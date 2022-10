Les adultes souffrant de reflux acide chronique obtiennent rarement le test recommandé

Les personnes atteintes de RGO peuvent avoir des brûlures d’estomac, une sensation de brûlure au fond de la gorge, une toux chronique, une laryngite et des nausées.

Environ 20 % des personnes aux États-Unis souffrent de RGO, qui survient lorsque l’acide gastrique retourne à plusieurs reprises dans l’œsophage, le tube reliant la bouche et l’estomac. Ce reflux (reflux acide) peut irriter la muqueuse de l’œsophage.

“Ces résultats montrent clairement que le dépistage est rarement effectué”, déclare Jennifer Kolb, MD, de l’UCLA School of Medicine, qui a travaillé sur l’enquête.

Les personnes atteintes de RGO courent un risque de maladie de Barrett et de cancer de l’œsophage. Pourtant, dans une enquête menée auprès de 472 adultes atteints de RGO, seuls 13% avaient déjà été conseillés par leur médecin de subir une endoscopie de dépistage et encore moins avaient effectivement subi le test d’imagerie.

27 octobre 2022 – Les adultes atteints de reflux gastro-œsophagien chronique (RGO) et leurs médecins de soins primaires peuvent ne pas savoir qu’ils doivent subir un dépistage pour une affection appelée œsophage de Barrett, un précurseur du cancer de l’œsophage.

Environ 1 adulte sur 10 présentant des symptômes chroniques de RGO développera l’œsophage de Barrett – une condition dans laquelle la muqueuse de l’œsophage est endommagée par le reflux acide. L’œsophage de Barrett est associé à une légère augmentation du risque de développer un cancer de l’œsophage.

Les directives actuelles recommandent le dépistage de l’œsophage de Barrett par endoscopie – dans laquelle un tube long et fin est inséré dans le corps pour rechercher des problèmes – pour les personnes à risque, ce qui comprend les personnes atteintes de RGO chronique ainsi que d’autres facteurs de risque tels que plus de 50 ans âgés, hommes ou blancs, fumeurs, personnes obèses et personnes ayant des antécédents familiaux de Barrett ou de cancer de l’œsophage.

Mais l’enquête actuelle montre un manque évident de connaissances sur les facteurs de risque et les indications du dépistage de Barrett chez les adultes atteints de RGO.

Seuls les deux tiers environ ont correctement identifié les facteurs de risque de Barrett et seulement 20 % environ pensaient que le dépistage était nécessaire en cas de RGO.

“Si vous avez trois facteurs de risque ou plus, le dépistage doit certainement être discuté et envisagé”, déclare Prasad Iyer, MD, de la Mayo Clinic à Rochester, MN.