Les affaires du comté de Douglas se concentrent sur les bonnes vibrations – Superior Telegram

VILLE DE LAKESIDE — Lighthouse Vibes, une nouvelle entreprise axée sur les vibrations positives, a ouvert ses portes le 30 juin dans la ville de Lakeside.

Gérée par Rebecca et Alan Simonelli, l’entreprise à domicile propose des fournitures métaphysiques allant des cristaux et pendules aux cartes oracles, livres et bijoux.

Leurs minéraux et cristaux comprennent l’améthyste traditionnelle et le quartz rose ainsi que la mtorolite vert lac du Congo, le quartz bleu du Mexique, la sidérite rouge rouille, la turgite irisée, l’austinite et plus encore. Les minéraux d’Uruguay et de Namibie partagent l’espace avec des fossiles et des bâtons de sauge.

Blue Quartz brille sous la lumière ultraviolette sur le comptoir du Lighthouse Vibes le vendredi 29 septembre. Jed Carlson / Télégramme supérieur

« Nous n’avons évidemment pas tous les minéraux du monde, mais nous essayons d’opter pour des produits que les autres magasins de roches n’ont pas », a déclaré Rebecca Simonelli.

Beaucoup se présentent sous forme roulée ou brute. Il y a aussi de la pierre d’or artificielle, des pierres noires avec du métal scintillant dans leurs profondeurs et de la kobyashevite, un cristal aqua clair amélioré par l’homme formé lorsqu’une mine a été inondée.

Ils ne sont pas géologues, mais le couple va s’asseoir et partager des informations sur les minéraux et leurs propriétés pendant des heures.

« C’est incroyable, c’est amusant », a déclaré Alan Simonelli. « C’est le plus amusant que j’ai jamais eu. »

Situé le long de la Wisconsin Highway 13, à 800 mètres du site du moulin à vent Davidson, Lighthouse Vibes est plus qu’un magasin de rock. Les Simonelli visent à fournir à la fois les outils et l’éducation nécessaires pour aider les gens à orienter leur vie vers le positif.

« Nous voulons tous nous sentir bien au quotidien. Nous voulons tous que de bonnes choses se produisent dans nos vies. Nous voulons tous être joyeux et enjoués, n’est-ce pas ? Nous le voulons tous », a déclaré Rebecca Simonelli.

Parfois, les choses dans notre environnement nous dépriment, dit-elle, mais maintenir des pensées positives et s’entourer de bonnes vibrations peut en attirer davantage. L’utilisation intentionnelle de cristaux peut aider à amplifier ou à concentrer ces vibrations, a-t-elle déclaré. Des cristaux dans leurs poches à la grille de cristaux au plafond de la boutique, le couple met cet état d’esprit en pratique.

Alan Simonelli montre ce qu’il porte dans ses poches au comptoir de Lighthouse Vibes le vendredi 29 septembre. Jed Carlson / Télégramme supérieur

Depuis son ouverture, le magasin a attiré des acheteurs locaux ainsi que des visiteurs du Texas, du Dakota du Nord, de l’Iowa et plus encore.

« Les gens adorent les pierres. Peu importe que vous soyez intéressé ou non par la métaphysique, vous obtenez les propriétés métaphysiques. Les gens aiment les pierres, alors ils viennent », a déclaré Rebecca Simonelli.

Les bonnes vibrations émises par le couple reviennent.

« Nous n’avons pas eu une seule personne négative dans le magasin », a déclaré Rebecca Simonelli. « Tout a été des gens géniaux et amusants… Ils s’amusent beaucoup ici et ils aiment apprendre et c’est ce que nous voulons faire. Nous avons ouvert la boutique pour que les gens puissent apprendre. »

Les deux partagent une expérience dans le secteur manufacturier. Les forces économiques ont conduit Rebecca et Alan, originaire de Seattle, à travailler dans l’entreprise Kellog, où ils se sont rencontrés. Les planètes les ont réunis.

« Littéralement, je regardais les étoiles un matin et il m’a regardé et m’a dit : ‘C’est Vénus' », a déclaré Rebecca Simonelli.

Le couple a déménagé dans le comté de Douglas en novembre, mais Rebecca Simonelli n’est pas étrangère à la région. Elle visite le Northland depuis 25 ans, commençant par un voyage de groupe de jeunes dans la région sauvage de Boundary Waters CAnoe Area, puis des vacances en famille.

Rebecca Simonelli, à droite, rit en parlant de sa nouvelle boutique, Lighthouse Vibes, alors que son mari Alan Simonelli l’écoute le vendredi 29 septembre. Jed Carlson / Télégramme supérieur

Le couple a déclaré avoir été guidé vers un agent immobilier local qui les a aidés à trouver la maison à Lakeside. Ils se sont mariés sur la propriété de neuf acres le 2 septembre. Les plans futurs incluent la croissance de l’entreprise pour ajouter du reiki, un sentier naturel et un labyrinthe que les visiteurs pourront explorer.

« Un espace où les gens peuvent se guérir eux-mêmes ; un lieu où les gens peuvent découvrir différents outils de divination et les moyens d’être meilleurs dans la vie », a déclaré Rebecca Simonelli.

Lighthouse Vibes est ouvert de 9h à 19h du lundi au jeudi, de 9h à 17h le vendredi, samedi et dimanche. Jusqu’au mois d’octobre, tous les quartz spiritueux, citrines et améthystes sont à 20 % de réduction. Shaman John, résident de Brule, donnera des lectures de tarot gratuites au magasin tous les samedis d’octobre de midi à 15h.

Visitez la page Facebook Lighthouse Vibes, appelez le 218-206-0939 ou envoyez un e-mail à [email protected] pour plus d’informations.

Les étiquettes répertorient les utilisations des roches de Lighthouse Vibes le vendredi 29 septembre. Jed Carlson / Télégramme supérieur

Alan et Rebecca Simonelli posent devant leur nouvelle boutique, Lighthouse Vibes, le vendredi 29 septembre. Jed Carlson / Télégramme supérieur

Rebecca Simonelli rit derrière le comptoir de Lighthouse Vibes le vendredi 29 septembre. Jed Carlson / Télégramme supérieur