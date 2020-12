JERUSALEM (AP) – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche que ce serait une erreur de «revenir aux affaires comme d’habitude avec l’Iran», signalant la résistance israélienne à une poussée attendue du président élu Joe Biden pour relancer l’accord nucléaire international avec Iran.

Netanyahu s’est exprimé lors d’une conférence de presse avec Robert O’Brien, conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump.

Mais ses commentaires semblaient viser Biden, qui a déclaré que les États-Unis rejoindraient l’accord nucléaire si l’Iran acceptait une stricte adhésion. L’accord, qui levait les sanctions contre l’Iran en échange de restrictions sur son programme nucléaire, s’est effondré depuis que Trump s’est retiré de lui en 2018.

Netanyahu a mené un combat infructueux contre l’accord lorsqu’il a été négocié par le président de l’époque Barack Obama en 2015 et a salué le retrait de Trump trois ans plus tard. Netanyahu affirme que l’accord n’empêchera pas l’Iran de développer une arme nucléaire et ne répond pas aux autres comportements iraniens belligérants, tels que son soutien aux mandataires dans la région et son développement d’un programme de missiles à longue portée.

«Tant que l’Iran continuera d’assujettir et de menacer ses voisins, tant que l’Iran continuera d’appeler à la destruction d’Israël, tant que l’Iran continuera de financer, d’équiper et de former des organisations terroristes dans toute la région et dans le monde, et tant que l’Iran persistera sa dangereuse quête d’armes nucléaires et les moyens de les délivrer, nous ne devrions pas retourner aux affaires comme d’habitude avec l’Iran », a déclaré dimanche Netanyahu. «Nous devons tous nous unir pour empêcher cette menace majeure à la paix mondiale.»

O’Brien est arrivé quelques jours après que les États-Unis ont annoncé qu’Israël et le Maroc établissaient des relations diplomatiques complètes – ce qui en fait le quatrième accord de ce type entre Israël et un État arabe négocié par l’administration Trump sortante.

O’Brien a déclaré que la campagne de pression de l’administration Trump contre l’Iran avait été un succès et a déclaré que la série d’accords entre Israël et les pays arabes cimenterait ce qu’il a appelé «l’héritage des artisans de la paix» Trump et Netanyahu.