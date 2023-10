Les adultes transgenres des États rouges craignent pour la prochaine génération alors que les attaques politiques s’accélèrent

En vieillissant, ses sens et ses émotions se sont émoussés. Traverser la vie en tant qu’homme que le monde voyait, plutôt que comme la personne qu’elle savait être, signifiait performer plutôt que vivre. Son « âme était en train de mourir ».

Sur les près de 500 projets de loi anti-LGBTQ proposés jusqu’à présent cette année, plus de 80 ont été adoptés, selon l’American Civil Liberties Union. Les nouvelles lois ciblant les droits des transgenres incluent l’obligation pour les écoles d’informer les parents de tout changement dans l’apparence ou le comportement d’un élève qui pourrait être interprété comme une exploration de l’identité de genre, ainsi que des restrictions sur l’utilisation des toilettes et la participation sportive. Il y a également eu une interdiction des soins de santé affirmant le genre pour les mineurs – y compris les bloqueurs de puberté et les hormones – même si de tels soins ont été largement approuvés par la communauté médicale.

Les personnes trans qui ont atteint la majorité à une époque où la culture pop regorgeait de représentations négatives d’elles, où les soins liés à la transition n’étaient pas disponibles et où les informations fiables et les espaces sûrs étaient largement inexistants, craignent que l’environnement politique actuel ne condamne les nouvelles générations de jeunes trans. et les jeunes adultes aux mêmes problèmes de marginalisation, d’intimidation et de santé mentale qu’eux et nombre de leurs pairs ont vécus.

Rejet, intimidation et désespoir

Allison Scott a subi l’intimidation de la part de ses enseignants et de ses camarades de classe dans sa ville natale de Caroline du Nord. Sa mère l’a largement rejetée, suggérant qu’elle était « gay », même si Scott n’avait aucune idée de ce que cela signifiait. Son père la menaçait régulièrement de la tuer, la plaquant contre le mur et l’étouffant parce qu’elle n’était pas le fils idéal.

«Je n’ai pas fait d’effort conscient pour être autre chose que moi-même. Je ne l’ai pas compris. Je n’ai pas compris de quoi il parlait », a-t-elle déclaré.

Aucun endroit n’était sûr pour l’enfant maladroit qui ne comprenait pas exactement ses sentiments mais n’essayait pas d’être quelqu’un d’autre que le garçon que les gens voyaient.

Allison Scott, à gauche. et Jessica Gritton. Avec l’aimable autorisation d’Allison Scott, Jessica Gritton

«J’étais un enfant. Vous savez, la maison, l’école et mon quartier étaient ma vie. C’était tout mon univers, et aucun de ces gens n’autorisait autre chose que le conformisme », a déclaré Scott, aujourd’hui âgé de 49 ans.

L’été après avoir terminé sa quatrième année, Scott a été envoyée dans un camp de thérapie de conversion, où, pendant des heures le premier soir, les enfants ont été forcés de s’asseoir douloureusement près d’un feu de joie qui faisait rage.

« Ils nous ont dit que c’était le feu de l’enfer et que nous y brûlerions tous pour l’éternité », se souvient Scott.

Elle s’est dissociée mentalement de son corps cette nuit-là et pendant le reste de la semaine, incapable de supporter le barrage constant de menaces et de condamnations.

Après avoir été rendue à ses parents et s’attendant à une nouvelle année scolaire qui comporterait certainement davantage d’intimidation, Scott a tenté de mettre fin à ses jours. Elle avait 10 ans.

De même, Jessica Gritton, 47 ans, résidente du Texas, a grandi dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Elle a déclaré que les seuls messages qu’elle avait reçus à propos des personnes LGBTQ étaient qu’elles étaient « pécheresses » et mauvaises.