chelsea. Fabian Ruiz, sans doute le meilleur milieu de terrain du club, semble prêt à rejoindre le PSG, si l’on en croit les rumeurs. Son accord comprend potentiellement un échange de joueur avec Keylor Navas venant en Italie.

Navas remplace David Ospina, le gardien de longue date du Patenopei, qui gagne maintenant beaucoup d’argent en Arabie Saoudite.

La pression commence à monter :

C’est cinq joueurs clés à la porte dans une fenêtre de transfert pour Napoli. Rien que pour cela, la plupart des clubs réduisent considérablement leurs attentes et se préparent à une sorte de reconstruction au cours de la prochaine saison ou des deux prochaines.

L’exploit de troisième en Serie A la saison dernière est une tâche difficile chaque année. Compte tenu des pertes de Naples et des fenêtres de transfert de clubs comme la Roma, la Juventus et les deux clubs milanais, cet exploit semblait plus difficile à égaler.

Les fans et les experts sont devenus frustrés par Naples lorsque la Juventus a fait venir Angel Di Maria, Paul Pogba et Filip Kostic. L’Inter a récupéré Romelu Lukaku en prêt de Chelsea tout en faisant venir l’ancien coéquipier du Belge Henrikh Mkhitaryan. Les vainqueurs en titre du Scudetto ont obtenu le héros culte de Liverpool Divock Origi et un défenseur prometteur à Charles de Ketelaere. La Roma a également fait sensation, avec l’arrivée de Nemanja Matic, Zeki Celik, Georgino Wijnaldum et Paulo Dybala dans la capitale.

De toute évidence, les premières chances se sont accumulées contre Naples. Le club manquait de noms sérieux et connus pour réparer les pertes sur le terrain.

La première signature clé de Napoli dans la fenêtre de transfert d’été

Au contraire, Aurelio De Laurentiis s’est mis au travail. Au début de l’été, le président de Naples a fait venir un nom inouï à Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier géorgien de 21 ans est le remplaçant naturel d’Insigne. Immédiatement, beaucoup ont remis en question le remplaçant et sa capacité à reproduire la production impressionnante d’Insigne avec Gli Azzuri. Après tout, Insigne a été le capitaine du club pendant quatre saisons entières.

Lors de la première journée, Napoli s’est emballé lors d’une victoire 5-2 à Hellas Verona. Immédiatement, Kvaratkhelia s’est fait connaître. Sa performance de masterclass comprenait un but et une passe décisive lors de son premier match.

Une semaine plus tard, il a de nouveau continué à impressionner. Il a laissé tomber un autre chef-d’œuvre pour ses débuts au stade Diego Armando Maradona, s’emparant d’un doublé lors de la victoire 4-0 de Naples contre le nouveau promu Monza.

Nouveaux transferts en

Après sa première victoire, Napoli a annoncé de nouvelles recrues lors du mercato estival. Giovanni Simeone est arrivé de Hellas Verona en prêt. Il en va de même pour Tanguy Ndombele de Tottenham et l’attaquant de 22 ans Giacomo Raspadori de Sassuolo. Ce dernier est le grand pas de Napoli pour remplacer Dries Mertens.

Avant cela, le club italien avait également signé deux défenseurs centraux pour combler le vide de la perte de Koulibaly. Leo Ostigard vient de Brighton & Hove Albion, et Min-Jae Kim était la signature la plus chère de Napoli cette fenêtre de transfert estivale du club turc de Fenerbahce. Kim a été spectaculaire lors de ses débuts en Serie A, réalisant une performance solide et solide qui a été suivie d’une feuille blanche de Naples et d’un premier but en club contre Monza.

Entreprise intelligente créant potentiellement des challengers pour le titre

Napoli a accompli tout cela tout en réduisant la masse salariale du club de 27 %. Ce faisant, l’âge moyen de l’équipe est passé d’une année complète de 26,7 à 25,7. La Partenopei a connu un très bon début de saison en Serie A même sans les trois dernières recrues : Simeone, Ndombele et Raspadori.

Les rapports suggèrent que le marché des transferts estival de Naples n’est pas encore terminé, car la recherche de GK est toujours en cours. Les options les plus probables pour remplacer Alex Meret, le Keylor Navas susmentionné, si cet accord se confirme. Une autre option est Kepa Arrizabalaga de Chelsea.

Quoi qu’il en soit, Napoli a l’air fort et très capable de se battre pour le top quatre ou même plus. Au cours des dernières années, beaucoup ont radié le club dans ce combat. Maintenant, il semble que Napoli soit prêt à y aller en 2022/23.