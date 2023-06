Les adultes transgenres de Floride sont « aveuglés » par cette nouvelle loi qui limite également leur accès aux soins de santé

TALLAHASSEE, Floride (AP) – Le débat entourant les nouvelles restrictions de la Floride sur les soins affirmant le genre s’est largement concentré sur les enfants transgenres. Mais une nouvelle loi que le candidat républicain à la présidentielle et gouverneur Ron DeSantis a signée le mois dernier a également rendu difficile, voire impossible, pour de nombreux adultes transgenres de se faire soigner.

Eli et Lucas, des hommes trans qui forment un couple, ont suivi les discussions à l’Assemblée législative, où les démocrates ont averti que les enfants trans seraient plus enclins au suicide en vertu d’une interdiction des soins affirmant le genre pour les mineurs et les républicains ont répondu avec des histoires déplacées d’enfants mutilés. Eli a déclaré que lui et son partenaire se sont sentis « aveuglés » lorsqu’ils ont découvert que le projet de loi contenait un langage qui perturberait également leur vie.

« Il n’y a pas eu de communication. … Personne n’en parlait vraiment dans nos cercles », a déclaré Eli, 29 ans.

Comme de nombreux adultes transgenres en Floride, lui et Lucas sont maintenant confrontés à des choix difficiles, notamment s’il faut déraciner leur vie afin qu’ils puissent continuer à accéder à des soins de confirmation de genre. Les cliniques essaient également de comprendre comment fonctionner dans le cadre de réglementations qui ont fait de la Floride un cas test pour les restrictions imposées aux adultes.

Lucas, 26 ans, a perdu son accès au traitement lorsque la clinique d’Orlando qui lui avait prescrit un traitement hormonal substitutif a complètement cessé de fournir des soins d’affirmation de genre. Le couple s’inquiète également de rester dans un État qui a promulgué cette année plusieurs autres projets de loi ciblant la communauté LGBTQ +.

« Toute ma vie est ici. Tous mes amis, ma famille. Je viens d’obtenir une promotion à mon travail, que je ne pourrai probablement pas conserver », a déclaré Lucas, qui travaille dans un bureau d’aide financière dans un collège. « Je perds tout sauf Eli et mes animaux qui déménagent d’ici. Ce n’est donc pas une décision que j’ai prise à la légère.

L’Associated Press n’utilise pas les noms de famille d’Eli et Lucas parce qu’ils craignent des représailles. Alors que leurs amis et leurs familles savent qu’ils sont trans, la plupart des gens qui les rencontrent ne le savent pas.

La nouvelle loi qui interdit les soins d’affirmation de genre pour les mineurs exige également que les patients adultes cherchant des soins de santé trans signent un formulaire de consentement éclairé. Cela exige également qu’un médecin supervise tous les soins de santé liés à la transition et que les gens voient ce médecin en personne. Ces règles se sont avérées particulièrement onéreuses, car de nombreuses personnes ont reçu des soins d’infirmières praticiennes et ont utilisé la télésanté. La loi a également érigé en crime le fait de violer les nouvelles exigences.

Une autre nouvelle loi qui permet aux médecins et aux pharmaciens de refuser de traiter les personnes transgenres limite encore leurs options.

« Pour les adultes trans, c’est dévastateur », a déclaré Kate Steinle, directrice clinique chez FOLX Health, qui fournit des soins d’affirmation de genre aux adultes trans par le biais de la télémédecine. Son entreprise a décidé d’ouvrir des cliniques en personne et d’embaucher plus de médecins agréés en Floride afin de continuer à prodiguer des soins aux patients déjà inscrits, même si cela représente un changement majeur dans le modèle commercial de l’entreprise.

Eli voit un médecin depuis des années et a donc toujours accès aux soins. Mais SPEKTRUM Health Inc., la clinique d’Orlando qui a prescrit l’hormonothérapie substitutive à Lucas, a cessé de fournir des soins d’affirmation de genre.

« Il y a beaucoup de personnes qui recherchent des soins que nous ne sommes plus légalement en mesure de fournir », a déclaré Lana Dunn, directrice de l’exploitation de SPEKTRUM Health.

La Floride compte la deuxième plus grande population d’adultes transgenres aux États-Unis, avec environ 94 900 personnes, selon le Williams Institute de l’Université de Californie, Los Angeles School of Law. Il a utilisé des enquêtes basées sur la population au niveau de l’État pour déterminer ses estimations. Toutes les personnes transgenres ne demandent pas d’interventions médicales.

Au moins 19 États ont maintenant promulgué des lois restreignant ou interdisant les soins médicaux affirmant le genre pour les mineurs transgenres. Mais les restrictions imposées aux adultes n’ont pas fait partie de la conversation dans la plupart des endroits. Le procureur général du Missouri a tenté d’imposer une règle dans cet État, mais elle a été retirée.

La Floride est « le terrain d’essai de ce qu’ils peuvent faire », a déclaré Dunn.

Son organisation traite environ 4 000 personnes – la plupart en Floride et certains patients de télésanté hors de l’État, a-t-elle déclaré. Bien que SPEKTRUM ait renforcé ses services de santé mentale depuis l’adoption de la loi, elle et d’autres organisations dépendent fortement des infirmières praticiennes pour fournir des soins.

Dunn estime que 80% des adultes trans de l’État recevaient leurs soins de santé d’une infirmière praticienne et ont maintenant perdu l’accès.

« En ce moment, ce que nous voyons dans la communauté n’est que du chaos », a déclaré Dunn.

La loi contient également un langage qui, selon elle, pourrait effrayer les médecins qui seraient autrement disposés à traiter des patients trans, comme un délai de prescription de 20 ans pour poursuivre les soins qu’ils fournissent.

En tant que femme trans elle-même, Dunn est aux prises avec la perte de son propre accès aux hormones tout en essayant de fournir un soutien aux patients terrifiés. Cela a pris « un lourd tribut émotionnel », a-t-elle déclaré.

« Non seulement je suis confronté à ce manque de soins pour moi-même, mais beaucoup de gens au sein de la communauté sont également confrontés à la même chose, et ils me demandent conseil », a déclaré Dunn. « Donc, je fais de mon mieux pour guider les gens et les consoler, mais personne ne me contacte vraiment en me disant : ‘Comment ça va ? Êtes-vous ok?' »

Lucas, qui a fait la transition il y a huit ans à l’âge de 18 ans, prévoit de manquer de traitements hormonaux en juin. Dans le meilleur des cas qu’il peut prévoir maintenant, il pourra obtenir une nouvelle ordonnance en août. Il craint de recommencer à avoir ses règles.

« Cela va être extrêmement difficile mentalement de faire en sorte que votre corps change d’une manière qui ne s’aligne pas sur votre cerveau », a déclaré Lucas.

Eli et Lucas sont passés à un bail au mois et prévoient provisoirement de déménager dans le Minnesota en novembre. Ils ont dit qu’ils partiraient plus tôt s’ils en avaient les moyens et ont lancé une collecte de fonds en ligne pour les aider. Déménager avec son chien et ses deux chats augmente les dépenses et la difficulté de trouver un nouveau logement.

« Je n’aurais jamais pensé que cela pourrait arriver de cette façon, aussi vite et pour nous », a déclaré Eli.

___

Beaty a rapporté de New York et Schoenbaum a rapporté de Raleigh, en Caroline du Nord.

Thalia Beaty, Brendan Farrington et Hannah Schoenbaum, Associated Press