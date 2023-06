Les affaires en Chine deviennent plus difficiles pour les entreprises européennes, malgré la fin de Covid

Ole Kaällenius (avant, r), PDG de Mercedes, signe un protocole d’accord sur la coopération le 20 juin 2023, aux côtés de Zhimin Qian (avant, l), président de la State Power Investment Corporation, devant Li Qiang (arrière, l), Premier ministre de la République populaire de Chine, et le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD, dos, r).

La Chine continentale a mis fin à ses contrôles stricts de Covid en décembre, et les autorités se sont engagées à soutenir davantage de voyages d’affaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Eskelund a déclaré que les entreprises étrangères attendaient toujours des éclaircissements sur la nouvelle réglementation, comme elles l’ont fait avec les règles publiées il y a plus de cinq ans.

Cependant, cette année, la Chine a clairement mis l’accent sur la garantie de la sécurité nationale et a élargi sa loi sur le contre-espionnage. Les nouvelles de raids ou d’enquêtes dans trois sociétés de conseil étrangères en Chine ont également secoué les chefs d’entreprise à l’étranger.

Les règles et réglementations ambiguës sont restées le principal obstacle réglementaire pour les répondants pour la septième année consécutive, selon le rapport.

Les entreprises européennes interrogées ont déclaré que leurs principaux défis étaient de loin économiques : le ralentissement de la croissance en Chine et dans le monde. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine se classent au troisième rang, selon le rapport.

La Chine a déclaré économique les données de mai qui ont manqué les attentes et ont montré un ralentissement par rapport au mois précédent.

« En fin de compte, le pain et le beurre sont ce que nous sommes capables de vendre », a déclaré Eskelund. « Les préoccupations économiques dans ce cas ici [are] être perçu par les entreprises européennes comme plus important que la politique. »

Pour l’anecdote, il a déclaré que les membres étaient plus préoccupés par l’économie chinoise ces dernières semaines que lorsque l’enquête a été réalisée.

L’étude a été menée de février à début mars, a indiqué la chambre.