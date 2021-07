Les adversaires de la finale de la NBA se battront pour l’or à Tokyo en tant que coéquipiers des États-Unis

MILWAUKEE – Les trois stars de la NBA ont passé les deux dernières semaines à s’étudier à distance. L’attaquant des Milwaukee Bucks Khris Middleton, le gardien des Bucks Jrue Holiday et le gardien des Phoenix Suns Devin Booker ont également passé ce temps à s’éviter de près.

« Pour le moment », a déclaré Middleton, « nous ne nous sommes pas dit un mot. »

C’est parce que les Bucks et les Suns ont participé aux finales de la NBA au cours des deux dernières semaines. Ils joueront dans un match 6 potentiellement décisif à Milwaukee mardi qui pourrait se terminer par la victoire des Bucks à leur premier championnat NBA depuis 1971. Sinon, les Suns and Bucks joueront dans un match 7 jeudi à Phoenix.

Mais après cela, la relation entre Middleton, Holiday et Booker va bientôt changer. Ils se transformeront d’adversaires de la finale en coéquipiers de l’équipe américaine. Une fois les finales terminées mardi ou jeudi, Middleton, Holiday et Booker rejoindront l’équipe olympique américaine de basket-ball masculin pour les Jeux de Tokyo.

« Je pense que tout ira bien », a déclaré Middleton. « Je suis sûr que nous ne serons pas les meilleurs copains pendant Team USA, mais nous serons des coéquipiers, c’est sûr. Nous serons sur le même chemin, en parlant des X et des O du basket-ball, en essayant de faire le travail. »

Les trois joueurs ont excellé dans leur travail en finale.

Middleton est devenu une deuxième option fiable derrière l’attaquant des Bucks Giannis Antetokounmpo avec une moyenne de 25,4 points, 6,6 rebonds et 5,4 passes décisives. Bien qu’il ait eu du mal à tirer lors du match 1 (4 sur 14), du match 2 (7 sur 21) et du match 4 (4 sur 20), Holiday a rebondi lors du match 3 (8 sur 20). sur 14) et le match 5 (12 sur 2). Holiday a également volé le ballon à Booker lors d’un entraînement potentiellement gagnant lors du match 5. En plus de ce jeu et d’un match 3 lent (3 sur 14), Booker a enregistré deux performances consécutives de 40 points.

« Beaucoup de plaisir. Seul le basket-ball auquel je voulais jouer depuis très longtemps », a déclaré Booker. « Donc, je m’amuse beaucoup avec, en compétition au plus haut niveau que le basket-ball ait connu. »

Comment cette dynamique se déroulera-t-elle une fois qu’ils porteront le même uniforme de Team USA ?

« Ce n’est jamais personnel entre qui vous allez, à moins que les lignes ne soient franchies », a déclaré Booker. «Ces gars ne sont pas ce type et je n’irais jamais de cette façon avec eux, car il y a un haut niveau de respect les uns envers les autres. Je pense que c’est la raison pour laquelle nous sommes dans la position où nous nous trouvons actuellement. Représenter son pays est une dynamique totalement différente de celle de s’affronter lors des finales NBA, mais je peux toujours respecter quelqu’un qui concourt au plus haut niveau.

Parce que ces trois joueurs ont ces qualités, il n’est pas surprenant que Middleton, Holiday et Booker aient été sélectionnés pour l’équipe olympique américaine. Il pourrait être surprenant, cependant, qu’ils aient accepté l’invitation.

Après tout, la NBA a connu une saison compressée de 72 matchs seulement 71 jours après que les Lakers de Los Angeles ont remporté le titre NBA 2020 dans une bulle de campus. L’équipe olympique américaine entamera dimanche le match préliminaire contre la France, suivi de matchs contre l’Iran (28 juillet) et la République tchèque (31 juillet). Cela donne à Middleton, Holiday et Booker entre trois et cinq jours pour s’envoler pour Tokyo et se préparer pour le premier match de Team USA, en fonction de la fin de la finale NBA.

« J’avais l’impression que je n’allais pas arrêter de jouer. Continuez simplement à jouer au basket, ce que j’aime faire », a déclaré Holiday. « Ne pas faire de pause et juste se dire: » Eh bien, nous sommes en finale, pourquoi ne pas continuer à jouer au basket-ball. «

À GAUCHE DERRIÈRE :L’équipe américaine de basket-ball masculin place la star des Bulls Zach LaVine dans les protocoles de santé et de sécurité

JOUEURS DE REMPLACEMENT :JaVale McGee et Keldon Johnson ajoutés à l’alignement de basket-ball masculin de l’équipe américaine

Par conséquent, Booker a déclaré qu’il s’envolerait vers Tokyo dès la fin de la finale de la NBA. Booker, 24 ans, considérait qu’il était « très important » et « un objectif de ma vie » de jouer dans l’équipe olympique américaine. Il a également fait valoir que les Jeux olympiques sont « l’événement le plus prestigieux que le basket-ball puisse trouver ».

Booker a cristallisé cette pensée après avoir parlé avec l’entraîneur des Suns, Monty Williams, qui est devenu entraîneur adjoint de l’équipe américaine pour les Jeux de Rio 2016.

« Je lui ai parlé du privilège de faire partie de ce groupe », a déclaré Williams, « et à quel point c’était cool d’être la dernière équipe debout et de jouer l’hymne de votre pays. »

Middleton et Holiday n’ont pas fait preuve de la même courtoisie envers l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer.

« Ils sont tous les deux devenus voyous », a déclaré Budenholzer. «Ils m’ont complètement exclu de la décision. Probablement intelligent de leur part. Et je suis malheureusement sérieux.

Néanmoins, Budenholzer a souri après avoir partagé son honnêteté d’être hors de la boucle.

« Ces gars pourraient le découvrir par eux-mêmes », a déclaré Budenholzer. « Excité pour eux et leur opportunité. De toute évidence, ils sont un peu plus intéressés par le fait que leur objectif est ici avec nous maintenant, mais ils sont conçus pour gérer tout cela.

Après tout, Middleton a soutenu que « ce n’était pas si difficile » de s’engager pour les Jeux olympiques de Tokyo au milieu de son désir de représenter son pays et de concourir pour une médaille d’or. Même chose pour Holiday, dont la femme, Lauren, a remporté deux médailles d’or avec l’équipe féminine américaine de football aux Jeux olympiques de 2008 et 2012. Mais qu’en est-il du calendrier condensé?

« Cela ne me dérange pas du tout. J’adore le basket. J’adore y jouer », a déclaré Middleton. « Pendant l’intersaison, c’est difficile pour moi de prendre quelques semaines de congé, car je veux être de retour au gymnase pour faire quelque chose, travailler sur mon jeu. Et l’un des avantages, c’est que je n’ai pas besoin de me remettre en forme.

Ils devront cependant s’intégrer rapidement. L’équipe des États-Unis est allée 2-2 dans le match d’exhibition, y compris des défaites contre le Nigeria et l’Australie. Il a également perdu trois joueurs, dont Kevin Love (blessure), Bradley Beal (protocoles de santé et sécurité) et Zach LaVine (protocoles de santé et sécurité).

Tout d’abord. Avant de s’inquiéter de l’intégration dans une nouvelle équipe en tant que coéquipiers, Middleton, Holiday et Booker soutiennent qu’ils sont plus préoccupés par un ensemble spécifique de matériel.

« Gagnez le championnat et partez de là », a déclaré Holiday. « J’ai l’impression que l’objectif pour nous et l’un de mes rêves depuis que je suis petit était de gagner un championnat NBA. C’est l’objectif principal.

Suivez l'écrivain de USA TODAY NBA Mark Medina sur Twitter, Facebook et Instagram.