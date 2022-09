Les aéroports de l’Atlantique reprennent leurs activités après que l’ouragan Fiona a déclenché des annulations – Kelowna Capital News

Les vols à destination et en provenance de Charlottetown et Deer Lake ont repris aujourd’hui, Sydney reprendra demain

Un Boeing 737 Max de WestJet Airlines arrive à l’aéroport international de Vancouver à Richmond, en Colombie-Britannique, le jeudi 21 janvier 2021. Les aéroports du Canada atlantique reprennent leurs activités après que l’ouragan Fiona a interrompu la plupart des vols à destination et en provenance de la région au cours de la fin de semaine. LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck

Les aéroports du Canada atlantique reprennent leurs activités après que l’ouragan Fiona a interrompu la plupart des vols à destination et en provenance de la région au cours de la fin de semaine.

La porte-parole de WestJet, Morgan Bell, a déclaré que les vols à destination et en provenance de l’aéroport de Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard et de l’aéroport régional de Deer Lake à Terre-Neuve ont repris aujourd’hui.

Le site Web de l’aéroport JA Douglas McCurdy de Sydney indique que la plaque tournante de l’aviation de la Nouvelle-Écosse devrait reprendre les vols commerciaux mardi après-midi.

La porte-parole de l’Autorité de l’aéroport international d’Halifax, Leah Batstone, a déclaré que l’annulation proactive de nombreux vols a entraîné une forte diminution de l’activité à l’aéroport international Stanfield d’Halifax, mais que l’aéroport a repris ses activités normales dimanche.

Flight tracker FlightAware a découvert que seuls quatre vols vers Halifax Stanfield avaient été annulés aujourd’hui, ainsi que trois vers l’aéroport de Charlottetown et un vers l’aéroport régional de Deer Lake.

Batstone encourage les voyageurs à confirmer le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport et leur recommande de prévoir plus de temps pour se garer, s’enregistrer et passer le contrôle de sécurité avant l’embarquement.

