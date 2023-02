Les affaires de Man City et de la Juventus pourraient restaurer la confiance dans les régulateurs du football

Le football est une question d’argent depuis qu’il est un sport professionnel. Asseyez-vous sur le plus gros tas d’argent et vous pouvez signer les meilleurs joueurs et probablement gagner le plus de jeux. C’est une formule simple et celle qui est la plus comprise. Mais de la Juventus à Turin à City à Manchester, les derniers cas sont la preuve qu’il ne s’agit pas tant d’argent que de comptabilité, de parrainage et de transformation des joueurs en actifs, comme s’il s’agissait de pièces de machinerie dans une usine, des choses qui pourraient être amortis ou envoyés dans d’autres usines.

Soyons très clairs ici : aucun club n’a été condamné. La Juventus a encore au moins un appel concernant ses récentes accusations, tandis que l’affaire de Manchester City n’a même pas encore été entendue après l’annonce de lundi par la Premier League. Les deux ont parfaitement droit à une procédure régulière.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

La Juventus a été pénalisée de 15 points pour fausse comptabilité – ils font appel et il y a des enquêtes connexes contre eux, à la fois pénales et sportives. Manchester City fait face à 115 accusations de la Premier League, la plupart liées à une fausse comptabilité – ou, comme l’a dit la Premier League, à ne pas avoir donné “une image fidèle de la situation financière du club” – sur une période de neuf ans. Ce sont des affaires distinctes, relevant de juridictions distinctes, avec des catalyseurs distincts qui motivent les procureurs : dans le cas de la Juve, les inquiétudes proviennent de l’organisme qui réglemente le marché boursier ; dans les cas de City, cela a été déclenché par les tristement célèbres révélations des “Football Leaks”.

Cependant, le fil conducteur est le même : la financiarisation du football et à quel point impressionner les comptables est la clé du succès. Jouer efficacement à ce jeu peut être aussi important que jouer à l’autre jeu – vous savez, celui sur le terrain, celui que nous payons pour regarder ? — et à cet égard, les deux sont intrinsèquement liés. Cela en soi est quelque chose à penser, tout comme le fait que les dommages collatéraux de ces cas sont les mêmes.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

De nombreux supporters ont le sentiment que leurs clubs sont pris pour des boucs émissaires ou pris pour cible par des forces obscures. Dans le cas de Man City, c’est l’establishment du football “blue bloods”, que ce soit en Europe (Bayern Munich, Real Madrid et al) ou en Angleterre (Liverpool, Manchester United). Pour la Juventus, parce qu’ils sont l’establishment, ils ont l’impression d’avoir été ciblés par des magistrats et des enquêteurs populistes, généralement stimulés par de petits rivaux jaloux. La théorie fonctionne de la même manière, que vous soyez un étranger comme City victime d’intimidation par des initiés, ou que vous soyez la Juventus, un “initié” aristocrate historique – n’oublions pas, jusqu’en novembre dernier, le président de la Juve était Andrea Agnelli qui, jusqu’à ce qu’il a dirigé la révolte ratée de la Super League en 2020, a siégé au comité exécutif de l’UEFA et a été président de l’Association européenne des clubs – transformé en outsider vilipendé et persécuté.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI FÉV. 10 (toutes les heures HE)

• AZ contre Excelsior (14h)

• Schalke 04 contre Wolfsbourg (14h20)

• Hamilton Academical contre Hearts (14h40)

• Bruges vs. Union St. Gilloise (14h40)

• Birmingham City contre Albion (15h00)

• Cadix vs Gérone (15h00) SAMEDI FÉV. 11 (toutes les heures HE)

• Bayern Munich contre Bochum (9h20)

• Almeria vs Real Betis (10 h)

• Bayern Munich contre Bochum (9h20)

• RB Leipzig contre Union Berlin (12h20)

• PSV vs Groningue (14h00)

• Séville vs Majorque (12h20)

C’est là que le fandom rencontre la victimisation. De nombreux fans défendent leur statut de ce dernier avec le zèle qu’ils mettent dans le premier. Et parce que le fandom, comme l’amour ou la foi, est irrationnel, il dégénère souvent en arguments qui semblent rationnels aux fans mais qui n’ont guère de sens pour la plupart des neutres. Celles-ci peuvent inclure le classique “Qu’en est-il de XYZ?” questions, où XYZ est souvent une situation similaire – mais en fait assez différente -. (Exemples: l’enquête sur l’inflation des valeurs de transfert de Naples, qui est d’ailleurs toujours en cours ou, dans le cas de City, demandant pourquoi Chelsea n’a pas été puni pour sa frénésie de dépenses alors que son exercice financier est toujours ouvert.)

Ou ils peuvent impliquer un avocat amateur, une lecture strictement juridique de la situation, qui ignore souvent que les faits sous-jacents sont assez clairs, indépendamment de ce que la lettre de la loi pourrait dire. Par exemple : oui, il n’y a pas de règle spécifique qui interdit de gonfler les valeurs de transfert sur les échanges de joueurs, mais le bon sens vous dit qu’il est faux d’évaluer l’échange Arthur-Miralem Pjanic avec Barcelone de la même manière qu’il a été évalué par la Juve. Ou oui, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annulé l’interdiction de deux ans de City pour “déguisement de fonds propres en contributions de parrainage”, mais il l’a fait en partie parce que les accusations étaient prescrites et, en tout cas, City était condamné à une amende record pour entrave à l’enquête.

Man City fait face à plus de 100 accusations Visionhaus/Getty Images

Au-delà de cela, il y a une question lancinante qui semble si évidente pour les fans d’autres clubs : est-il raisonnable que des entreprises liées aux Émirats arabes unis puissent faire une analyse de rentabilisation légitime pour parrainer City dans la mesure où elles l’ont fait ? Quoi que dise la loi, le bon sens de la plupart des neutres dit non.

Ensuite, il y a la défense fataliste “nous n’avions pas le choix parce que le système est truqué contre nous” par les fans de l’un ou l’autre club. La Juventus et City ont tous deux hésité, mais de nombreux supporters ne l’ont pas fait. La Juve-sphère est remplie de gens qui parlent de la façon dont “le football est cassé” (et comment la Super League l’aurait sauvé), ainsi que de la façon dont c’était le seul moyen de rivaliser avec la domination financière des clubs anglais. Des fans du côté de la ville, vous entendez parler de la façon dont les règles de durabilité financière sont anticoncurrentielles et devraient être illégales, comment elles ne sont qu’un mécanisme permettant aux clubs établis de maintenir leur domination sur le sport depuis la “croissance organique” sans dépenser des investissements massifs est impossible.

Tout ce qui précède peut être vrai ou non dans une certaine mesure, mais cela ne change rien au fait fondamental : rien de tout cela n’est une autorisation d’enfreindre les règles, que ce soit en termes de lettre ou d’esprit de la loi.

jouer 1:53 Pourquoi Ale et Shaka qualifient la Juventus de “gâchis” après déduction des points Alejandro Moreno et Shaka Hislop réagissent au fait que la Juventus se voit accorder une déduction de 15 points dans le tableau de Serie A.

Cela se résume également à l’un des maux qui afflige le jeu : un manque de confiance dans les institutions et les régulateurs. Un manque de foi que les règles sont appliquées, pour certains. Un manque de foi qu’ils sont appliqués équitablement, dans les occasions où ils sont appliqués, par d’autres.

Pour aggraver les choses, le fait que cette “financiarisation et marchandisation du jeu” – qui pourrait être nécessaire au nom de la stabilité et de la durabilité – est étrangère aux supporters et à ce qui en a fait des fans en premier lieu. Bien sûr, c’est une entreprise, comme les compagnies aériennes, la fabrication automobile ou le commerce de crypto, et elle est jugée par les tribunaux et selon les règles commerciales et comptables. La différence est que les gens n’achètent pas de kits de répliques FTX et qu’il n’y a pas des millions de fans de Sam Bankman-Fried qui discutent d’un vaste complot contre lui.

Ce contexte rend le verdict et la peine qui attendent ces deux clubs d’autant plus importants. Bien sûr, la substance compte le plus, bien sûr, mais la seule façon dont cela aura du sens pour la plupart des fans est s’ils peuvent pleinement comprendre quel crime a ou n’a pas eu lieu, pourquoi ce crime est ou n’est pas un crime et comment les tribunaux compétents arrivé à leur jugement.

C’est une énorme demande, et avec la réglementation telle qu’elle est – dense, complexe, parfois ambiguë – cela pourrait être une demande impossible. Mais c’est le seul moyen de restaurer la confiance dans les institutions. Sinon, quel que soit le verdict, nous n’obtiendrons plus que le statu quo : une minorité se sentant injustement persécutée alors que le tribunal de l’opinion publique les a déjà condamnés, quoi qu’en dise réellement le vrai tribunal.