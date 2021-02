Les affaires de Tamara Ecclestone dans le rouge après avoir perdu près de 23 millions de livres sterling en un an

L’activité beauté de Tamara Ecclestone est dans le rouge.

L’entreprise de l’héritière de 36 ans a perdu 22916004 £, selon des documents comptables déposés en novembre 2019 et vus par The Sun.

Tamara, qui est la fille du milliardaire de Formule 1 Bernie Ecclestone, est un actionnaire majeur de la société SBD International Ltd – avec une participation de 75% dans l’entreprise – et la mère de deux enfants vaut 215 millions de livres sterling.

Malgré les pertes colossales, les actionnaires ont accepté de fournir un soutien financier pour au moins l’année prochaine, selon les rapports.

L’entreprise – lancée sous le nom de Tamara Ecclestone Brands Ltd en 2010 avant d’être renommée SBD International Ltd en 2015 – vend plusieurs articles flashy, tels qu’un parfum pour cheveux à 55 £ et une bouteille d’huile incrustée de bijoux Swarovski de 155 £, dans les grands magasins haut de gamme Harvey Nichols et Harrods.







(Image: Instagram)



En 2014, Tamara a quitté son poste de directrice de l’entreprise qui, depuis sa création, a enregistré des pertes presque chaque année.

Lorsque le Mirror a contacté un représentant de Tamara pour obtenir des commentaires, ils ont déclaré qu’elle était «déçue» des chiffres.







(Image: Mike Marsland / Getty Images pour Apothem)



Un porte-parole de Tamara a déclaré: «Mlle Ecclestone est déçue du résultat de l’entreprise, qu’elle avait confiée à Romelle Swire Limited (maintenant détenue par Global Brands Group), à gérer.

« Des procédures judiciaires sont actuellement en cours entre les parties. »

(Image: Mike Marsland / Getty Images pour Apothem)



L’année dernière, Tamara au bon cœur a promis d’acheter des cadeaux pour aider les parents qui avaient des difficultés financières à Noël.

Tamara s’est tournée vers les médias sociaux pour demander aux mamans et aux papas de s’avancer si leur enfant était dans le besoin afin qu’elle et son équipe puissent leur publier des articles.

Mais lorsque toutes les marchandises ont été récupérées, Tamara a décidé de prendre une autre ligne de conduite.





Elle est donc allée sur Instagram pour dire à ceux qui avaient besoin d’un peu d’aide de se mettre en contact.

Elle a écrit: « S’il vous plaît envoyez-moi votre adresse et un cadeau que vous souhaitez pour votre enfant qui est sur Amazon et je vous le ferai livrer. Joyeux Noël. »

La star réfléchie partage ses deux enfants avec son mari de 39 ans, Jay Rutland.