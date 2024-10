Les adversaires politiques d’Eric Adams dénoncent les dernières preuves de corruption

NEW YORK — « Abus flagrant de pouvoir », « corruption à la Tammany Hall » et « éhonté ».

Celles-ci faisaient partie des critiques virulentes des démocrates cherchant à renverser le maire Eric Adams, à la suite de révélations selon lesquelles son ami et assistant Jesse Hamilton avait fait échouer un processus d’appel d’offres officiel et attribué un contrat lucratif à un candidat perdant – qui se trouve être un donateur majeur du maire.

« Si un donateur à la mairie a été choisi malgré le bail d’un appel d’offres gagnant, il s’agit d’un abus de pouvoir flagrant et d’une violation flagrante des politiques d’approvisionnement », ont déclaré le contrôleur municipal Brad Lander et candidat à la mairie de 2025 dans un communiqué, vantant son récent plan anti-corruption. « La corruption peut prospérer lorsque des amis non qualifiés accèdent aux postes de pouvoir. »

Comme POLITICO a rapporté mercrediHamilton a brandi les résultats d’un processus d’appel d’offres ce printemps depuis son perchoir au sommet de la division immobilière du Département des services administratifs de la ville, où il supervise les baux entre les agences municipales et les propriétaires privés.

Au lieu d’accepter la proposition gagnante – qui aurait abouti à un bail d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars entre le Département du vieillissement et le propriétaire du 250 Broadway au centre-ville de Manhattan – Hamilton a dirigé l’affaire juteuse vers le 14 Wall St. Le bureau néoclassique Le bâtiment appartient à Alex Rovt, milliardaire et mécène de longue date d’Adams qui avait fait une offre sur le bail mais a perdu.

La mairie n’a pas commenté les actions de Hamilton. Mais sa conduite a alarmé Lincoln Restler, membre du Conseil, qui prévoit de tenir une audience sur les pratiques de location du DCAS la semaine prochaine.

« Il s’agit d’une corruption à la Tammany Hall, pure et simple », a déclaré Zohran Mamdani, membre de l’Assemblée de l’État, qui a annoncé cette semaine sa candidature pour Gracie Mansion, dans un communiqué faisant l’éloge de Restler. « Si ces informations se confirment, ce sera encore un autre exemple de l’administration Adams favorisant les riches donateurs au détriment d’un gouvernement éthique. »

Hamilton fait partie des amis de longue date du maire intégrés au gouvernement municipal dont les téléphones ont depuis été saisis par les forces de l’ordre – une tendance qui a irrité les autres candidats au poste de maire.

« Le copinage est éhonté », a déclaré la sénatrice Jessica Ramos dans un communiqué. « La corruption est tellement flagrante, et le pire, c’est que personne au sein de l’administration ne semble éprouver de remords pour avoir abusé de l’argent des contribuables. »

Les règles de financement des campagnes municipales interdisent aux donateurs ayant des affaires devant la ville de donner plus de 400 $ à une campagne à la mairie. Le sénateur d’État Zellnor Myrie – qui a défendu une législation interdisant aux vendeurs cherchant des contrats avec Albany de faire des dons aux élus de l’État – a également exprimé ses inquiétudes quant au comportement de Hamilton.

« Les contrats publics devraient être attribués aux meilleurs fournisseurs, et non aux plus gros donateurs », a déclaré Myrie dans un communiqué. « C’est pourquoi j’ai présenté une législation pour interdire cette pratique [on the state level] pendant trois années consécutives.

Scott Stringer, un autre candidat à la mairie, a de l’expérience dans les transactions immobilières inhabituelles. En tant que contrôleur municipal, il a publié un audit sur un scandale impliquant une maison de retraite du Lower East Side ayant obtenu de manière inappropriée l’autorisation de développer des logements de luxe sous l’ancien maire Bill de Blasio.

« Il est clair que personne ne surveille le poulailler », a déclaré Stringer. « J’avais une tolérance zéro lors de l’enquête Rivington, et j’ai une tolérance zéro pour ces absurdités en ce moment. Et à moins que nous ne disions tous collectivement que ça suffit, cela ne fera que nuire aux New-Yorkais en difficulté.

Hamiltion n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Un porte-parole du DCAS a refusé de répondre à des questions détaillées sur l’intervention de Hamilton, citant une enquête des législateurs de la ville.

« Nous avons reçu une lettre du conseil municipal à ce sujet et notre agence y répondra de la manière habituelle », a déclaré la porte-parole Anessa Hodgson dans un communiqué.

