Les affaires sont hantées par le Brexit – et ce fiasco de marque de sécurité est son dernier cauchemar | Polly Toynbee

« Ctu es en panne ! » s’est exclamé le directeur général Andrew Varga, dont je suis les progrès du Brexit depuis le référendum. La nouvelle du dernier demi-tour du Brexit lui est tombée dessus mardi à l’improviste. Toutes ses années de préparation pour une nouvelle marque de sécurité des produits au Royaume-Uni, tous ses milliers de livres gaspillées, toutes les heures et tous les efforts innombrables ont été rendus inutiles, d’un coup. Pensez, dit-il, au grand coût d’opportunité de ce temps et de cet argent, inutilement gaspillés au lieu d’être investis dans les innovations et les ventes.

Le gouvernement a glissé la nouvelle qu’il avait abandonné une nouvelle marque de sécurité des produits, UKCA (UK Conformity Assessed), qui visait à certifier que les produits étaient contrôlés selon les normes britanniques. Les Brexiters ont rejeté 30 ans d’utilisation du marquage CE européen (chuchotez-le, mais il représente l’horrible Conformité Européenne), reconnu dans le monde entier comme un étalon-or. Tout pour quoi ? Par pure manie du Brexit pour que la Grande-Bretagne nationaliste ait la sienne, forçant les doubles inspections. De plus, tous les fournisseurs ou exportateurs de l’UE vers le Royaume-Uni ont dû demander la nouvelle marque UKCA, une forte dissuasion au commerce avec le Royaume-Uni.

« Vous pouvez envelopper la nouvelle paperasserie du Brexit trois fois dans le monde », m’a dit un jour un fabricant exaspéré. Notez ceci : il n’y avait aucune différence réelle dans les normes entre UKCA et CE. La Grande-Bretagne n’a pas osé abaisser ses réglementations – ni les augmenter non plus. Encore une fois, l’idéologie pure du Brexit s’est écrasée tête baissée dans la réalité, les faits écrasant la fantaisie.

Le gouvernement s’est faufilé là-dedans quand leurs députés Brexiters n’ont pas pu comploter dans les couloirs de la Chambre des Communes, libérés l’été ; aucun ministre n’a eu à dire que le CE est à nouveau la norme britannique. Quel prix la souveraineté maintenant, alors que la Grande-Bretagne devient le preneur de règles obéissant là où nous étions autrefois assis à la table en tant que collègues décideurs avec un veto utile dans notre poche ?

J’ai parlé régulièrement depuis le référendum au directeur général de Seetru, qui fabrique des soupapes de sécurité industrielles à Bristol. Varga, un doctorat en ingénierie de Cambridge, a tenté en vain avec d’autres d’avertir le gouvernement de ce que ferait la création d’une marque de sécurité des produits distincte au Royaume-Uni. Le résultat du référendum lui a causé une perte immédiate de 10% d’affaires. « Certains clients ont immédiatement décidé qu’il était trop difficile de commercer avec le Royaume-Uni et se sont tournés vers des fournisseurs de l’UE. » Il doit obéir aux règles d’origine de l’UE, obligé de prouver la provenance de chaque matière première et composant pour chacune des 30 000 configurations différentes de ses produits, « triplant notre charge de travail administratif » et nécessitant de nouveaux systèmes informatiques « horribles ». Les retards, pour ses clients juste-à-temps, sont « anathèmes ». « Ils nous donnent trois chances : en retard trois fois et tu es éliminé. » Varga a trouvé le choc émotionnel du Brexit profondément bouleversant à l’époque : « Nos clients de l’UE étaient nos amis, mais il y a eu un refroidissement soudain après 2016. Mon personnel a été bouleversé lorsque d’anciens clients ont dit : » Espèces de Britanniques ! Tu gâches tout.’ » Son père, qui a fondé l’entreprise, se souvenait de la joie d’avoir rejoint l’Europe en 1972. Une fois le CE entré en vigueur, « du jour au lendemain, il n’y avait qu’un étalon-or pour chaque produit exporté vers chaque pays européen. au lieu d’une pléthore de marques de cerf-volant ».

Le Financial Times (FT) a éclaboussé cette semaine avec, « Les entreprises poussent un soupir de soulagement après l’abandon de la marque de sécurité des marchandises post-Brexit ». Mais quel « soupir » amer, dit Varga. Ce revirement soudain n’est devenu inévitable que parce que le Royaume-Uni n’avait pas la capacité de délivrer des marques UKCA. Les produits de Varga attendent toujours une nouvelle marque de sécurité après un an. « Les inspecteurs étaient débordés. » Pire encore, ses fournisseurs dans l’UE n’ont pas non plus pu faire enregistrer les marques UKCA, coincés dans l’arriéré, la Grande-Bretagne exigeant qu’elles soient vérifiées par un organisme domicilié au Royaume-Uni. Maintenant, il doit dire aux fournisseurs et aux clients qu’ils n’ont jamais eu besoin de s’en soucier.

Il a coûté à Varga des dizaines de milliers de livres rien que pour fournir les bons enregistrements pour ses produits. Mais le Brexit lui a coûté 4 millions de livres sterling de chiffre d’affaires à cause du commerce perdu de l’UE. Il a créé de nouveaux échanges d’une valeur de 400 000 £ en atteignant d’autres marchés. « L’UE était et reste notre plus grand marché, mais les entreprises britanniques sont devenues persona non grata parmi de nombreux clients potentiels de l’UE. » Il aspire à revenir au moins à l’union douanière, supprimant toutes les restrictions à l’importation et à l’exportation.

Sans surprise, le gouvernement a fait volte-face une deuxième fois cette semaine, retardant encore une fois l’imposition de droits d’importation sur les aliments frais en provenance de l’UE. Déjà quatre fois retardé, le problème est qu’il n’y a pas assez d’inspecteurs et de vétérinaires à la frontière, avec de longues files de camions vouées au chaos. La charge forfaitaire injuste de 43 £ pour chaque envoi, grand ou petit, augmenterait les prix des denrées alimentaires au milieu de la crise du coût de la vie de 420 millions de livres sterling par an, dit le FT. Le Brexit avait déjà ajouté près de 6 milliards de livres sterling aux factures alimentaires à la fin de 2021.

Un nouveau modèle « sera publié sous peu », mais peu s’attendent à ce que cela se produise de si tôt. L’industrie alimentaire soupire de soulagement, à l’exception des agriculteurs, furieux de payer les tarifs de l’UE pour exporter vers l’UE, sans coût réciproque pour les agriculteurs de l’UE qui vendent de la nourriture ici. Le gouvernement a dépensé 1 milliard de livres sterling en préparation pour les chèques entrants, mais arriveront-ils un jour ? Voici le hic : en dehors de l’UE, l’Organisation mondiale du commerce réprimera si la Grande-Bretagne discrimine en faveur des importations alimentaires de l’UE contre d’autres pays.

Les dégâts du Brexit ne sont pas ponctuels, un hoquet, mais une automutilation continue ; l’Office for Budget Responsibility affirme qu’il diminue de manière permanente la croissance du Royaume-Uni de 4 % supplémentaires. Et les dégâts continuent, car nous restons les derniers du G7 pour la croissance. Insouciant, le gouvernement a fait adopter sa loi sur le droit de l’UE, permettant aux ministres de supprimer des milliers de réglementations au gré d’un instrument réglementaire. Pourtant, le retrait d’une marque de sécurité des produits uniquement britannique montre la futilité pratique et politique de s’écarter de notre plus grand marché sur quoi que ce soit – lois sur l’emploi, lois vertes, protections environnementales, aliments ou toute autre règle de santé et de sécurité : les électeurs ne toléreront pas une baisse normes, donc ça n’arrivera pas. La fin de l’UKCA signale que la divergence est un canard mort, il n’y a donc plus rien à quoi s’accrocher pour les Brexiters : le contrôle et la souveraineté sont perdus sans avoir leur mot à dire dans l’établissement de nos réglementations. Le commerce avait chuté de presque un cinquième à la fin de l’année dernière.

Comme Michael Heseltine Mouvement européen ne cesse de dire, il n’y avait pas besoin de ce Brexit dur, pas besoin de quitter les programmes d’éducation et de recherche Erasmus et Horizon, pas besoin de rejeter les ouvertures de l’UE sur la coopération en matière de défense et de sécurité. Les lois sur l’immigration de Suella Braverman mettent en péril la coopération de l’UE en matière d’ADN, d’empreintes digitales et de casiers judiciaires. Sur les visas, le gouvernement est paralysé par les mauvaises idées de ses Brexiters qui réclament moins de visas pour les soignants, et moins d’étudiants étrangers qui maintiennent à flot les universités britanniques.

Varga fustige le « crash de voiture » imposé à la sienne et à toutes les autres entreprises exportatrices : elles ont toutes mis en garde le gouvernement contre ce Brexit dur comme le roc. Cela montre que Boris Johnson a vraiment parlé au nom de son parti délirant du Brexit quand il a dit « fuck business » – et cela valait pour nous tous aussi.