Les adversaires de la phase de groupes de la Coupe du monde de l’USWNT dévoilés

L’équipe nationale féminine des États-Unis a découvert les équipes qu’elle affrontera lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2023. Lors d’un match nul samedi à Auckland, en Nouvelle-Zélande, l’USWNT a été placé dans le groupe E aux côtés des Pays-Bas et du Vietnam. La quatrième équipe du groupe sera déterminée par une éliminatoire entre le Portugal, la Thaïlande et le Cameroun.

L’adversaire le plus coriace des Américains sera sans aucun doute les Pays-Bas. Dirigées par la capitaine Sherida Spitse, qui a récolté plus de 200 sélections, les Néerlandaises sont une puissance du football féminin.

Les Pays-Bas sont actuellement classés huitièmes par la FIFA et ont remporté l’UEFA Euro en 2017. Bien qu’ils n’aient pas encore remporté de trophée de la Coupe du monde féminine, ils ont terminé deuxième derrière l’USWNT en 2019. L’attaquante Vivianne Miedema est également l’une des joueuses les plus prolifiques de le monde aussi. L’attaquant de 26 ans compte actuellement 95 buts en seulement 115 apparitions seniors avec l’équipe.

Le Vietnam, quant à lui, fait sa toute première apparition en Coupe du monde féminine. L’équipe d’Asie du Sud-Est est 34ème au dernier classement FIFA. Le Vietnam s’est classé sixième du tournoi de la Coupe d’Asie de cette année, son meilleur résultat dans la compétition. La capitaine Huynh Nhu a inscrit 62 buts en 67 matchs au total avec les Golden Star Women Warriors.

Une éliminatoire déterminera quelle nation complétera le groupe. Le Cameroun affrontera la Thaïlande le 18 février en Nouvelle-Zélande. Le vainqueur de ce match affrontera le Portugal quatre jours plus tard pour se qualifier pour la phase de groupes de la Coupe du monde.

Le Portugal est actuellement l’équipe la mieux classée du trio, puisqu’il occupe la 23e position. La Thaïlande est 41e et le Cameroun est 58e au classement mondial de l’instance dirigeante.

L’USWNT entamera sa phase de groupes de la Coupe du monde 2023 contre le Vietnam le 23 juillet à Auckland. Ils affronteront ensuite leurs adversaires les plus coriaces, les Pays-Bas, quatre jours plus tard, et termineront la phase de groupes contre l’un des qualifiés le 1er août.