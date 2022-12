Les aéroports de Toronto et de Vancouver mettent en garde contre les impacts opérationnels aujourd’hui en raison des conditions météorologiques

Toronto s’attend à des températures en chute libre, à un gel éclair et à des conditions de type blizzard vendredi

Un avion d’Air Canada est dégivré à l’aéroport international de Vancouver à Richmond, en Colombie-Britannique, le mercredi 21 décembre 2022. Une importante tempête hivernale qui frappe Toronto s’ajoute à la calamité dans les aéroports canadiens déjà en proie à des annulations de vols et à des retards déclenchés tôt cette semaine par de fortes chutes de neige à Vancouver. LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck

Une importante tempête hivernale qui s’abat sur Toronto s’ajoute à la calamité dans les aéroports canadiens déjà en proie à des annulations de vols et à des retards déclenchés au début de cette semaine par de fortes chutes de neige à Vancouver.

Environnement Canada indique que la tempête de Toronto commencera aujourd’hui avec de la pluie ou de la neige suivie d’une chute des températures, d’un gel soudain potentiel et de conditions de type blizzard vendredi.

L’aéroport international Pearson de Toronto a averti que cela pourrait affecter les opérations, tandis qu’Environnement Canada met en garde contre d’éventuelles pannes de courant importantes et des conditions de voyage dangereuses.

Cela fait suite à des jours de neige abondante et de froid extrême à Vancouver qui ont gravement entravé les opérations de l’aéroport, incitant l’aéroport à interrompre toutes les arrivées internationales entrantes jusqu’à vendredi matin afin que la congestion sur le tarmac puisse être dégagée.

Bien qu’il y ait eu un certain sursis à Vancouver mercredi, l’aéroport dit qu’il fait tout ce qui est en son pouvoir pour se préparer à des conditions météorologiques plus violentes aujourd’hui et s’engage à fournir des informations détaillées avant l’arrivée du système.

Des centaines de vols d’Air Canada et de WestJet ont été cloués au sol depuis dimanche et d’autres aéroports touchés comprennent ceux de Victoria et de Calgary.

