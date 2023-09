Les adversaires républicains de Trump évaluent la politique de la grève de l’UAW : licencier les travailleurs, les rallier ou se taire

Des candidats, dont le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy et l’ancien vice-président Mike Pence, ont fait part des inquiétudes des travailleurs concernant la promotion des véhicules électriques par le président Joe Biden, sans courtiser directement le syndicat.

Mais le sénateur. Tim Scott (RS.C.) et l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley s’en tiennent à une rhétorique dure contre l’UAW lui-même ainsi que contre les politiques de Biden, même si le la majorité des Américains soutiennent les travailleurs de l’automobile en grève et les électeurs républicains sont également divisés sur la question.

Scott a suggéré de traiter les grévistes comme Ronald Reagan l’a fait lorsqu’il était président lors d’un débrayage – en les licenciant, faisant allusion au licenciement des contrôleurs aériens par l’ancien président. Haley s’est qualifiée de « antisyndicaliste ».

Même Trump, qui, en tant que président, a harcelé General Motors pour sa décision de fermer une usine automobile dans l’Ohio, ne s’est pas concentré sur les attaques contre les entreprises.

« Il est clair qu’ils veulent soutenir les travailleurs », a déclaré Doug Holtz-Eakin, conseiller de campagne de John McCain et ancien directeur du Bureau du budget du Congrès, à propos de l’accent mis par les candidats sur la responsabilité de Biden. « Ils ne sont pas non plus entièrement à l’aise avec l’idée qu’ils veulent simplement s’en prendre aux Trois Grands. … Le fait que la politique de Biden soit l’autre responsable des malheurs de l’UAW est vraiment parfait pour eux.»

Biden, en revanche, a clairement exprimé son soutien à l’UAW et à d’autres syndicats, allant jusqu’à répondre « oui » à une question des journalistes mardi sur la question de savoir si les travailleurs de l’automobile devraient obtenir l’augmentation de salaire de 40 pour cent qu’ils réclament.

« Vous méritez ce que vous avez gagné, et vous avez gagné bien plus que ce que vous recevez actuellement », a déclaré Biden mardi aux côtés du président de l’UAW, Shawn Fain, lorsqu’il est devenu le premier président à comparaître sur une ligne de piquetage. .

Trump s’efforce de recruter les électeurs de l’UAW, qui sont en grève partielle contre Ford, General Motors et Stellantis depuis le 15 septembre, et a appelé le syndicat à le soutenir, saisissant ce qu’il dit être la menace pour leurs emplois de La poussée des véhicules électriques du président Joe Biden.

Alors que le reste des candidats se préparent à franchir la deuxième étape du débat primaire à Simi Valley, en Californie, Trump s’adressera aux travailleurs de Drake Enterprises, une usine de fabrication du comté de Macomb. L’établissement n’est pas syndiqué, selon l’UAW.

Les dirigeants syndicaux n’ont pas invité Trump et ont exclu à plusieurs reprises de le soutenir, même s’ils n’ont pas non plus soutenu Biden.

Pourtant, Trump profite du moment politique pour se présenter comme un soutien aux travailleurs, créant ainsi un contraste entre lui et Biden.

« Le mandat draconien et indéfendable de Joe Biden sur les véhicules électriques anéantira l’industrie automobile américaine et coûtera leur emploi à des milliers de travailleurs de l’automobile », a déclaré mardi Trump, le favori républicain, sur sa plateforme Truth Social.

Cette approche consistant à rejeter la faute sur les politiques pro-climat et pro-EV de Biden est partagée par plusieurs candidats. DeSantis, par exemple, interrogé sur la grève sur la chaîne de télévision de l’Iowa KCCIa déclaré que « l’une des choses qui constitue une grande menace est la volonté de Biden d’imposer des mandats pour les véhicules électriques ».

L’administration Biden a fait valoir que de nouveaux investissements dans les infrastructures, l’énergie verte et les véhicules électriques seraient des moteurs de création d’emplois. L’UAW a déclaré qu’il soutenait la transition vers les énergies propres dans l’industrie automobile, même s’il a critiqué l’administration pour les prêts aux énergies propres qui, selon elle, ont été accordés sans considération pour les salaires et les conditions de travail des travailleurs.

Au-delà des véhicules électriques, certains candidats ont lié l’inflation aux troubles du travail, accusant la politique économique globale de Biden d’être responsable de la hausse des prix qui grignote les salaires des travailleurs.

« Ils devraient manifester aux pieds du président Biden », Ramaswamy a déclaré au Detroit News avant un discours dans le Michigan ce mois-ci.

« Je n’ai aucun doute dans mon esprit que tous ces travailleurs de l’automobile qui travaillent dur vivent dans la même réalité que tous les autres Américains, à savoir que les salaires ne suivent pas l’inflation », a déclaré Pence ce mois-ci sur l’émission State of de CNN. l’Union. « Je pense aussi que ce programme vert… provoque naturellement une grande anxiété parmi les membres de l’UAW »

Le président Joe Biden a clairement exprimé son soutien à l’UAW, lors d’un piquet de grève mardi. | Evan Vucci/AP Photo

Quelques candidats adoptent une approche plus ouvertement antisyndicale : Scott, par exemple.

Fain de l’UAW a giflé Scott avec un allégation de pratique déloyale de travail après que le candidat ait semblé suggérer de licencier les travailleurs de l’automobile pour cause de grève.

Interrogé sur la façon dont il gérerait la grève lors d’un événement de campagne au début de la semaine dernière, Scott a déclaré : « Je pense que Ronald Reagan nous a donné un excellent exemple lorsque les employés fédéraux ont décidé de faire grève. Il a dit : « Vous frappez, vous êtes viré. » Concept simple pour moi. Dans la mesure où nous pouvons à nouveau l’utiliser, absolument. »

Scott a doublé sa position contre le syndicat vendredi : « Ils veulent me menacer et me faire taire. Ils ne me font pas peur. il a écrit sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter.

Haley, la co-candidat de Scott en Caroline du Sud – l’État avec le taux de syndicalisation le plus bas du pays – était également sans vergogne dans son aversion pour les syndicats en une interview à Fox News après le début de la grève.

«J’étais une anti-syndicaliste», a déclaré Haley à propos de son mandat en tant que gouverneur de Caroline du Sud. « Je ne voulais pas faire venir des entreprises syndiquées simplement parce que je ne voulais pas que cela change l’environnement dans notre État. »

Elle aussi a blâmé Biden, mais plus particulièrement son soutien aux syndicats : « Quand vous avez un président qui dit constamment : « Allez les syndicats, allez les syndicats », voilà ce que vous obtenez. Les syndicats s’enhardissent », a déclaré Haley.

Malgré le soutien majoritaire à Biden parmi les ménages syndiqués en 2020, les observateurs conservateurs de la politique du travail ont déclaré que les opinions favorables des électeurs sur les républicains sur l’économie en général pourraient leur donner un coup de pouce sur les questions de travail.

Même si Trump recherche davantage un cycle d’actualités qu’une position politique concrète, la grève qui accompagne la transition vers les véhicules électriques « témoigne d’une tension sous-jacente » entre les démocrates et certains travailleurs, a déclaré Cass.

Les candidats républicains ont eu l’occasion de montrer qu’ils sont favorables aux travailleurs, a déclaré Rachel Greszler, analyste politique à la Fondation conservatrice Heritage.

« Vous pouvez être pour les travailleurs, et pour les travailleurs qui sont membres de l’UAW », a affirmé Greszler, « et être contre ce que fait l’UAW. »