Les aéroports de Floride sont-ils ouverts ou fermés à l’approche de l’ouragan Milton ? Voici un aperçu

Un grand aéroport du sud de la Floride a annoncé sa fermeture en raison de l’ouragan Milton, avec l’intention de « rouvrir lorsqu’il sera possible de le faire en toute sécurité ».

L’aéroport international de Palm Beach suspendra ses opérations aériennes à 21 heures mercredi. Les dirigeants de l’aéroport affirment que la PBIA n’est pas un abri pour les personnes ou les voitures.

Les deux autres grands aéroports de la région, Miami International et Fort Lauderdale-Hollywood International, restent ouverts, même si les vols pourraient être annulés ou retardés.

Palm Beach International rejoint plusieurs autres grands aéroports de Floride en cessant leurs opérations alors que Milton s’approche de la côte du golfe de Floride. Les aéroports de Tampa, Bradenton et Orlando ont également annoncé des fermetures.

Voici un aperçu de ce qui est fermé et quand :

Tampa

L’aéroport a fermé mardi à 9 heures du matin pour une durée indéterminée, informant les voyageurs que les principaux terminaux « ne seront pas ouverts au public et ne sont pas équipés pour servir d’abri pour les personnes ou les véhicules ». Les services d’urgence ne seront pas en mesure de répondre aux appels ni de transporter les personnes vers ou depuis l’aéroport.

Orlando

L’aéroport suspend les vols commerciaux et privés mercredi matin 9 octobre. On ne sait pas encore quel jour de réouverture.

Sarasota-Bradenton

L’aéroport a fermé à 16 heures mardi.

Saint-Pete-Clearwater

L’aéroport est fermé jusqu’à jeudi.

Clé Ouest

« L’aéroport est ouvert et fonctionne comme d’habitude », mais les vols pourraient être affectés.

Miami

L’aéroport est ouvert et opérationnel et a « un impact minimal sur les vols », a déclaré Greg Chin, directeur des communications du département de l’aviation de Miami-Dade. Mais il a noté que « nous pourrions commencer à voir les vols être affectés » cette semaine.

Fort Lauderdale-Hollywood

L’aéroport est ouvert et opérationnel. Mais toute personne voyageant via FLL devrait vérifier auprès de sa compagnie aérienne.

Comment pouvez-vous vérifier le statut de votre vol ?

L’aéroport international de Miami dispose de deux trackers en ligne que vous pouvez utiliser.

L’un des trackers de vol affiche une liste de toutes les arrivées et départs attendus avec des options permettant d’utiliser un menu déroulant pour affiner les résultats. Il affiche le transporteur, le numéro de vol et la destination ou la provenance de l’avion. Il donne également des mises à jour en temps réel sur l’état d’arrivée ou de départ du vol, dans quel hall se trouve le terminal et l’emplacement de récupération des bagages.

L’autre L’outil en ligne vous permet de suivre par vol ou par itinéraire. Si vous connaissez le transporteur, la date et le numéro de vol, cet outil pourrait être plus facile à utiliser car il n’affichera que les informations relatives à votre vol.

Le suivi des vols de FLL fonctionne par vol ou par itinéraire. Vous aurez besoin de connaître la date, ainsi que la compagnie aérienne et le numéro de vol ou l’aéroport de départ et d’arrivée. L’outil donne également aux utilisateurs la possibilité de voir une liste de toutes les arrivées et départs prévus ainsi que des détails sur le terminal du vol et la récupération des bagages.

Aéroport international de Tampa – et Aéroport international d’Orlando – les deux ont des trackers en ligne similaires sur leurs sites Web.

Vous pouvez également vérifier le statut de votre vol directement auprès de la compagnie aérienne, ce qui peut être plus facile à faire via l’application de la compagnie aérienne. Mais vous pouvez également vérifier via le site Internet de la compagnie aérienne.