WASHINGTON – Alors que la liberté religieuse apparaît comme un thème majeur à la Cour suprême cette année, certains observateurs de la cour prévoient qu’une série d’avis récents impliquant des restrictions de COVID-19 ont mis cette question sur une trajectoire de collision avec les droits des homosexuels.

Dans neuf cas depuis novembre, la Haute Cour s’est rangée du côté des églises et des synagogues qui ont intenté des poursuites pour la réglementation des coronavirus limitant le nombre de fidèles pouvant assister aux offices. Les différends ont mis la liberté de religion au centre de la scène et peuvent fournir des indices sur la manière dont les juges traiteront une affaire à succès impliquant des couples de même sexe.

La Cour suprême devrait se prononcer plus tard cette année dans une affaire majeure visant à savoir si Philadelphie peut cesser de travailler avec un organisme de bienfaisance catholique qui a refusé de sélectionner les couples de même sexe comme parents adoptifs, Fulton c. Philadelphie. Certains juristes affirment que les récents différends relatifs au COVID-19 montrent que le groupe catholique peut avoir un élan de son côté.

«Cette liste électorale montre clairement que Fulton va être inversé», a prédit Douglas Laycock, professeur de droit à l’Université de Virginie et éminent spécialiste de la liberté religieuse. « Au moins cinq, et peut-être tous les six, des conservateurs protégeront l’Église catholique de devoir placer des enfants dans des couples de même sexe ou bien de perdre complètement sa mission de placement familial. »

Bien que tout le monde n’ait pas adhéré à cette évaluation – y compris les organisations qui soutiennent Philadelphie -, il est entendu que la nouvelle majorité conservatrice 6-3 du tribunal a déjà regardé favorablement les revendications de liberté religieuse et continuera probablement de le faire.

Même avant que la juge associée Amy Coney Barrett ne siège au tribunal en octobre, ajoutant une autre voix conservatrice à la magistrature, les juges ont regardé avec bonté la religion dans des affaires très médiatisées. Le tribunal a autorisé l’argent des contribuables à être dirigé vers des entités religieuses dans certaines situations, a exempté les employeurs ayant des objections religieuses de l’obligation de fournir une couverture d’assurance maladie pour les contraceptifs et a laissé une croix latine massive rester sur les terres du gouvernement à quelques minutes de route du pays. Capitale.

Plus récemment, le tribunal a annulé les réglementations sur les coronavirus qui limitent les services religieux en salle parce qu’elles incluaient des exceptions pour les entreprises laïques, comme les magasins de détail ou les salons de coiffure. Ces décisions sont passées par le soi-disant rôle parallèle du tribunal, ce qui signifie qu’elles ont été rendues rapidement – sans argumentation orale – et souvent sans l’avis du tribunal.

Ces cas ont représenté une énorme victoire pour les congrégations chrétiennes évangéliques et d’autres groupes religieux qui disent que le gouvernement ne devrait pas être en mesure de les forcer à prendre des positions qui sont en conflit avec leur croyance.

« Les gens se sentaient plus excités que d’habitude parce qu’il n’y avait rien à craindre », a déclaré Adelheid Waumboldt, porte-parole et paroissienne de la Harvest Rock Church en Californie, en décrivant les services après que l’église a remporté un procès devant la Cour suprême le mois dernier. « Il n’y avait aucune crainte d’être arrêté ou de persécution. »

Parents adoptifs de même sexe

Fatma Marouf et Bryn Esplin se sont assis dans un silence stupéfait pendant quelques secondes lorsque la personne à l’autre bout de la ligne leur a dit que, pour être qualifiés de parents adoptifs, leur maison devrait «refléter la Sainte Famille». Pendant une seconde, ils n’étaient pas tout à fait sûrs de ce que cela signifiait.

Marouf, directeur de l’Immigrant Rights Clinic à la Texas A&M School of Law, travaille professionnellement avec Catholic Charities Fort Worth et a visité le centre où l’organisation aide à prendre en charge les enfants réfugiés non accompagnés pour le gouvernement fédéral. En 2017, elle et Esplin, professeur de bioéthique à l’Université du nord du Texas, ont décidé qu’ils voulaient aider de manière plus directe.

Catholic Charities était la seule agence d’accueil disponible pour les enfants migrants.

« Je pensais, bien sûr, que cela ne pouvait pas être légal », a déclaré Marouf. « Il s’agit d’un programme fédéral utilisant les fonds des contribuables. »

L’interdiction, a déclaré Esplin, non seulement réduit le bassin de parents d’accueil potentiels, mais suppose également qu’il n’y a pas d’enfants LBGT qui pourraient bénéficier de parents de même sexe.

L’une des questions soulevées par l’affaire Fulton est de savoir si un entrepreneur du gouvernement comme l’agence catholique de placement familial peut s’opposer aux exigences d’antidiscrimination – après tout, ils travaillent pour le gouvernement. Mais une autre question est de savoir si le gouvernement doit offrir des exceptions aux groupes religieux s’il les offre également aux organisations laïques.

Et cette deuxième question, disent plusieurs observateurs, est de savoir où les cas COVID-19 peuvent devenir pertinents.

L’affaire de l’agence d’accueil oppose la position de Philadelphie selon laquelle elle peut interdire la discrimination homosexuelle par ses sous-traitants contre les services sociaux catholiques, qui affirme qu’elle ne peut pas filtrer les couples de même sexe comme parents d’accueil parce qu’elle s’oppose au mariage gay pour des motifs religieux. Le tribunal a entendu les arguments en novembre.

Une partie du problème dans le différend de Philadelphie est de savoir quel test le tribunal utilisera pour déterminer si une loi viole le droit du premier amendement au libre exercice de la religion. Le résultat pourrait être de savoir si le tribunal conclut que toute exception laïque à une loi – par exemple, autoriser les gens à entrer dans une quincaillerie pendant la pandémie – signifie qu’il doit également y avoir des exemptions pour les activités religieuses, telles que la participation aux services du dimanche matin.

« Les opinions que nous voyons et les votes que nous voyons dans les affaires de coronavirus et de fermeture d’églises dans le dossier fantôme suggèrent que dans l’affaire Fulton, le tribunal se prononcera en faveur de l’agence d’adoption catholique », a déclaré Richard Garnett, directeur. du programme de la faculté de droit de l’Université de Notre-Dame sur l’Église, l’État et la société. « Ils impliquent une question similaire de, ‘Une fois que vous ouvrez la porte, alors quoi?' »

Les avocats de l’association caritative catholique affirment que les autres agences de placement familial de la ville bénéficient d’exemptions aux règles de non-discrimination de la ville tout le temps. Ils peuvent choisir de ne pas placer un enfant handicapé dans une famille si les futurs parents n’ont pas les moyens de s’occuper d’elle. Si la ville le permet, disent-ils, elle doit également permettre des exemptions religieuses.

D’autres disent que ce n’est pas la même chose que les services sociaux catholiques refusent tous les couples de même sexe.

Patrick Elliott, avocat principal à la Freedom From Religion Foundation, a admis que la Cour suprême était disposée à donner «des préférences spéciales à la religion même lorsque cela cause un préjudice à des tiers». Et il a également convenu que les affaires COVID-19 faisaient partie de cette tendance sous la majorité plus conservatrice du tribunal.

Mais Elliott conteste que les cas d’église aient quelque chose à voir avec Fulton.

« Les règles de Philadelphie exigeant la non-discrimination sont totalement différentes », a-t-il déclaré. « La CSS a une interdiction totale contre les couples de même sexe qui fournissent un foyer aimant aux enfants en famille d’accueil. Philadelphie a des règles neutres qui interdisent ce type de discrimination dans le processus de certification des familles d’accueil. »

Un précédent controversé

La Cour suprême a statué dans une décision de 1990 qu’un gouvernement peut imposer des restrictions qui affectent une entité religieuse tant qu’elles sont appliquées de la même manière aux activités religieuses et laïques. Une ville peut imposer une limite de vitesse de 30 mi / h, par exemple, et si quelqu’un prétend que sa religion l’oblige à conduire à 60 mi / h, tant pis. Leur demande est rejetée.

Certains conservateurs veulent renverser le précédent – qui, ironiquement, a été écrit par feu le juge associé Antonin Scalia, un conservateur convaincu. Les critiques disent que l’opinion, Employment Division v. Smith, a réduit les protections religieuses fournies par le premier amendement.

Trois ans après Smith, dans une autre affaire révolutionnaire, le tribunal a invalidé la tentative d’une ville de Floride d’empêcher une église d’effectuer des sacrifices d’animaux. Les juges ont conclu que les lois qui ne sont pas appliquées de la même manière doivent faire l’objet d’un examen beaucoup plus minutieux et que les exceptions laïques à une loi restreignant la religion indiquent que l’examen plus minutieux devrait s’appliquer.

En d’autres termes, si une ville tentait d’interdire les meurtres d’animaux dans une église en raison des objections des voisins, mais exemptait l’abattoir local ou le massacre de ravageurs chez des alliés de cette règle, il serait probablement dans un combat beaucoup plus difficile devant les tribunaux fédéraux.

Avancez de trente ans dans un monde assiégé par une pandémie qui a tué plus de 500 000 Américains et qui a poussé les autorités locales à se démener pour imposer des restrictions sur les rassemblements. Bon nombre de ces règlements affectaient les églises, et beaucoup incluaient des exemptions pour les activités séculières «essentielles».

Dossier de l’ombre

Dans l’un des premiers cas de ce genre, les juges ont statué en juillet que le Nevada pouvait imposer des restrictions de foule plus strictes aux églises qu’aux casinos. Dans la décision 5-4, le juge en chef John Roberts a rejoint les quatre libéraux de la cour. Le tribunal n’a pas expliqué son ordonnance.

Quatre mois plus tard, après que Barrett ait été assis, le tribunal a pris le contre-pied, statuant 5-4 contre les limites de foule du gouverneur de New York Andrew Cuomo sur les lieux de culte dans les régions les plus durement touchées de l’État.

Dans une opinion non signée, les juges ont noté que New York autorisait des exceptions aux règles COVID-19 pour les cliniques d’acupuncture, les garages et les terrains de camping. Il a appliqué la norme la plus stricte et s’est prononcé contre New York. Dans des différends ultérieurs, dont un impliquant cinq églises de Californie que le tribunal a décidé le mois dernier, les conservateurs ont de nouveau noté des exemptions aux restrictions COVID-19 pour les magasins de détail et les coiffeurs et ont bloqué les règles.

Les juges libéraux ont répliqué que les exemptions ne sont pas similaires – une église, où les gens peuvent s’asseoir ensemble pour un service d’une heure, ressemble plus à un théâtre qu’à une épicerie, disent-ils. Les entités que les responsables de la santé décrivent comme similaires aux églises, telles que les cinémas, ont généralement été soumises aux mêmes restrictions COVID-19.

Frank Ravitch, professeur de droit à l’Université de l’État du Michigan qui étudie le droit et la religion, a déclaré que les comparaisons par la majorité de la Cour suprême des églises avec les épiceries et autres commerces de détail « sont ridicules et piétinent les mesures de sécurité publique créées par les responsables de la santé publique et piétinent le bon sens, en mon avis. »

« Préjudice réel »

Mais Lori Windham, une avocate qui représente les services sociaux catholiques dans le litige Fulton, a déclaré que les affaires COVID-19 ont démontré que lorsqu’un gouvernement commence à faire des exceptions pour une activité laïque, il va devoir trouver une « très bonne raison » expliquant pourquoi cela ne fait pas d’accommodements similaires pour les organisations ou activités religieuses. Windham est un avocat principal chez Becket, une organisation à but non lucratif qui représente les plaideurs qui luttent pour la liberté religieuse.

« La deuxième partie de cela est que les cas COVID montrent que lorsque le gouvernement restreint l’exercice religieux, il doit montrer une preuve réelle du préjudice », a-t-elle déclaré.

Dans les cas de COVID-19, Windham dit que les gouvernements locaux n’ont pas prouvé que les services religieux sont plus dangereux que les gymnases ou les magasins à grande surface. Dans l’affaire Fulton, aucune famille de même sexe n’a été refusée par l’organisme de bienfaisance catholique, car aucune n’est venue dans le groupe à la recherche d’un enfant en famille d’accueil.

Au lieu de cela, ces familles sont allées ailleurs.