Les affaires de l’ère Trump, de Hunter Biden à la Russie, font écho au DOJ

Au cours des trois mois qui ont suivi sa confirmation, le procureur général Merrick Garland a décidé de découpler le ministère de la Justice du tumulte de l’administration Trump.

L’ancien juge fédéral a annulé les politiques de Trump qui avaient protégé les services de police locaux de l’examen fédéral face aux manifestations de justice sociale, lançant de vastes enquêtes sur les droits civiques sur les opérations d’application de la loi à Minneapolis et Louisville.

Il a promis à plusieurs reprises de réaffirmer les normes qui « protègent l’indépendance du département de l’influence partisane dans les enquêtes des forces de l’ordre ; qui réglementent strictement les communications avec la Maison Blanche » – qui ont toutes été testées puissamment sous l’administration précédente.

Le procureur général Merrick Garland quitte le podium après avoir fait une annonce au ministère de la Justice le 26 avril 2021 à Washington, DC. Mandel Ngan, Getty Images

Pourtant, sortir de l’ombre portée par l’administration Trump s’avère être un exercice juridique compliqué parfois limité par des normes institutionnelles que l’ancien président a régulièrement brisées.

Ces derniers jours, des avocats du ministère de la Justice ont pris position dans des batailles judiciaires politiquement chargées qui ont laissé certains démocrates secouer la tête. Le ministère de la Justice de Biden a fait appel de l’ordonnance d’un juge de publier le contenu intégral d’un mémorandum de 2019 qui recommandait que Trump ne soit pas accusé d’entrave au cours de l’enquête sur l’ingérence russe dans les élections de 2016.

Et dans des documents judiciaires déposés lundi soir à New York, le ministère de la Justice a indiqué qu’il continuerait de défendre Trump dans un procès en diffamation intenté par l’écrivain E. Jean Carroll, qui a accusé l’ancien président de l’avoir agressée sexuellement dans les années 1990. Dans les deux cas, les avocats du ministère de la Justice ont offert un soutien tempéré à leurs positions – qualifiant le langage de Trump dans l’affaire Carroll de « grossier et irrespectueux » – citant un précédent juridique et institutionnel pour avoir pris ces mesures.

E. Jean Carroll : Ce qu’il faut savoir sur le dernier accusateur du président Trump Voici 4 choses que vous devez savoir sur E. Jean Carroll. Le chroniqueur de conseils est le dernier à accuser le président Donald Trump d’agression sexuelle. USA AUJOURD’HUI

Alors que les mesures du ministère de la Justice ont suscité des récriminations de la part des représentants de Carroll et ont contré certains législateurs démocrates qui l’ont exhorté à ouvrir la voie à la publication de la note d’obstruction tant recherchée, certains analystes juridiques ont suggéré que les décisions avaient réaffirmé le vœu initial de Garland de distancer le ministère de politique partisane.

« Si vous ne saviez pas que Merrick Garland était un procureur général direct auparavant, vous le savez sûrement maintenant », a déclaré Donald Ayer, procureur général adjoint de l’administration George HW Bush.

Inhérent à la transition vers toute nouvelle administration est le défi de naviguer dans un fourré de litiges restants, a déclaré Matthew Miller, porte-parole du ministère de la Justice dans l’administration Obama.

« Il y a une forte pression institutionnelle (à la Justice) pour préserver le pouvoir exécutif », a déclaré Miller. « Parfois, c’est la bonne position à adopter, parfois non. »

Dans le feu de la campagne présidentielle, le candidat de l’époque, Joe Biden, a souvent appelé le président en exercice pour avoir exercé une influence indue sur le ministère de la Justice, suggérant parfois que Trump utilisait le département comme son cabinet d’avocats personnel.

Les critiques du candidat sont l’une des raisons pour lesquelles le ministère de la Justice de Biden a tant attiré l’attention pour avoir cherché à défendre Trump dans le procès en cours.

Dans le feu de la campagne présidentielle, le candidat de l’époque, Joe Biden, a souvent accusé le président Trump d’utiliser le ministère de la Justice comme son cabinet d’avocats personnel. Julio Cortez, AP

Les avocats du ministère de la Justice ont fait valoir dans un mémoire déposé lundi soir que Trump avait agi à titre officiel lorsqu’il avait déclaré en 2019 que Carroll avait menti au sujet du viol pour augmenter les ventes de ses mémoires.

La question, selon les avocats, n’est pas de savoir si les allégations de Carroll étaient vraies ou si la réponse de Trump était appropriée, mais si les États-Unis sont responsables des actions des employés fédéraux dans le cadre de leur emploi, ont fait valoir les avocats.

« Parler au public et à la presse sur des questions d’intérêt public fait sans aucun doute partie du travail d’un élu. Les tribunaux ont ainsi constamment et à plusieurs reprises jugé que les déclarations prétendument diffamatoires faites dans ce contexte relevaient de l’emploi des élus – y compris lorsque des déclarations ont été incités par des enquêtes de presse sur la vie privée du fonctionnaire », ont écrit les avocats.

Le président Donald Trump, E. Jean Carroll et le procureur général William Barr PA

Le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates, a déclaré que Biden n’avait pas été consulté par le ministère de la Justice « sur la décision de déposer ce mémoire ou son contenu ».

« Et bien que nous n’allons pas commenter ce litige en cours, le peuple américain sait bien que le président Biden et son équipe ont des normes totalement différentes de leurs prédécesseurs pour ce qui est considéré comme des déclarations acceptables », a déclaré Bates.

Le raisonnement juridique du dossier du ministère de la Justice a cependant entraîné la condamnation des représentants de Carroll, qui ont fustigé le ministère pour n’avoir pas respecté ses obligations légales et «morales».

Avocate Roberta Kaplan La position du DOJ n’est pas seulement légalement erronée, elle est moralement erronée car cela donnerait aux fonctionnaires fédéraux une licence gratuite pour dissimuler une inconduite sexuelle privée en brutalisant publiquement toute femme qui a le courage de se manifester.

« C’est horrible que Donald Trump ait violé E. Jean Carroll dans un grand magasin de New York il y a de nombreuses années », a déclaré l’avocate Roberta Kaplan. « Mais il est vraiment choquant que le ministère de la Justice actuel permette à Donald Trump de mentir. à ce sujet, privant ainsi notre cliente de sa journée au tribunal.

« La position du ministère de la Justice », a poursuivi Kaplan, « n’est pas seulement légalement mauvaise, elle est moralement mauvaise car elle donnerait aux fonctionnaires fédéraux la licence libre de couvrir une inconduite sexuelle privée en brutalisant publiquement toute femme qui a le courage de se manifester. »

Le procureur général William Barr arrive pour témoigner lors d’une audience du Comité judiciaire du Sénat à Capitol Hill à Washington. Andrew Harnik, AP

Le mois dernier, l’appel du ministère de la Justice contre l’ordonnance d’un juge de publier la soi-disant note d’obstruction est intervenu malgré l’opposition – quoique plus tempérée – des sénateurs démocrates qui ont appelé à une rupture nette avec l’ère Trump.

Les sénateurs Sheldon Whitehouse, DR.I., et Dick Durbin, D-Ill., avaient exhorté Garland à ne pas faire appel de la décision du juge.

« Les actions du MJ dans cette affaire, et dans une autre affaire récente de la Freedom of Information Act visant à obtenir des informations sur les activités du président Trump, ont soulevé des doutes sur la franchise du MJ lorsqu’il a présenté aux tribunaux des preuves potentielles de l’inconduite du président Trump », ont écrit les sénateurs. « Pour être clair, ces fausses déclarations ont précédé votre confirmation en tant que procureur général, mais le ministère que vous dirigez maintenant a la responsabilité de les réparer. »

La note avait été demandée par le groupe Citizens for Responsibility and Ethics à Washington en vertu de la Freedom of Information Act.

« Le ministère de la Justice a eu l’occasion de dire la vérité, de remettre la note de service et de fermer le livre sur la politisation et la malhonnêteté des quatre dernières années », a déclaré Noah Bookbinder, président du groupe de responsabilité du gouvernement, affirmant à l’époque que le l’action du ministère « sape les efforts pour dépasser les abus de la dernière administration ».

Bien que le ministère de la Justice de Garland ait attiré quelques tirs au début, William Yeomans, un vétéran du département qui a servi sous cinq présidents républicain et démocrate, a déclaré que le département était depuis longtemps « réticent » à abandonner un poste face aux pressions politiques.

John Durham se penche sur les origines de l’enquête du FBI sur l’ingérence électorale russe. Bob Child, AP

« Il convient de rappeler que le DOJ a des intérêts institutionnels en jeu dans ces deux situations qui se transmettent d’une administration à l’autre », a déclaré Yeomans, dont le service s’étendait des administrations Jimmy Carter à George W. Bush. « Le DOJ représente le bureau de la présidence devant le tribunal, ainsi que les représentants du gouvernement qui sont poursuivis en leurs qualités officielles.

« Ce qui a rendu la défense du comportement de Trump par le ministère de la Justice (…) si désagréable, c’est souvent moins parce qu’elle représentait le président que la substance de ce que le président avait fait en sa qualité officielle », a déclaré l’ancien responsable. « J’ajouterais que le DOJ est toujours réticent – et à juste titre – à changer sa position devant les tribunaux sans autre raison qu’une élection. »

William Yeomans, qui a servi au ministère de la Justice sous cinq présidents Le ministère de la Justice est toujours réticent – et à juste titre – à changer sa position devant les tribunaux pour aucune autre raison qu’une élection.

Et il y a des décisions plus difficiles à l’horizon.

Une enquête de l’ère Trump sur les origines de l’enquête sur la Russie se poursuit. Le procureur américain du Connecticut, John Durham, nommé pour la première fois par l’ancien procureur général William Barr, dirige l’enquête, qui a jusqu’à présent abouti à la condamnation d’un avocat du FBI qui a plaidé coupable d’avoir modifié un e-mail utilisé pour justifier la surveillance de l’ancien conseiller de campagne de Trump, Carter. Page.

Les procureurs fédéraux du Delaware enquêtent sur les impôts de Hunter Biden. Pablo Martinez Monsivais, AP

Les procureurs fédéraux du Delaware ont également mené une enquête fiscale impliquant le fils du président Hunter Biden qui a commencé sous l’administration Trump.

David Weiss, le procureur fédéral en chef du Delaware, a été laissé en place par l’administration Biden pour terminer l’enquête.

Garland pourrait également être confronté à la perspective de déterminer si Trump devrait être inculpé après avoir été accusé d’avoir incité à l’émeute du Capitole du 6 janvier.

Michael Sherwin, qui a supervisé l’enquête sur les émeutes tentaculaires avant de quitter le ministère de la Justice plus tôt cette année, a déclaré que les autorités fédérales examinaient « tout » lors d’une interview avec CBS en mars.

Jimmy Gurule, professeur de droit à l’Université de Notre Dame Toute décision prise par le ministère de la Justice devrait être fondée sur une interprétation impartiale et non partisane de la loi.

« Toute décision prise par le ministère de la Justice doit être basée sur une interprétation impartiale et non partisane de la loi », a déclaré Jimmy Gurule, professeur de droit à l’Université de Notre Dame, un responsable du ministère de la Justice dans l’administration George HW Bush.

« Tant que le ministère de la Justice peut justifier une position sur le fond, ça va. Et je pense que c’est ce que vous voyez avec Garland », a déclaré Gurule. « Il appelle des balles et des frappes comme il les voit et attire les critiques des deux côtés. Je serais plus inquiet si je voyais un renversement en masse de positions conformes aux politiques démocrates. »

